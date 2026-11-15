Non solo il Donbass: Putin presenta il conto. Ecco cosa vuole dalla Nato

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La trattativa per mettere fine alla guerra in Ucraina entra in una fase delicata. Sul tavolo dei negoziati torna l’ipotesi di un ingresso di Kiev nella Nato, ma in cambio di una concessione territoriale significativa: il ritiro delle truppe ucraine dalle aree del Donbass ancora sotto il controllo di Kiev. È questa, secondo quanto riferito dal presidente Volodymyr Zelensky, una delle proposte avanzate dai negoziatori americani dopo i recenti contatti diplomatici con Mosca.

L’ipotesi sarebbe emersa in seguito alla missione degli inviati statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff, che la scorsa settimana hanno incontrato Vladimir Putin al Cremlino prima di un successivo confronto con Zelensky a Dublino. Il nodo principale resta il Donbass, comprendente le regioni di Donetsk e Luhansk, dove la Russia continua a rivendicare il controllo dell’intero territorio. Secondo la Bbc, le forze russe occupano attualmente circa un quinto dell’Ucraina, comprese ampie porzioni delle due regioni orientali.

La possibilità di un’adesione alla Nato rappresenterebbe una novità rispetto alle precedenti posizioni americane. Lo stesso Zelensky ha osservato che la proposta lascia intendere come “la Nato sia di nuovo all’ordine del giorno”, pur riconoscendo le difficoltà di un’intesa con Mosca. “Avete anche ascoltato i segnali di Putin ed è una conversazione estremamente difficile”, ha dichiarato il presidente ucraino, ribadendo che qualsiasi accordo sul Donbass dovrà prevedere adeguate garanzie di sicurezza e il coinvolgimento della popolazione ucraina nella decisione finale.

Ma le richieste russe potrebbero andare ben oltre i territori contesi. Secondo quanto rivelato dal New York Times, nei colloqui riservati con gli Stati Uniti Mosca avrebbe riproposto alcune delle condizioni già avanzate prima dell’invasione del febbraio 2022, compreso il ritorno delle forze Nato alle posizioni del 1997. Una richiesta contenuta in un documento attribuito alla delegazione russa, che riporterebbe in alcuni passaggi formulazioni pressoché identiche a quelle presentate dal Cremlino quattro anni fa.

Il quotidiano americano sottolinea come, almeno per il momento, gli incentivi economici prospettati da Kushner e Witkoff non abbiano prodotto concessioni significative da parte russa. Due persone coinvolte nei negoziati hanno tuttavia precisato che il documento rappresenterebbe una posizione iniziale, sulla quale Putin potrebbe ancora mostrare margini di flessibilità.

Zelensky ha intanto lanciato un nuovo allarme sulle intenzioni del presidente russo, sostenendo che Mosca punti a una revisione complessiva dell’architettura di sicurezza europea. “È un dato di fatto che Putin vuole ridisegnare i confini in Europa. Sono certo che questo faccia parte del suo progetto di revisione delle garanzie di sicurezza europee”, ha affermato.

Secondo il leader ucraino, le eventuali richieste russe potrebbero coinvolgere anche Finlandia, Svezia, Ungheria e presenza militare statunitense nei Paesi baltici. Una discussione che, ha avvertito, non potrebbe essere limitata a Washington e Mosca, ma dovrebbe coinvolgere tutti gli alleati europei della Nato. Zelensky ha riferito di aver già affrontato la questione con diversi partner del continente, evidenziando i rischi di una revisione degli equilibri militari prima della conclusione del conflitto.

Sul fronte tecnologico si apre inoltre un nuovo caso tra Kiev e SpaceX. Il presidente ucraino ha accusato la società di Elon Musk di non aver fornito spiegazioni convincenti sulle restrizioni che interesserebbero i servizi Starshield nei territori occupati dai russi. Secondo Zelensky, da cinque giorni sarebbero operative limitazioni legate alla velocità, con una soglia di 161 chilometri orari, che renderebbero più difficili alcune operazioni di intercettazione dei droni Shahed. SpaceX, interpellata dal ministero della Difesa ucraino, avrebbe negato di aver introdotto restrizioni intenzionali, attribuendo le anomalie a problemi tecnici. Una ricostruzione contestata da Zelensky, secondo il quale le verifiche quotidiane condotte dalle autorità ucraine confermerebbero la diffusione del problema in diverse aree.

La vicenda è arrivata anche negli Stati Uniti. Come rivelato dal Wall Street Journal, i senatori democratici Jeanne Shaheen e Chris Coons hanno chiesto a Musk di conservare tutta la documentazione relativa alle limitazioni dei servizi Starlink e Starshield utilizzati dall’Ucraina.

Massimo Balsamo, 15 novembre 2026

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