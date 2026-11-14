Ucraina, svolta di Zelensky: “Donbass in cambio della Nato? Chiederò al popolo”

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Il Donbass alla Russia in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Avete letto bene. È questa l’ipotesi che gli Stati Uniti hanno sottoposto a Volodymyr Zelensky nel tentativo di trovare una via d’uscita alla guerra con Mosca. A raccontarlo è stato lo stesso presidente ucraino, che per la prima volta non ha escluso di sottoporre ai cittadini un eventuale accordo. Ma a una condizione: che le garanzie di sicurezza offerte dagli alleati siano concrete. Non le solite promesse sulla carta.

«Gli americani hanno posto una domanda: e se l’Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass?». Zelensky ha spiegato ai giornalisti, durante un incontro venerdì 13 novembre, che Washington non aveva mai sollevato prima la questione in questi termini. Una novità significativa, soprattutto perché fino a pochi giorni fa il dibattito riguardava prevalentemente garanzie di sicurezza simili a quelle dell’Alleanza atlantica, non necessariamente l’adesione vera e propria. Attenzione, però. Non esiste ancora un accordo. E non c’è neppure una proposta definitiva approvata dagli alleati. Per ora si tratta di un’ipotesi negoziale avanzata dagli americani. Ma il fatto che sia stata discussa direttamente con Kiev dimostra quanto la diplomazia statunitense stia cercando di legare la questione territoriale alla futura sicurezza dell’Ucraina.

Il presidente ucraino ha ribadito che Kiev non intende regalare territori alla Russia. Tuttavia ha riconosciuto che, qualora gli Stati Uniti e gli altri partner occidentali mettessero sul tavolo un pacchetto credibile, sarebbe necessario coinvolgere la popolazione. «Non ho il diritto di prendere questa decisione da solo», ha spiegato. Insomma, la scelta non potrebbe essere imposta dall’alto.

E qui arriva il punto politicamente più delicato. Che cosa dovrebbe ottenere Kiev in cambio di un eventuale ritiro? Zelensky chiede garanzie precise da parte della Nato e dell’Unione europea, un esercito ucraino sufficientemente forte, armi, finanziamenti per la difesa e un piano di ricostruzione sostenuto da risorse certe. Non soltanto una firma su un trattato. Perché il timore, evidentemente, è che Vladimir Putin possa utilizzare una tregua per riorganizzare le proprie forze e tornare ad attaccare.

Del resto, la differenza tra l’ingresso nella Nato e una protezione semplicemente modellata sull’Alleanza non è un dettaglio. Zelensky ha chiesto agli americani se eventuali garanzie alternative prevederebbero anche la presenza di soldati statunitensi sul territorio ucraino. La risposta, secondo il suo racconto, è stata negativa. E allora il problema resta: chi difenderebbe concretamente l’Ucraina in caso di una nuova invasione?

La nuova ipotesi arriva dopo i colloqui diplomatici di Abu Dhabi e gli incontri degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner con Vladimir Putin e con la leadership ucraina. Il Cremlino continua a rivendicare il controllo dei territori contesi e a respingere la presenza di contingenti stranieri in Ucraina. Una posizione che rende tutt’altro che semplice immaginare un compromesso.

Il paradosso è evidente. Per convincere Kiev a rinunciare al Donbass, Washington starebbe valutando proprio quella prospettiva, l’adesione alla Nato, che Mosca ha sempre considerato una minaccia alla propria sicurezza. E che per anni è rimasta uno dei principali nodi dello scontro tra Russia e Occidente.

Intendiamoci: nessuno può sapere oggi se questa strada porterà davvero alla pace. E ritirare le truppe da un territorio non equivale necessariamente a riconoscerne la sovranità russa. Zelensky ha infatti precisato che un eventuale confronto con gli ucraini non comporterebbe il riconoscimento delle regioni occupate come parte della Russia.

Resta però un fatto politico. Dopo mesi di pressioni americane, e dopo che Trump aveva persino messo in discussione la leadership di Zelensky, la trattativa sembra entrare in una fase nuova. Sul tavolo non ci sono più soltanto cessate il fuoco e garanzie generiche, ma un possibile scambio tra territorio e protezione militare occidentale.

La domanda, adesso, è una sola: Putin accetterebbe davvero un’Ucraina nella Nato pur di ottenere il Donbass? Perché senza il sì di Mosca, quella americana rischia di restare soltanto un’altra proposta destinata a finire nel cassetto.

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