“Da quanto tempo? Ma sei tu che…”. Il fuorionda di Zelensky su Meloni: scherza o fa l’ingrato?

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Un abbraccio, un sorriso e una battuta che lascia per un istante spiazzata Giorgia Meloni. È quanto accaduto a Dublino, a margine della riunione della Comunità politica europea, durante l’incontro tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due non si vedevano faccia a faccia da diversi mesi, precisamente dal vertice Nato di Ankara dello scorso luglio. E al momento dei saluti è andato in scena un siparietto che non è passato inosservato. «È tanto tempo che non ti vedo!», esclama Meloni, sorridendo e avvicinandosi al leader ucraino per abbracciarlo. La risposta di Zelensky arriva immediata: «Sei tu che non volevi…». La premier sembra esitare per un istante, poi replica con un «Nooo», sempre sorridendo.

Lo scambio, raccontato da Repubblica, è stato ripreso in un video rilanciato dagli stessi canali social ufficiali del presidente ucraino. Il tono appare scherzoso, ma la battuta si presta a più di una lettura. Come dimostra l’apertura che dedica Repubblica alla scenetta. Zelensky voleva semplicemente prendere in giro Meloni per i mesi trascorsi dall’ultimo incontro oppure c’era anche una piccola frecciata politica? Difficile stabilirlo da pochi secondi di conversazione. Il quotidiano diretto da Mario Orfeo ipotizza che dietro la frase possa esserci anche il riferimento a una maggiore cautela della premier nel mostrare pubblicamente il sostegno a Kiev, per non alimentare tensioni politiche e perdere consenso. Si tratta, però, di un’interpretazione, non di una spiegazione fornita dal presidente ucraino.

Del resto, il faccia a faccia arriva in un momento delicato per gli equilibri della maggioranza italiana. La Lega continua a manifestare perplessità sull’invio di nuovi armamenti all’Ucraina, mentre Meloni ha confermato la linea del sostegno militare a Kiev. Proprio nei giorni precedenti all’incontro di Dublino, il governo ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti bellici, nonostante i dubbi emersi anche sul fronte economico. Un passaggio che conferma come, al di là delle battute e delle eventuali incomprensioni personali, la collaborazione tra Roma e Kiev prosegua.

Durante il colloquio i due leader hanno affrontato soprattutto le necessità militari dell’Ucraina, alle prese con una nuova stagione invernale e con gli attacchi russi alle infrastrutture. Al termine dell’incontro, Zelensky ha ringraziato l’Italia per il sostegno ricevuto, spiegando: «In particolare abbiamo parlato del rafforzamento della nostra difesa aerea e dei missili per i sistemi che sono assolutamente necessari per proteggere le persone durante questo inverno». Roma ha già fornito generatori energetici e contribuito alla difesa aerea ucraina, anche attraverso missili Aster destinati ai sistemi Samp-T. Secondo quanto riferisce ancora Repubblica, Kiev avrebbe inoltre avanzato una richiesta di aerei da combattimento, mentre l’Italia dispone di velivoli Eurofighter. Non risulta, però, alcuna decisione annunciata su questo punto.

Insomma, tra Meloni e Zelensky il rapporto politico resta operativo, nonostante i mesi trascorsi senza incontrarsi di persona e le discussioni interne alla maggioranza italiana. Resta quella battuta pronunciata davanti alle telecamere: una semplice provocazione tra due leader che si conoscono da tempo o un modo per ricordare che Kiev avrebbe gradito contatti più frequenti? Per ora non c’è una risposta certa.

As always, a good meeting with President of the Council of Ministers of Italy @GiorgiaMeloni. I briefed her on the negotiation process, particularly the meetings in Abu Dhabi and the next diplomatic steps. It is important that Europe be fully involved in the process when it comes… pic.twitter.com/U6PgoScazj — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

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