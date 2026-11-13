Perché questi allarmi bomba sono più gravi delle bravate del passato

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Gli allarmi bomba che stanno interessando gli istituti scolastici rappresentano un fenomeno che merita un’attenzione particolare, non soltanto sotto il profilo della sicurezza pubblica, ma anche per le implicazioni sociali, psicologiche e persino geopolitiche che può assumere. È cambiato profondamente il modo in cui queste minacce vengono veicolate. Un tempo, per provocare il panico all’interno di una scuola, era sufficiente una telefonata anonima effettuata da una cabina telefonica. L’allarme riguardava prevalentemente un singolo istituto, richiedeva un intervento circoscritto e, nonostante le difficoltà investigative, lasciava comunque una traccia materiale e geografica dalla quale partire per ricostruire la provenienza della segnalazione.

Oggi lo scenario è profondamente diverso. La tecnologia digitale ha introdotto un fattore nuovo: la simultaneità. Una comunicazione può raggiungere contemporaneamente più destinatari, interessare diversi istituti scolastici e generare, in tempi rapidissimi, un effetto moltiplicatore della paura. La minaccia non si limita più a coinvolgere una singola comunità scolastica, ma può propagarsi attraverso il territorio, amplificata dalla circolazione delle notizie sui social network e dalle comunicazioni tra famiglie.

È proprio questo salto di qualità che impone una riflessione più ampia. Nel linguaggio della sicurezza internazionale esiste un concetto, quello di guerra ibrida, che descrive l’impiego combinato di strumenti convenzionali e non convenzionali per destabilizzare un Paese, indebolirne le istituzioni, condizionarne l’opinione pubblica e alimentare insicurezza e sfiducia. Non si tratta necessariamente di ricorrere alle armi: possono diventare strumenti di pressione anche le operazioni informatiche, la disinformazione, la manipolazione delle informazioni, le provocazioni e le azioni psicologiche dirette a compromettere la coesione sociale.

Naturalmente, non sarebbe corretto attribuire automaticamente gli allarmi bomba a una strategia di guerra ibrida. Occorre distinguere tra episodi riconducibili a comportamenti individuali, emulazione, bravate criminali e possibili azioni coordinate. Ma sarebbe altrettanto sbagliato sottovalutare la capacità destabilizzante che questi fenomeni possono assumere, soprattutto quando si manifestano con modalità ripetute e simultanee.

La paura, infatti, è uno strumento particolarmente efficace perché non ha bisogno che la minaccia si concretizzi per produrre conseguenze. È sufficiente insinuare il dubbio, interrompere la normalità, costringere migliaia di studenti, insegnanti e famiglie a vivere nell’incertezza. La ripetizione degli allarmi può generare assuefazione, ma anche una condizione permanente di apprensione, con il rischio di compromettere la serenità delle comunità scolastiche. Per questo non basta domandarsi chi abbia materialmente inviato una segnalazione. Bisogna capire se esista una regia, quale sia la provenienza delle comunicazioni, se vi siano collegamenti tra i diversi episodi e, soprattutto, quale obiettivo si intenda perseguire.

L’Italia dispone di strutture investigative, intelligence, competenze tecnologiche e apparati di cybersicurezza che devono essere messi nelle condizioni di affrontare anche questa nuova dimensione delle minacce. Oggi gli strumenti di indagine sono certamente più evoluti rispetto al passato: dalle tecniche di tracciamento delle comunicazioni all’analisi dei flussi digitali, fino ai sistemi di videosorveglianza e all’intelligence informatica. Naturalmente, l’anonimato digitale e l’impiego di infrastrutture tecnologiche distribuite rendono le indagini complesse, ma non per questo impossibili.

Serve un approccio integrato che metta in rete forze dell’ordine, intelligence, istituzioni scolastiche e strutture nazionali di cybersicurezza. Occorre rafforzare la capacità di prevenzione, individuazione delle fonti, attribuzione delle responsabilità e gestione coordinata delle emergenze. Nell’attesa che gli accertamenti investigativi facciano piena luce sulla provenienza delle minacce e consentano di individuare i responsabili di questa sequenza di allarmi bomba che ha colpito gli istituti scolastici, è necessario che lo Stato e il Governo aprano una riflessione più ampia e strutturale.

Non possiamo limitarci a rincorrere le emergenze, intervenendo ogni volta che una minaccia viene recapitata. Dobbiamo interrogarci sulla capacità del nostro sistema di sicurezza di prevenire, intercettare e neutralizzare fenomeni che utilizzano le potenzialità della tecnologia digitale per generare allarme, condizionare i comportamenti e destabilizzare la serenità collettiva.

È un tema di grande attualità, destinato ad assumere un’importanza ancora maggiore in una prospettiva di progressiva espansione delle tecnologie digitali e delle loro capacità di diffusione simultanea. La velocità, la capillarità e l’anonimato che possono caratterizzare le comunicazioni digitali impongono un adeguamento costante degli strumenti di prevenzione, delle competenze investigative e delle infrastrutture di cybersicurezza.

In questa direzione va riconosciuta e apprezzata l’iniziativa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha convocato a Palazzo Chigi i leader delle forze di opposizione per affrontare insieme il quadro delle minacce e degli allarmi che hanno interessato gli istituti scolastici. Una scelta opportuna e significativa, che interpreta correttamente il senso di una responsabilità istituzionale che deve andare oltre il confronto tra schieramenti.

Sulla sicurezza della nostra comunità non esistono maggioranza e opposizione: esiste l’interesse nazionale, esiste la tutela dei cittadini, esiste il dovere delle istituzioni di garantire serenità e protezione. Tutte le forze politiche devono quindi convergere, senza ambiguità e strumentalizzazioni, verso un duplice obiettivo: assicurare che gli autori di queste azioni vengano individuati e chiamati a rispondere rigorosamente delle proprie responsabilità e promuovere gli interventi necessari a rafforzare il nostro apparato di sicurezza.

Non basta, infatti, disporre di strumenti investigativi per ricostruire a posteriori la provenienza di una minaccia. Occorre dotare il Paese di adeguati anticorpi tecnologici, potenziando le capacità di prevenzione, intelligence e cybersicurezza, affinché lo Stato sia in grado di intercettare tempestivamente e neutralizzare le minacce veicolate attraverso strumenti tecnologicamente evoluti.

La sfida che abbiamo davanti non riguarda soltanto la gestione di questa emergenza, ma la capacità di attrezzare il sistema Paese rispetto a vulnerabilità destinate ad aumentare con la progressiva diffusione e sofisticazione delle tecnologie digitali. È una questione di sicurezza nazionale che richiede visione, investimenti, competenze e una collaborazione istituzionale che non può essere condizionata dalle appartenenze politiche.

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Soprattutto, bisogna evitare che la ripetizione degli allarmi produca due effetti altrettanto pericolosi: da una parte la sottovalutazione delle segnalazioni, dall’altra la diffusione di un clima di paura che finisca per condizionare la vita quotidiana delle famiglie.La sicurezza non consiste soltanto nell’intervenire quando arriva una minaccia, ma nella capacità di anticiparla, identificarne l’origine e neutralizzarne gli effetti.

Le scuole devono rimanere luoghi di formazione, crescita e serenità, non diventare il terreno sul quale qualcuno sperimenta la propria capacità di condizionare una comunità attraverso la paura. Perché, in una società moderna, destabilizzare una comunità non significa necessariamente colpirla fisicamente. A volte è sufficiente riuscire a farle percepire che nessun luogo è più sicuro. La tecnologia evolve, le minacce cambiano e anche la sicurezza deve evolvere. Non possiamo affrontare le vulnerabilità del futuro con gli strumenti e la mentalità del passato.

Andrea Amata, 12 novembre 2026

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