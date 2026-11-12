E se succede ancora? Allarme bomba a scuola, i timori e una certezza: “Lo rifaranno”

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Giorgia Meloni chiama a raccolta le opposizioni. E stavolta non si parla di manovra, riforme o delle solite schermaglie parlamentari. Sul tavolo c’è la sicurezza nazionale, messa alla prova da una raffica di allarmi bomba e attacchi informatici che negli ultimi giorni hanno seminato paura e disagi in tutta Italia.

L’appuntamento iniziato alle 9 a Palazzo Chigi. La presidente del Consiglio ha invitato i leader delle forze di opposizione per condividere le informazioni raccolte finora e discutere della situazione. Una convocazione piuttosto insolita, che testimonia quanto il governo consideri delicata la vicenda.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, citando fonti della presidenza del Consiglio, l’obiettivo è garantire la massima trasparenza informativa e favorire un confronto tra le istituzioni. Non soltanto sugli attacchi hacker, ma anche sulle segnalazioni di presunti ordigni esplosivi che hanno raggiunto migliaia di istituti scolastici.

Elly Schlein ha accettato l’invito. La segretaria del Partito democratico ha confermato la propria partecipazione all’incontro. Una scelta che, almeno su questo terreno, lascia momentaneamente da parte lo scontro quotidiano tra maggioranza e opposizione.

Ma perché tanta preoccupazione? Basta guardare quello che è successo nelle ultime settimane.

Prima gli allarmi bomba sugli aerei europei, con voli dirottati, caccia militari mobilitati e passeggeri costretti a vivere ore di paura. Poi le scuole. Mercoledì 11 novembre una nuova ondata di email minatorie ha raggiunto numerosi istituti italiani, provocando evacuazioni e interventi delle forze dell’ordine.

Come già ricostruito da nicolaporro.it, alcuni messaggi erano firmati da un sedicente Mikhail Andropov, nome comparso anche nelle minacce relative ai voli europei. Una coincidenza sulla quale stanno lavorando gli investigatori, senza che sia stata ancora accertata l’identità del responsabile.

Ecco il punto. Per mandare in tilt un Paese non serve necessariamente far esplodere una bomba. Può bastare una casella di posta elettronica. Una minaccia credibile obbliga le autorità ad attivare le procedure di sicurezza, mobilitare personale e interrompere attività pubbliche. Anche quando, alla fine, gli ordigni non vengono trovati.

Intendiamoci: nessuno può chiedere a un dirigente scolastico di ignorare un messaggio che annuncia una strage. Sarebbe irresponsabile. Ma è altrettanto evidente che qualcuno potrebbe sfruttare proprio questi obblighi di prudenza per provocare il massimo caos con il minimo sforzo. Non a caso, ieri Meloni aveva già convocato una riunione di governo a Palazzo Chigi, con l’obiettivo dichiarato di coordinare le iniziative necessarie. Il nuovo incontro con le opposizioni rappresenta un ulteriore passaggio: la questione esce dal perimetro della gestione dell’emergenza e diventa materia di confronto politico nazionale.

Resta però l’interrogativo fondamentale: chi c’è dietro questa sequenza di minacce? Gli investigatori stanno valutando possibili collegamenti tra i diversi episodi e l’eventualità di una strategia di destabilizzazione. Ma ipotesi e sospetti, per il momento, non equivalgono a responsabilità accertate.

Una cosa, invece, è già chiara. Chiunque stia inviando quelle email ha dimostrato quanto possa essere vulnerabile la vita quotidiana di un Paese davanti a una minaccia digitale. “Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura – ha detto Meloni – ma devo dirvi che è possibile che questi messaggi arrivino ancora. Ma non sarà la prova che qualcosa non funziona: sarà la prova che chi la manda non ha altro e ci troverà pronti. Ogni allarme verrà verificato uno per uno”. E adesso la politica è chiamata a trovare una risposta. Possibilmente senza trasformare anche la sicurezza nazionale nell’ennesimo terreno di propaganda.

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