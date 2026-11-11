“Vi vogliamo annientare”: allarme bomba nelle scuole, caos in tutta Italia

Ci risiamo. Dopo gli aerei, tocca nuovamente alle scuole. Una raffica di allarmi bomba ha investito questa mattina decine di istituti scolastici italiani, costringendo dirigenti, insegnanti e forze dell’ordine ad attivare i protocolli di emergenza. Bambini e ragazzi fuori dalle aule, lezioni interrotte, artificieri mobilitati. Il tutto per una nuova ondata di email minatorie che ha raggiunto almeno 300 scuole in tutta Italia. Ma il numero è destinato ad aumentare.

I messaggi sono arrivati intorno alle 9.50 di mercoledì 11 novembre, praticamente in contemporanea. Il contenuto è agghiacciante. Il mittente annuncia di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno degli edifici e minaccia un massacro. «Siamo venuti per annientarvi», si legge nella comunicazione, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del fantomatico «Vilayat di Misoginistan». Le segnalazioni hanno interessato numerose città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Palermo. In diverse scuole sono scattate evacuazioni precauzionali e controlli degli artificieri. Particolarmente esteso l’allarme in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati coinvolti diversi istituti tra Trieste, Gorizia e Udine. Evacuazioni anche in Sicilia e in Toscana.

Il particolare più inquietante? Il nome utilizzato per firmare le minacce non è nuovo. Lo stesso Mikhail Andropov era comparso nelle email inviate nei giorni scorsi ad alcune televisioni europee, nelle quali il presunto autore rivendicava gli allarmi bomba che avevano interessato decine di voli. Una circostanza riferita anche da Reuters, ma che non consente ancora di stabilire chi si nasconda realmente dietro i messaggi. Secondo le prime ricostruzioni, la nuova email sarebbe partita da un indirizzo riconducibile al dominio di un’università di Taiwan. Questo, naturalmente, non dimostra che l’autore si trovi sull’isola: gli investigatori devono verificare se siano stati utilizzati account compromessi o tecniche per mascherare la provenienza delle comunicazioni.

E non è neppure la prima volta. Il 2 novembre ben 271 scuole italiane erano state raggiunte da analoghe minacce. Anche allora evacuazioni, controlli e paura. Gli accertamenti effettuati sugli episodi precedenti avevano escluso la presenza di ordigni, come confermato dal governo in una risposta parlamentare del 5 novembre. Il quadro è ancora più preoccupante se si considera la recente raffica di 35 allarmi bomba sui voli europei. Gli investigatori stanno valutando possibili collegamenti e l’eventuale presenza di una strategia di destabilizzazione. Tra le ipotesi esaminate figura anche una matrice filorussa, ma non esistono al momento prove definitive che permettano di attribuire questi episodi a Mosca.

Intendiamoci: prendere sul serio una minaccia del genere è inevitabile. Nessun preside può permettersi di ignorare una comunicazione che annuncia una bomba nella propria scuola. Ma è proprio questo il punto. Per seminare il panico non serve necessariamente piazzare un ordigno: può bastare una email. E qualcuno, dall’altra parte di uno schermo, sembra averlo capito benissimo.

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