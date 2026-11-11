“Vi vogliamo annientare”: allarme bomba nelle scuole, caos in tutta Italia

Il governo convoca una riunione alle 16
Giorgia Meloni ha convocato alle ore 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Con lei ci saranno i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, i Ministri Piantedosi e Crosetto, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Valditara: "Difficile dire chi ci sia dietro"
“Hanno attaccato voli, supermercati, se non ricordo male persino ospedali. È evidente che ci sia una strategia. Chi ci sia dietro è difficile in questo momento da immaginare. I servizi ovviamente sono attivi per individuarlo. La magistratura farà le sue indagini ma è evidente che noi però dobbiamo proteggerci e gli investimenti nella sicurezza sono fondamentali”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.
Crosetto: "Strategia e mitomani"
Secondo il ministro Crosetto, la raffica di allarmi bomba nelle scuole “fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni, per cui è troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, coi mezzi e gli strumenti che ci sono, mandare una mail a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c’è una bomba”. E ancora: “Su questa strategia – ha aggiunto il ministro – si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o di entità ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in una città o in una regione. Le forze dell’ordine lavorano proprio per discernere tra le cose serie e quelle frutto di mitomani. Ne vedremo sempre di più, perché purtroppo la mamma dei cretini è sempre incinta”.
Aumenta il numero di scuole coinvolte
Sale ad almeno 300 il numero delle scuole italiane evacuate dopo la nuova ondata di allarmi bomba scattata questa mattina. Il dato è stato comunicato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, secondo quanto riferisce Reuters, che avverte come il bilancio potrebbe ulteriormente aumentare. Le minacce, arrivate attraverso email pressoché identiche, hanno coinvolto istituti di diverse regioni, dal Lazio alla Lombardia, dall’Emilia-Romagna all’Abruzzo.
Il messaggio, firmato dal sedicente Mikhail Andropov, minaccia un massacro degli italiani e sostiene che sarebbe stato collocato un ordigno anche nell’automobile della presidente del Consiglio. Sono intervenute le forze dell’ordine, con evacuazioni precauzionali e controlli negli edifici. In alcune località, tra cui Prato, gli studenti sono rimasti in classe; nell’Aquilano le verifiche hanno escluso la presenza di esplosivi.
Gli investigatori cercano ora di individuare i responsabili e di accertare eventuali collegamenti con la precedente ondata di minacce del 2 novembre e con gli allarmi bomba registrati sui voli europei.
L'allarme in tutta Italia
Ci risiamo. Dopo gli aerei, tocca nuovamente alle scuole. Una raffica di allarmi bomba ha investito questa mattina decine di istituti scolastici italiani, costringendo dirigenti, insegnanti e forze dell’ordine ad attivare i protocolli di emergenza. Bambini e ragazzi fuori dalle aule, lezioni interrotte, artificieri mobilitati. Il tutto per una nuova ondata di email minatorie che ha raggiunto almeno 300 scuole in tutta Italia. Ma il numero è destinato ad aumentare.
I messaggi sono arrivati intorno alle 9.50 di mercoledì 11 novembre, praticamente in contemporanea. Il contenuto è agghiacciante. Il mittente annuncia di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno degli edifici e minaccia un massacro. «Siamo venuti per annientarvi», si legge nella comunicazione, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader del fantomatico «Vilayat di Misoginistan». Le segnalazioni hanno interessato numerose città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Palermo. In diverse scuole sono scattate evacuazioni precauzionali e controlli degli artificieri. Particolarmente esteso l’allarme in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati coinvolti diversi istituti tra Trieste, Gorizia e Udine. Evacuazioni anche in Sicilia e in Toscana.
Il particolare più inquietante? Il nome utilizzato per firmare le minacce non è nuovo. Lo stesso Mikhail Andropov era comparso nelle email inviate nei giorni scorsi ad alcune televisioni europee, nelle quali il presunto autore rivendicava gli allarmi bomba che avevano interessato decine di voli. Una circostanza riferita anche da Reuters, ma che non consente ancora di stabilire chi si nasconda realmente dietro i messaggi. Secondo le prime ricostruzioni, la nuova email sarebbe partita da un indirizzo riconducibile al dominio di un’università di Taiwan. Questo, naturalmente, non dimostra che l’autore si trovi sull’isola: gli investigatori devono verificare se siano stati utilizzati account compromessi o tecniche per mascherare la provenienza delle comunicazioni.
E non è neppure la prima volta. Il 2 novembre ben 271 scuole italiane erano state raggiunte da analoghe minacce. Anche allora evacuazioni, controlli e paura. Gli accertamenti effettuati sugli episodi precedenti avevano escluso la presenza di ordigni, come confermato dal governo in una risposta parlamentare del 5 novembre. Il quadro è ancora più preoccupante se si considera la recente raffica di 35 allarmi bomba sui voli europei. Gli investigatori stanno valutando possibili collegamenti e l’eventuale presenza di una strategia di destabilizzazione. Tra le ipotesi esaminate figura anche una matrice filorussa, ma non esistono al momento prove definitive che permettano di attribuire questi episodi a Mosca.
Intendiamoci: prendere sul serio una minaccia del genere è inevitabile. Nessun preside può permettersi di ignorare una comunicazione che annuncia una bomba nella propria scuola. Ma è proprio questo il punto. Per seminare il panico non serve necessariamente piazzare un ordigno: può bastare una email. E qualcuno, dall’altra parte di uno schermo, sembra averlo capito benissimo.
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