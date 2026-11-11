Il folle collage di Montanari

Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Pochi giorni fa, alla Fieracavalli di Verona, Giorgia Meloni è salita su un cavallo bianco e ha salutato i presenti: un momento ordinario di una visita istituzionale a una fiera equestre di assoluto prestigio. Che c’entra Montanari? Semplice: sulle stories prima e come post dopo, sul profilo Instagram del rettore dell’Università per Stranieri di Siena è comparso un collage che affianca una foto a cavallo della premier durante la fiera a quella di Benito Mussolini, anche lui a cavallo con il braccio alzato.

I paragoni tra il ventennio e l’attuale Governo costituiscono uno dei più deliziosi e metafisici cavalli di battaglia dello sgangherato intellò. Lo scorso Primo Maggio, dal palco del concertone di Taranto, Montanari aveva già mostrato un altro montaggio che metteva insieme un manifesto elettorale di Meloni e una copertina della Domenica del Corriere con il Duce, dichiarando che “da Benito a Giorgia c’è un lungo filo nero, nerissimo, che si chiama fascismo” e che la visione della destra attuale è profondamente fascista nella sua ideologia. Il pretesto, ancora una volta come nelle ultime ore, era una semplice immagine.

Questa fissazione spasmodica si è sublimata nell’ultimo libro del rettore: “La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista”. Dopotutto il prof. avrebbe potuto scrivere di qualsiasi tema, ma l’argomento fascismo a sinistra è ancora grasso e redditizio, un porto sicuro di cui parlare quando non si ha niente da dire essendo comunque certi di portare a casa la pagnotta (oltre allo stipendio da Rettore dell’Università per stranieri di Siena pagato dai contribuenti…).

Montanari nella sua opera spartiacque per la letteratura del Paese sostiene che non esiste una discontinuità reale tra il fascismo storico e l’attuale governo: stessa visione della nazione basata sul sangue, stessa gerarchia razziale mascherata da «differenze etniche, stesso culto del capo, stessa avversione all’uguaglianza. Insomma i soliti fantasmi che vedono soltanto a sinistra: l’operazione classica dell’antifascismo che non cerca più fascisti, ma li proietta ovunque per ergersi a moralmente e intellettualmente superiore.

Leggi anche:

Inoltre, non pago, Montanari si è fatto anche promotore delle manifestazioni violente delle settimane scorse. A Firenze, in previsione di pesanti scontri, negozi di lusso come Gucci, Bulgari e altre eccellenze italiane con migliaia di dipendenti hanno chiuso anticipatamente e protetto le vetrine con pannelli. Un provvedimento di prudenza dettato dal rischio concreto di danneggiamenti, come già avvenuto in altre città. Montanari, anziché invitare alla moderazione, ha riferito su Instagram che vedere quelle serrande abbassate è stata una cosa positiva che quasi gli ha scaldato il cuore. Le vetrine del lusso, ha detto, sono il simbolo della morte della città. Mentre i lavoratori rimanevano a casa, le aziende perdevano incassi e le forze dell’ordine blindavano il centro, il rettore in ciabatte nel suo suo studio godicchiava vedendo l’avanzata dei maranza proletari.

Farebbe ridere se questa gente non la pagassimo noi: ricordiamo che tutto questo avviene mentre Montanari ricopre la carica di rettore di un ateneo pubblico. Un ruolo istituzionale che dovrebbe richiedere una certa sobrietà nel giudizio politico, o almeno la capacità di distinguere un giro a cavallo da un regime fascista. Ma questa è solo l’ennesima delle tante puntate dell’ossessione del buon Tomaso verso la destra…

Alessandro Bonelli, 11 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).