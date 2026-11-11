Il vero orrore del libro anti-Meloni di Laterza è lì, alla quartultima riga

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La polemica sul manuale di storia «Trame del tempo 3», pubblicato da Laterza e destinato agli studenti delle superiori, è tornata a infiammarsi. Il ministro Giuseppe Valditara sostiene che contenga affermazioni «del tutto strumentali e inattendibili» e invita l’editore a ritirarlo. Alessandro Laterza replica che un ministro non può chiedere di modificare o non adottare un libro di testo. Discussione interessante, per carità. Ma forse stiamo perdendo di vista il problema principale. Perché qui non siamo davanti a interpretazioni storiche particolarmente coraggiose, a giudizi politici severi o a tesi provocatorie. Qui siamo davanti a una serie di affermazioni che, lette una dopo l’altra, fanno venire voglia di prendere una penna rossa. E non per censurare qualcuno. Per correggere un libro che dovrebbe insegnare la Storia (o la cronaca recente) ai ragazzi.

Cominciamo dai numeri. Secondo i tre autori, Carlo Greppi, Caterina Ciccopiedi e Valentina Colombi, Fratelli d’Italia alle elezioni del 2022 avrebbe fatto «convergere su di se una quantità sorprendente di voti dell’estrema destra». Bene. Quali voti? Di quali partiti? Quanti elettori? Quali dati dimostrano questa migrazione? Perché una cosa è sostenere che Meloni abbia intercettato anche consensi dell’estrema destra, un’altra è presentare come fatto storico una quantità sorprendente senza indicare uno straccio di numero. Se in Italia fosse esistito da sempre un bacino così imponente di elettori dell’estrema destra, come mai l’Msi e poi Alleanza nazionale non sono mai riusciti a portare un proprio leader a Palazzo Chigi? Naturalmente la storia elettorale non si riduce a questa domanda: i voti cambiano, le coalizioni pure. Ma proprio per questo un manuale dovrebbe spiegare i fenomeni, non cavarsela con un aggettivo a effetto. Tanto più che il successo di Fratelli d’Italia si è accompagnato al crollo della Lega e al ridimensionamento di altri partiti del centrodestra. Non sarebbe il caso di distinguere tra elettorato conservatore, destra e destra estrema?

Altro appunto. Nel manuale si legge: “L’affluenza al voto del 63,91% è la più bassa della storia delle elezioni politiche della Repubblica, e premia FdI che, nonostante ottenga poco più di 7 milioni di voti (circa un quarto dei votanti sia alla Camera sia al Senato) su oltre 50 milioni di aventi diritto (…) si impone come primo partito e inaugura una nuova stagione della storia d’Italia”. Cosa c’entrano i 50 milioni di aventi diritto? Il libro sembra (sembra eh…) voler far passare il messaggio che in fondo in fondo Meloni non abbia poi così tanti voti (solo 7 milioni su 50 aventi diritto…), ma mescola le pere con le mele. La premier è infatti a Palazzo Chigi non in forza dei suoi 7 milioni di voti, grazie agli oltre 12 milioni di voti raccolti da tutta la coalizione di centrodestra. Laterza ha forse dedicato lo stesso calcolo anche ai voti raccolti da Paolo Gentiloni per “imporsi” sulla scena politica come premier? Domanda retorica. Ovviamente no. E quando nel 2013 Giorgio Napolitano assegnò a Pierluigi Bersani l’incarico (poi fallito) di formare un governo, colui che smacchiava i giaguari aveva raccolto solo 10milioni di voti con la sua coalizione e appena 8 milioni alla guida del Pd. Non compreremo il libro per verificare, ma chissà se gli autori di Laterza si sono presi la briga di precisare anche qui che Bersani ha rischiato di finire a Palazzo Chigi “nonostante” avesse ottenuto “poco più di 8 milioni di voti” su 50 milioni di aventi diritto.

Poi arrivano i «piani di deportazione» dei migranti. E qui siamo al capolavoro. Quali sarebbero? Dove sono scritti? Quale provvedimento del governo Meloni prevede la deportazione dei migranti? Si può criticare la politica dei rimpatri, contestare i centri in Albania, discutere delle espulsioni e della loro legittimità. Ma «deportazione» è una parola pesantissima, con un significato storico e giuridico che non può essere utilizzato come sinonimo automatico di rimpatrio. Se gli autori ritengono che un determinato piano configuri una deportazione, lo identifichino e lo dimostrino. Nel brano, invece, non viene indicato nulla. Si lancia un’accusa e la si consegna agli studenti come fosse un fatto acquisito. Magari a Meloni piacerebbe avere un piano per rimpatriare tutti gli irregolari, ma tra le intenzioni politiche, i provvedimenti realmente approvati e le deportazioni corre una bella differenza.

E veniamo alla perla linguistica. Il governo, si legge, attuerebbe misure «dichiaratamente liberticide», come il decreto Sicurezza. Dichiaratamente? Ma dichiarate da chi? Giorgia Meloni ha forse annunciato: adesso approviamo una legge per ridurre le libertà dei cittadini? Salvini o Tajani hanno spiegato che l’obiettivo delle norme era impedire agli italiani di manifestare? No. Gli autori possono sostenere che quelle disposizioni limitino eccessivamente il diritto di protesta. Possono perfino definirle liberticide, assumendosi la responsabilità di un giudizio politico e spiegandone le ragioni. Ma l’avverbio «dichiaratamente» suggerisce qualcosa di diverso: che la natura liberticida sia esplicita, riconosciuta, proclamata. È proprio la differenza tra un’opinione e un fatto. Una differenza che dovrebbe essere insegnata a scuola, non cancellata da chi scrive i libri di testo.

E non è finita. Perché nella stessa frase, a distanza di poche righe, gli autori riescono a utilizzare due volte il medesimo avverbio. Prima la «base dichiaratamente fascista» di Fratelli d’Italia, poi le misure «dichiaratamente liberticide». Dichiaratamente di qua, dichiaratamente di là. Tre autori, una casa editrice prestigiosa, immaginiamo diversi passaggi di revisione, correttori di bozze e, ormai, persino l’intelligenza artificiale a disposizione. E nessuno che abbia pensato di sistemare una frase tanto goffa? ChatGPT istruito con l’intero archivio del Manifesto avrebbe probabilmente scritto qualcosa di più accurato. Non è una questione di destra o di sinistra. È una questione di rigore, lessico e rispetto per chi quei manuali li compra e li studia.

Laterza rivendica la libertà editoriale. Giustissimo: nessun ministro deve trasformarsi nel censore dei libri scolastici. Ma questa libertà comporta anche una responsabilità. Non basta gridare alla censura per sottrarsi alle critiche sul contenuto. Il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ha osservato che inserire simili giudizi di cronaca in un libro di storia è inopportuno, pur dichiarandosi contrario alla censura. Una distinzione ragionevole. E forse i professori potrebbero partire proprio da qui: prendere quella pagina, leggerla insieme agli studenti e chiedere quali affermazioni siano documentate, quali siano opinioni e quali parole vengano usate senza sufficiente precisione. Sarebbe una bella lezione di metodo storico. Perché, a voler essere generosi, quel paragrafo può servire almeno a una cosa: spiegare ai ragazzi come non si scrive la Storia.

Giuseppe De Lorenzo, 11 novembre 2026

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