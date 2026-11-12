Contratti, ecco cosa cambia dopo l’accordo sindacati-imprese

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Dopo quasi diciotto ore di trattativa nella sede di Confindustria, l’accordo sindacati-imprese è arrivato all’alba. Cgil, Cisl e Uil e tredici associazioni datoriali hanno firmato l’accordo quadro sulla rappresentanza, gli assetti contrattuali, i salari e i contenuti della contrattazione collettiva. Sono ventidue pagine che riscrivono le regole del gioco senza che il legislatore abbia dovuto imporle.

Meloni: «Un traguardo storico». E il salario giusto passa dai contratti

Palazzo Chigi rivendica il metodo. «L’intesa raggiunta questa mattina tra le parti sociali sulla qualità del lavoro e sulla rappresentanza segna un traguardo storico per innovare le relazioni sindacali e industriali in Italia», ha dichiarato la premier Giorgia Meloni. Per la premier è «un passo decisivo, per rafforzare le retribuzioni dei lavoratori e per rendere il nostro sistema economico e produttivo più competitivo e capace di affrontare le complesse sfide di questo tempo». Il passaggio politico è un altro: «abbiamo rispettato l’autonomia delle parti sociali e abbiamo ancorato con il Decreto Lavoro il salario giusto alla contrattazione di qualità». Meloni ha ringraziato il ministro del Lavoro Marina Calderone e le organizzazioni firmatarie, osservando che «quando il Sistema Italia lavora unito nella stessa direzione è possibile raggiungere risultati e benefici concreti per tutti». Tradotto: niente minimo fissato per legge, ma un salario giusto che nasce dalla contrattazione tra chi produce e chi lavora.

Il contratto di riferimento diventa la chiave per gli sgravi

Per ogni settore, distinguendo tra imprese artigiane, cooperative e altre imprese, va individuato il contratto collettivo di riferimento, firmato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Da quel contratto discende il salario giusto previsto dal decreto-legge 62 del 30 aprile 2026. La sua applicazione integrale diventa la condizione per accedere alle agevolazioni fiscali e contributive. La rappresentatività delle associazioni d’impresa si misura con tre criteri qualitativi: la storicità, l’appartenenza a organismi europei del dialogo sociale e la presenza di welfare contrattuale. A questi si aggiunge il numero di lavoratori coperti, ricavato dai dati Inps-Uniemens rilevati dal Cnel. Per i sindacati contano invece iscritti e voti. Le Rsu potranno sostituire le Rsa se lo decidono le sigle che rappresentano il 50% più uno del settore oppure, in assenza di accordo, se lo chiede almeno il 30% più uno dei dipendenti.

La stretta sui contratti pirata

Contro i contratti pirata l’accordo prevede che il campo di applicazione di ogni contratto sia legato ai codici Ateco, con un Osservatorio incaricato di vigilare sugli sconfinamenti. Una clausola di salvaguardia impedisce poi ai sindacati firmatari di sottoscrivere, nello stesso settore, contratti con condizioni peggiori di quello di riferimento. Se accadesse, quelle condizioni più leggere per le imprese verrebbero estese automaticamente al contratto di riferimento. È un deterrente per chi fosse tentato di firmare al ribasso.

Inflazione, rinnovi e tregua sindacale

Sul fronte delle buste paga, l’accordo distingue il trattamento economico minimo (Tem) da quello complessivo (Tec), che include anche il welfare. Durante la vigenza del contratto il Tem sarà adeguato quando l’inflazione effettiva, misurata con l’indice Ipca Nei dell’Istat, supera quella prevista al momento del rinnovo. La verifica sarà annuale o biennale e l’adeguamento non potrà essere assorbito dai rinnovi successivi. Per i contratti in scadenza dopo il 1° luglio 2027 cambiano anche i tempi. Le piattaforme andranno presentate sei mesi prima della scadenza, la risposta dovrà arrivare entro trenta giorni e la trattativa dovrà partire entro due mesi. In quella fase, e nel mese successivo alla scadenza, scatta una tregua: niente iniziative unilaterali né azioni dirette. La copertura economica per i periodi di vacanza contrattuale, prevista dal decreto Lavoro, è condizionata al rispetto di questi tempi e slitta in caso di ritardo. I contratti nazionali potranno durare tre o quattro anni, mentre al livello decentrato resta affidato il premio di risultato, legato a produttività e redditività.

Le richieste che arrivano sul tavolo del governo

L’intesa non è a costo zero per i conti pubblici. Sindacati e imprese chiedono all’esecutivo la restituzione integrale ai fondi interprofessionali del cosiddetto «prelievo forzoso» sulle risorse per la formazione. In un addendum sugli appalti pubblici chiedono inoltre un meccanismo obbligatorio di revisione dei prezzi nei servizi. Da dicembre il confronto proseguirà anche su intelligenza artificiale, digitalizzazione e robotica. «Oggi si apre una nuova fase nel mondo del lavoro e della produzione», ha concluso Meloni, assicurando che il governo «continuerà a fare la propria parte per consolidare questo cammino».

Enrico Foscarini, 12 novembre 2026

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