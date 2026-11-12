L’assurdo caso di una lavoratrice milanese: licenziata per le assenze, ma era segregata in casa dall’ex

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Prima le violenze dell’ex compagno, che l’aveva segregata in casa impedendole persino di andare al lavoro. Poi il licenziamento per giusta causa, proprio a causa delle assenze provocate da quella situazione. È quanto accaduto a una lavoratrice milanese, impiegata amministrativa con contratto a tempo indeterminato, che ha ottenuto l’annullamento del provvedimento grazie all’intervento del Centro Donna della Camera del Lavoro di Milano, con il supporto legale dello Studio Rosiello. La vicenda si è conclusa con una conciliazione sindacale e un ristoro economico per i danni subiti, senza però il reintegro della dipendente.

Segregata in casa: l’azienda la licenzia per assenza ingiustificata

La donna era finita al centro di una spirale di comportamenti persecutori e violenti da parte dell’ex compagno. Le aggressioni e le limitazioni della libertà personale erano progressivamente peggiorate, fino a trasformarsi in una vera e propria segregazione domestica. L’uomo le impediva fisicamente di uscire dall’abitazione, rendendole impossibile raggiungere il posto di lavoro. Nonostante la gravità della situazione, l’azienda aveva avviato un procedimento disciplinare per assenza ingiustificata, culminato nel licenziamento per giusta causa. Questo malgrado la lavoratrice avesse cercato di avvertire il datore di lavoro non appena era riuscita a recuperare il telefono e nonostante un suo superiore avesse ricevuto minacce direttamente dall’aggressore.

Una decisione contestata dalla Cgil Milano, secondo cui l’impossibilità di prestare servizio era dovuta a circostanze completamente indipendenti dalla volontà della dipendente. Il sindacato ha inoltre denunciato il carattere discriminatorio del provvedimento, ritenendolo riconducibile a una discriminazione diretta di genere.

La vertenza della Cgil e il passo indietro dell’azienda

L’impugnazione del licenziamento ha aperto una vertenza sindacale che si è conclusa con un accordo conciliativo. L’azienda ha fatto marcia indietro sul provvedimento, riconoscendo in quella sede le ragioni della lavoratrice e concordando un ristoro economico. “L’impugnazione del licenziamento ha portato l’azienda a fare un totale passo indietro in sede conciliativa”, ha spiegato Elena Bettoni, responsabile del Centro Donna della Cgil Milano, sottolineando come la perdita del lavoro rischiasse di aggravare ulteriormente le conseguenze delle violenze subite.

“Sopravvivere a un abuso significa dover ricostruire la propria identità, fare i conti con lo stress post-traumatico e combattere contro lo stigma sociale. Se a questo si aggiunge la perdita dell’indipendenza economica, pilastro fondamentale per sottrarsi a un contesto maltrattante, la vittima viene colpita due volte“, ha osservato Bettoni. Per il sindacato, quanto accaduto rappresenta un esempio di vittimizzazione secondaria: una donna già vittima di violenza che subisce ulteriori conseguenze negative proprio nei contesti dai quali dovrebbe ricevere tutela.

La Cgil: “Non è tollerabile la cecità aziendale di fronte alla violenza”

Il caso solleva anche il tema delle responsabilità dei datori di lavoro quando emergono situazioni di violenza domestica che coinvolgono le dipendenti. “Non è tollerabile la cecità aziendale di fronte ai segnali di fragilità o alle denunce esplicite di violenza”, ha dichiarato Bettoni, chiedendo una maggiore sensibilità delle imprese. La Cgil sollecita l’introduzione di protocolli aziendali più efficaci per sostenere le lavoratrici vittime di abusi, l’estensione dei congedi indennizzati e una formazione specifica sul tema della violenza di genere. L’obiettivo è evitare che alle conseguenze personali e psicologiche degli abusi si aggiunga anche la perdita dell’autonomia economica.

La precisazione: nessun reintegro e nessuna sentenza del giudice

La Cgil Milano ha infine chiarito un aspetto importante della vicenda: la lavoratrice non è stata reintegrata nel proprio posto di lavoro e non è intervenuta alcuna decisione giudiziaria. “La vertenza si è conclusa con una conciliazione sindacale e con il ristoro economico dei danni subiti dalla lavoratrice. Non vi è stato alcun reintegro nel posto di lavoro, né una pronuncia di un giudice: il riconoscimento dell’illegittimità del licenziamento è quello emerso in sede conciliativa, a seguito dell’impugnazione”, ha precisato il sindacato.

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