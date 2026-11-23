Il mondo sta cambiando il proprio rapporto con la casa. In numerosi Paesi, soprattutto tra le nuove generazioni, acquistare un’abitazione diventa sempre più difficile, mentre la locazione assume un peso crescente. Parallelamente, si rafforza un’altra tendenza: l’espansione dell’intervento pubblico nei rapporti tra proprietari e inquilini.

I governi stabiliscono quanto possa aumentare un canone, quando un contratto possa terminare, a quali condizioni sia possibile recuperare un immobile e, sempre più spesso, come il proprietario debba utilizzare il proprio bene. Due fenomeni apparentemente distinti che, osservati insieme, rivelano una trasformazione profonda: mentre l’accesso alla proprietà si restringe, anche il suo esercizio diventa meno libero.

L’accesso alla proprietà

Non si tratta di una semplice impressione. Secondo Eurostat, nel 2024 il 32 per cento della popolazione dell’Unione europea viveva in affitto, contro il 31 per cento dell’anno precedente. Una tendenza che si accompagna al crescente costo di accesso alla proprietà: tra il 2010 e il 2024, i prezzi delle abitazioni nell’Unione sono aumentati complessivamente del 53 per cento.

Al di là delle differenze tra i singoli Stati, emerge tuttavia un fenomeno più ampio: l’accesso alla proprietà abitativa diventa sempre più difficile, i prezzi degli immobili crescono e i costi della casa assorbono una quota crescente dei redditi. A subirne maggiormente le conseguenze sono soprattutto i giovani e quanti, privi di un patrimonio familiare, devono confrontarsi con un’offerta insufficiente e condizioni di finanziamento sempre più onerose.

Pressione sulle locazioni

La questione assume così una dimensione politica. Quanto più numerosi diventano gli inquilini, tanto maggiore è la pressione esercitata sui governi affinché intervengano sul mercato delle locazioni. In tale ottica, il canone viene rappresentato come una variabile da correggere per legge, la durata contrattuale come una garanzia da sottrarre alla volontà delle parti, lo sfratto come un evento da impedire o rinviare.

Il proprietario, invece, viene progressivamente considerato un soggetto al quale trasferire una parte dei costi della politica abitativa. È il passaggio dalla protezione dei diritti alla pretesa di amministrare la proprietà altrui.

Cosa accade negli altri Paesi

La Francia costituisce un esempio significativo. Il controllo dei canoni, sperimentato in diverse città, continua a occupare il dibattito parlamentare anche dinanzi alle criticità emerse sulla disponibilità delle abitazioni e sugli effetti della regolazione. A Parigi, la determinazione amministrativa dei valori di riferimento condiziona la libertà delle parti di concordare il corrispettivo.

Il prezzo, anziché formarsi attraverso l’incontro tra domanda e offerta, viene sottoposto a un giudizio politico sulla sua accettabilità. Non si considera ovviamente che un canone fissato dall’autorità non produce un solo appartamento aggiuntivo e non elimina le ragioni della scarsità.

Anche il Regno Unito ha imboccato la strada di una maggiore regolazione. In Inghilterra, dal maggio 2026, la riforma delle locazioni ha eliminato le procedure di rilascio senza una specifica causa previste dalla Section 21, modificando sensibilmente l’equilibrio contrattuale. La tutela della stabilità abitativa viene perseguita attraverso nuove restrizioni alla facoltà del locatore di recuperare l’immobile.

Resta una domanda fondamentale: quale incentivo avrà a investire nella locazione chi non può prevedere con sufficiente certezza quando e come tornerà nella disponibilità del proprio bene?

Negli Stati Uniti, poi, il confronto è altrettanto acceso. Dalla California a New York, il controllo degli affitti e le limitazioni agli aumenti vengono periodicamente presentati come strumenti di giustizia sociale.

Eppure, proprio l’esperienza americana offre elementi per valutare i costi di queste politiche. Una ricerca pubblicata nel 2025 sul Journal of Housing Economics, relativa a 27 aree metropolitane, ha associato le riforme più restrittive a una contrazione del 10 per cento delle unità disponibili in locazione. È una relazione empirica che invita a interrogarsi sulle conseguenze di interventi concepiti per favorire gli inquilini, ma capaci di scoraggiare l’offerta.

Esiste, tuttavia, un’esperienza di segno opposto: quella dell’Argentina di Javier Milei, che nel dicembre 2023 ha smantellato la legislazione vincolistica sulle locazioni, restituendo alle parti la libertà di concordare durata, valuta e condizioni economiche dei contratti. I risultati non hanno tardato a manifestarsi: a Buenos Aires l’offerta di abitazioni in affitto è aumentata sensibilmente, mentre i canoni sono diminuiti in termini reali.

La rimozione dei vincoli ha dunque favorito il ritorno degli immobili sul mercato, ampliando la concorrenza e le possibilità di scelta degli inquilini.

L’esperienza argentina richiama un principio economico fondamentale: il canone è un segnale di mercato, che trasmette informazioni sulla scarsità delle abitazioni e orienta le decisioni di investimento. Quando la domanda supera l’offerta, il suo aumento incentiva i proprietari a rendere disponibili altri immobili e gli investitori a realizzarne di nuovi. Il controllo dei prezzi altera questo meccanismo e, comprimendo i rendimenti, può indurre a ritirare le abitazioni dal mercato o a destinare altrove i capitali.

Ne deriva una scarsità ancora maggiore, che penalizza soprattutto chi cerca casa: giovani, nuovi inquilini e famiglie prive di adeguate garanzie patrimoniali. Chi beneficia di un contratto protetto conserva il proprio vantaggio; chi rimane fuori deve affrontare un mercato più ristretto e meno accessibile.

Il caso italiano

In Italia questa dinamica ha radici profonde. La legge sull’equo canone del 1978 ha rappresentato e ancora oggi rappresenta l’emblema del socialismo abitativo, il punto culminante di una lunga stagione di interventismo statale iniziata già alla fine della Prima Guerra Mondiale.

Con essa, il legislatore ha preteso di sostituire alla libera determinazione dei canoni e delle condizioni contrattuali un sistema di regole imposte dall’alto, subordinando progressivamente la libertà dei proprietari alle scelte della politica. La successiva legislazione, enfaticamente definita “liberalizzazione controllata”, ha solo cercato di attenuare quella impostazione ma non ha restituito alle parti, come invece d’imponeva, la piena libertà negoziale.

Permangono quindi durate obbligatorie, vincoli al rilascio, procedure onerose e una fiscalità che grava sulla proprietà anche quando non produce reddito. Il tutto in un contesto nel quale urbanistica, burocrazia e costi di trasformazione limitano ulteriormente la capacità dell’offerta di adattarsi alla domanda.

Circolo vizioso

Si delinea in tal modo un paradosso destinato ad assumere crescente importanza. La difficoltà di acquistare casa accresce la dipendenza dal mercato locativo; la maggiore dipendenza alimenta richieste di protezione pubblica; le restrizioni possono ridurre l’offerta, rendendo ancora più difficile trovare un’abitazione. A ogni nuova difficoltà viene proposta un’ulteriore regolazione, mentre le cause della scarsità restano sostanzialmente intatte.

È il meccanismo attraverso il quale un problema economico finisce per giustificare un’espansione permanente del potere politico.

La soluzione richiede di invertire questa logica: consentire di costruire, recuperare, trasformare e affittare, ridurre la pressione fiscale, garantire l’effettività dei contratti e la tempestiva restituzione degli immobili.

La tutela degli inquilini non può consistere nell’imporre ai proprietari obblighi assistenziali che competono, semmai, a chi intende finanziarli volontariamente. La libertà contrattuale e la sicurezza della proprietà sono condizioni essenziali affinché il capitale continui a essere investito nelle abitazioni.

Proprietà svuotata

Il rischio più grande non è soltanto quello di un mondo nel quale sempre meno persone riescono a diventare proprietarie. È quello di una società nella quale la proprietà continua formalmente a esistere, ma le sue facoltà vengono progressivamente trasferite al legislatore e all’amministrazione.

Al cittadino rimangono il titolo, le imposte, la manutenzione e i rischi; allo Stato la pretesa di decidere destinazione, rendimento e disponibilità del bene. Quando questo processo si compie, la proprietà privata sopravvive nei registri immobiliari, ma perde la sua sostanza economica e giuridica. E il mondo degli inquilini rischia di diventare, soprattutto, il mondo dei sudditi.

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