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La decisione di Sigfrido Ranucci di costituirsi parte civile in un eventuale processo a carico di Valter Lavitola avrebbe spiazzato il faccendiere. A lasciarlo intendere è il suo avvocato, Cola, che in un’intervista a il Giornale ha manifestato la disponibilità a fornire ulteriori elementi ai magistrati. «Penso che Lavitola non si aspettasse una reazione del genere, andrò a Roma a incontrare il mio assistito», ha dichiarato il legale all’indomani delle cinque ore trascorse dall’ex conduttore di Report negli uffici della Procura di Roma.

Il punto è piuttosto singolare. Secondo la versione fornita da Lavitola agli inquirenti, l’attentato sarebbe stato organizzato per tutelare lo stesso giornalista. Una ricostruzione che dovrà naturalmente essere vagliata dalla magistratura. «Lavitola per le motivazioni da lui rese con riferimento all’esplosione della bomba riteneva non fosse intenzione di Ranucci costituirsi parte civile, perché l’attentato sarebbe stato fatto a sua tutela», ha spiegato Cola a il Giornale. «Se la motivazione dell’attentato è tutelare Ranucci, il fatto che lui si costituisca parte civile contrasta con la motivazione data da Lavitola alla sua condotta. Se l’ha fatto nel suo interesse come fai a costituirti parte civile?».

Il difensore non esclude che Lavitola possa essere nuovamente ascoltato dai magistrati: «Noi siamo disponibili da ora a fornire chiarimenti in relazione alle dichiarazioni di Ranucci se i pm ritengano necessario averli. Ovviamente in relazione all’effettivo contenuto delle dichiarazioni rese dal giornalista. Sappiamo dalla lettura dei giornali che ha intenzione di costituirsi parte civile, ma non ne conosciamo le motivazioni».

Come abbiamo raccontato, Sigfrido Ranucci era già stato ascoltato dagli inquirenti lo scorso 4 luglio, senza mai fare il nome di Lavitola. Ieri il giornalista è tornato in Procura per rispondere alle domande del procuratore Francesco Lo Voi e del pm Edoardo De Santis. Al termine dell’audizione si è limitato a dire ai cronisti: «Ho chiarito tutto». Il verbale è stato secretato. In serata il suo avvocato, Roberto De Vita, ha annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nell’eventuale processo contro Lavitola. Che cosa abbia raccontato Ranucci ai magistrati non è dunque ancora noto. Di certo, alla luce delle dichiarazioni del suo difensore, la scelta del giornalista non era quella che Lavitola si aspettava.

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