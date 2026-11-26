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Il 4 luglio Sigfrido Ranucci aveva trascorso un’ora e mezza davanti ai magistrati che indagano sull’attentato sotto casa sua. In quei novanta minuti il nome di Valter Lavitola non era uscito una volta. Ora è lo stesso giornalista, attraverso il suo avvocato, a indicare quale posto intende occupare in un eventuale processo a carico dell’imprenditore. “Siamo pronti a costituirci parte civile al processo nei confronti di Lavitola”, ha dichiarato il penalista Roberto De Vita. La frase è arrivata in serata, quando Ranucci aveva già lasciato la Procura di Roma dopo cinque ore di colloquio con il procuratore capo Franco Lo Voi e il sostituto Edoardo De Santis.

Per capire la portata di quelle parole bisogna tornare alle domande di luglio. I magistrati dell’antimafia capitolina avevano chiesto all’allora conduttore di Report di ripercorrere le sue frequentazioni. Qualcuno, tra le persone che conosceva, gli aveva dato motivo di dubitare? C’erano rapporti che, alla luce dell’esplosione, meritavano di essere esaminati? Da Ranucci, che quell’attentato lo aveva subito, i pm si aspettavano indicazioni per risalire alle ragioni del gesto. Su quel punto, però, il colloquio non aveva dato loro gli elementi che cercavano. Con i colleghi, quel giorno, il giornalista era stato assai più prodigo di dettagli.

Nel frattempo è cambiata anche la sua vita professionale. Ha lasciato Report e la prima serata di Rai 3 per passare a Spotlight, su Rai News 24. Nei mesi delle polemiche ha diradato le interviste, affidando più spesso le proprie repliche ai social. E stavolta, all’uscita dalla Procura, i cronisti hanno dovuto accontentarsi di tre parole. Riletto il verbale, destinato a essere secretato, Ranucci ha detto “ho chiarito tutto” ed è salito in auto con la scorta.

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Che cosa abbia riferito ai pm su Lavitola e come abbia spiegato il silenzio di luglio resta coperto dal riserbo. De Vita, che assiste il giornalista fin dall’inizio della vicenda, ha precisato che “Ranucci ha assicurato la più ampia collaborazione ai magistrati, rispondendo a tutte le domande che gli sono state rivolte. Ha il più grande interesse a che sia fatta piena luce sulle ragioni dell’attentato e su tutte le responsabilità”, riporta il Corriere. Sul contenuto di quelle risposte il legale si è fermato qui. Sulla decisione di affiancare l’accusa in aula, invece, ha voluto mettere agli atti la disponibilità del suo assistito.

L’inchiesta sulla bomba si avvicina intanto a un primo passaggio processuale. Per i quattro accusati di aver materialmente collocato l’ordigno sotto l’abitazione di Ranucci è attesa la richiesta di giudizio immediato. Per Lavitola, imprenditore del Cefalù bistrot arrestato il 10 agosto, resta aperta anche la partita sulla misura cautelare. Contro l’ordinanza pende un ricorso che, se accolto, potrebbe rimettere in discussione il provvedimento a suo carico.

Massimo Balsamo, 26 novembre 2026

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