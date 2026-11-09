“Noi siamo rimasti qui”. Pronti via, la stoccata di Report a Ranucci

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Altro che abbracci, ringraziamenti e saluti commossi. La nuova stagione di Report comincia con un messaggio che, a voler leggere tra le righe, sembra indirizzato proprio a Sigfrido Ranucci. A pronunciarlo è Claudia Di Pasquale, chiamata a guidare la trasmissione insieme a Daniele Piervincenzi dopo l’uscita di scena dello storico conduttore. E il tono, più che quello di un passaggio di consegne, assomiglia a una rivendicazione: il programma esisteva prima di Ranucci e continuerà a esistere anche dopo di lui. “Buonasera, bentornati a Report. Ripartiamo da qui, dallo storico Studio 2 di via Teulada, sempre in Rai e sempre nel servizio pubblico»”, die Di Pasquale. “Siamo appena entrati nel nostro trentesimo anno di età e noi siamo ancora qui. La squadra di Report è sempre la stessa, quella che si è formata nel tempo e che con le sue inchieste ha creato la forza del marchio, prima sotto la guida di Milena Gabanelli e poi di Sigfrido Ranucci”.

Notate la formulazione. Prima Gabanelli, poi Ranucci. E adesso avanti. Il riconoscimento del passato c’è, per carità. Ma niente celebrazioni personali, nessun tributo particolarmente caloroso all’ex conduttore. La forza di Report, sottolinea la nuova presentatrice, sta nella squadra e nelle sue inchieste. Non in un singolo volto televisivo.

«Noi siamo rimasti qui a difendere il programma»

La parte più interessante, però, arriva quando Di Pasquale affronta apertamente le polemiche degli ultimi mesi. E qui il discorso si fa decisamente più appuntito. “Su quello che è successo quest’estate è stato scritto e detto di tutto e di più. Forse qualcuno sperava che Report venisse cancellato insieme alla sua storia trentennale e alla sua autonomia. E invece noi siamo rimasti qui a difendere il programma e a continuare a lavorare con lo stesso spirito di sempre, nonostante ogni sorta di pressione e strumentalizzazione!. Quel «noi siamo rimasti qui» è forse il passaggio politicamente e umanamente più significativo. Perché segna una distinzione netta tra chi è rimasto a lavorare alla trasmissione e chi oggi non ne fa più parte.

Di Pasquale non pronuncia il nome di Ranucci in questo passaggio. E sarebbe scorretto sostenere che lo stia accusando esplicitamente di aver voluto la cancellazione del programma. Ma dopo mesi di scontri e polemiche, è difficile non leggere in quelle parole anche una risposta alle ricostruzioni che hanno accompagnato l’addio dell’ex conduttore. La nuova presentatrice insiste: “Non è stato facile, anzi è stato doloroso, soprattutto sul piano umano, ma non su quello professionale, perché la linea resta quella che è sempre stata, un Report libero, indipendente e rigoroso! Tradotto: ci sono state ferite, ma il programma non ha perso la propria identità. E soprattutto non ha bisogno per forza di Ranucci per continuare a fare giornalismo d’inchiesta.

Neppure un in bocca al lupo alla redazione

C’è poi un dettaglio che contribuisce a raccontare il clima di questa separazione. Ranucci non ha rivolto pubblicamente un in bocca al lupo alla redazione per la ripartenza della trasmissione. Almeno non risulta un suo messaggio di auguri alla squadra che per anni ha lavorato sotto la sua guida. Un silenzio che, da solo, non dimostra nulla sulle sue intenzioni. Ma che stride con l’immagine di una separazione serena e consensuale. Del resto, se i rapporti fossero rimasti idilliaci, ci si sarebbe potuti aspettare un saluto, un augurio, magari una parola di incoraggiamento ai colleghi. Invece niente. E dall’altra parte arriva un’apertura di puntata che rivendica con forza la continuità del programma, quasi a voler respingere l’idea che Report fosse destinato a finire senza il suo ex conduttore.

Che il clima interno non fosse esattamente quello di una grande famiglia felice era emerso anche dalla vicenda giudiziaria seguita all’allontanamento di Ranucci. L’ex conduttore aveva presentato un ricorso per ottenere il reintegro, ma il giudice lo aveva rigettato. E tra gli elementi affiorati nel procedimento figuravano anche le tensioni all’interno della redazione, comprese quelle con il giornalista Giorgio Mottola.

E così, alla prima occasione utile, la nuova conduzione sembra voler mettere un punto fermo. Report non appartiene a una persona. È una trasmissione del servizio pubblico, costruita in trent’anni di lavoro da una redazione che rivendica la propria autonomia. Il messaggio di Di Pasquale è chiaro: nonostante la tempesta, siamo ancora qui. E non soltanto per occupare uno studio televisivo, ma per rivendicare il diritto di proseguire un’esperienza giornalistica senza essere considerati una versione minore di ciò che c’era prima.

Altro che passaggio di testimone con il sorriso. A giudicare dalle parole pronunciate in studio, tra il vecchio Report e quello nuovo qualche conto sembra essere ancora aperto.

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