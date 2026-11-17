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Erano tutti lì che le aspettavano. Forse anche al Quirinale, dove è già stata recapitata la richiesta di grazie da parte della moglie di Mario Roggero. Ed eccole qui le motivazioni della sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo bandito nel corso dell’assalto al suo negozio quel maledetto 28 aprile del 2021.

“Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione”, scrivono i giudici, ma Roggero ha agito “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. Secondo i giudici della prima sezione penale, che lo scorso 15 luglio, ha reso definitiva la condanna, non si può quindi in alcun modo considerare che vi sia stata legittima difesa. “Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. Del resto, era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l’iniziativa assunta rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”. Infatti, scrivono i giudici, “la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione in cui l’imputato era venuto a trovarsi, reputata tale da non legittimare l’insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione e da rendere necessitata azione lesiva”.

Insomma: poco importa che avessero puntato la pistola contro moglie e figlia, che non fosse la prima rapina che subiva. “Roggero – scrivono i giudici – aveva inseguito i rapinatori all’esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga”. E ancora: “La condotta omicida era posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l’incolumità personale dei congiunti era ormai venuto meno, come lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire”. Tradotto: “Il dolo omicidiario è stato desunto dall’esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco, ad altezza d’uomo e da breve distanza, nella direzione delle persone offese”. E quindi, “l’accettazione dell’evento letale in termini di previsione e volizione osta all’invocata derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale, cui detta connotazione soggettiva è estranea”.

Mario Roggero era stato condannato dalla Corte d’Assise di Asti nel dicembre 2023 a 17 anni di reclusione, ridotti nel dicembre 2025 a 14 anni e 9 mesi dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. Poi la conferma in Cassazione. Ora non resta che la strada della Grazia, tuttavia molto difficile da percorrere.

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