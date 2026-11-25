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Da colleghi a concorrenti. E per giunta nella stessa fascia oraria. Se le indiscrezioni delle ultime ore dovessero trovare conferma, Enrico Mentana potrebbe lasciare La7 non solo per andare a dirigere un altro telegiornale, ma anche per sfidare direttamente Lilli Gruber. Uno scherzetto niente male per la conduttrice di Otto e mezzo.

Secondo quanto riportato dall’HuffPost e da Repubblica, il futuro di Mentana sarebbe in Sky. Non tanto sul canale all news del gruppo, quanto su TV8, l’emittente in chiaro del digitale terrestre. Il progetto prevederebbe la rifondazione del telegiornale, di cui il giornalista assumerebbe la direzione e la conduzione, oltre alla responsabilità delle edizioni informative dei canali Sky sul digitale terrestre. La vera novità, però, sarebbe un’altra: una trasmissione quotidiana di approfondimento, dal lunedì al venerdì, con il possibile coinvolgimento della Gialappa’s Band. Proprio nell’orario in cui su La7 va in onda Otto e mezzo.

Per il momento Mentana si diverte a tenere tutti sulle spine. «Oggi ho letto molte notizie sul mio futuro… alcune del tutto nuove anche per me!», ha scritto sui social, promettendo di fare chiarezza «fuori dai pettegolezzi». Il giornalista ha anche pubblicato un’immagine di Ficarra e Picone tratta dal film Il 7 e l’8. Un riferimento piuttosto eloquente ai numeri delle due emittenti, che tuttavia non equivale a una conferma.

L’unica certezza, ad oggi, è che il 23 dicembre Mentana condurrà per l’ultima volta il TgLa7. Nei giorni scorsi aveva spiegato di aver ricevuto proposte da quattro dei sei principali gruppi televisivi italiani, escludendo offerte da Discovery e rilanci da parte dell’emittente di Urbano Cairo. Aveva inoltre manifestato l’intenzione di non tornare alla guida dei telegiornali in cui aveva già lavorato a lungo, il Tg1 e il Tg5. Dopo sedici anni a La7, insomma, ha voglia di cimentarsi in qualcosa di nuovo. E chissà che la prossima battaglia televisiva non si giochi proprio tra il tasto 7 e il tasto 8 del telecomando.

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