Cracovia, l’attentatore è morto in ospedale

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È morto in ospedale Michal Oksinski, il 24enne responsabile della strage di Cracovia del 7 novembre. A confermare il decesso sono state le autorità di polizia polacche. Il giovane aveva seminato il terrore nella città, uccidendo inizialmente i genitori e la sorella all’interno dell’abitazione familiare. Successivamente si era diretto verso il centro cittadino, dove aveva aperto il fuoco sui passanti da un’automobile in movimento, provocando la morte di altre sei persone e il ferimento di quindici.

Il ragazzo, incensurato, era solito esercitarsi nell’uso delle armi insieme al padre, con il quale frequentava regolarmente un campo di tiro ogni domenica. Oksinski era stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere rimasto ferito nel corso della sparatoria. Nonostante l’operazione chirurgica a cui era stato sottoposto, i medici non sono riusciti a salvarlo.

Restano da chiarire le motivazioni della carneficina. Durante l’ispezione del veicolo, inoltre, gli investigatori avrebbero recuperato un vero e proprio arsenale: un fucile DB, due pistole, una Walther P99 e una Glock, oltre a un corpetto antiproiettile e a una consistente scorta di proiettili.

Articolo in aggiornamento

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