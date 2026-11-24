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Un colpo di pistola sparato nel terreno. Poi il rientro nella dépendance. È l’ultima immagine di Gianni De Gennaro ancora in vita. A registrarla sono state le telecamere di sorveglianza della villa di Fonteblanda, nella campagna grossetana, dove l’ex capo della Polizia si è tolto la vita all’alba di sabato. Il filmato, ora nelle mani degli investigatori, aggiunge un particolare decisivo alla ricostruzione: De Gennaro avrebbe esploso quel colpo per verificare il funzionamento della sua Ruger. Una prova di sparo che spiega il secondo bossolo rinvenuto all’esterno dell’abitazione. Ma a rendere ancora più delicata la vicenda sono soprattutto le lettere lasciate dall’ex superpoliziotto. Scritti dai toni durissimi, nei quali, secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, compare un riferimento a ciò che «nemmeno la mafia», che in passato voleva ucciderlo, «aveva ottenuto».

Le lettere sono due e hanno destinatari precisi. La prima è indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che coordina l’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio. La seconda reca la scritta «A chi vorrà pubblicare». Sono state trovate all’interno della villa, mentre accanto al corpo erano stati lasciati altri messaggi per i familiari e per il custode Giuseppe Soccu. Il contenuto integrale delle due buste non è stato ancora reso pubblico, ma chi ha potuto leggerle parla di accuse esplicite e di una ricostruzione molto severa degli ultimi avvenimenti. De Gennaro, secondo quanto emerge, avrebbe voluto denunciare il trattamento ricevuto nell’ambito dell’inchiesta e rivolgersi anche a chi, a suo giudizio, «vuole riscrivere la storia senza conoscerla». Un vero e proprio memoriale, sul quale adesso lavorano gli inquirenti.

Al centro della vicenda c’è l’indagine della Procura di Caltanissetta, che aveva chiesto per De Gennaro una misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla morte di Paolo Borsellino e dei cinque agenti della scorta. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta, ma i pubblici ministeri avevano presentato ricorso al Tribunale del Riesame, con un’udienza fissata per il primo dicembre. Negli ultimi giorni i carabinieri del Ros avevano perquisito l’abitazione e l’ufficio dell’ex capo della Polizia, oltre alle proprietà di alcuni suoi collaboratori e del figlio. De Gennaro respingeva categoricamente le accuse: «Ho la coscienza a posto», ripeteva, «non ho nulla da temere». Ma, secondo le ricostruzioni giornalistiche, era profondamente preoccupato per le conseguenze dell’inchiesta sulle persone a lui vicine.

Un altro elemento importante è l’hard disk trovato nella proprietà. Venerdì, quando aveva lasciato Roma per raggiungere la Maremma, De Gennaro aveva portato con sé due borsoni pieni di documenti: carte processuali, appunti e ritagli di giornale sulle stragi di mafia. Tra il materiale c’era anche un supporto informatico che potrebbe essere quello cercato dagli investigatori durante le perquisizioni. Accanto, un biglietto scritto a mano: «Ecco quello che cercate, non contiene nulla di rilevante». Un messaggio che sembra rivolto direttamente a chi stava indagando su di lui. Saranno però gli accertamenti tecnici a stabilire che cosa contenga effettivamente il dispositivo e se possa avere un interesse investigativo.

La ricostruzione delle ultime ore comincia venerdì alle 14.30, quando De Gennaro parte da Roma dopo aver incontrato i suoi avvocati, Franco Coppi e Francesco Bertorotta. Alla moglie Carla dice di voler andare in campagna per leggere le carte in tranquillità. Arriva alla villa intorno alle 17.30, congeda l’autista e l’uomo incaricato della sua tutela: «Vi chiamo io quando decido di tornare». Alle 22 telefona alla moglie e la rassicura: «Ormai è tardi, rientro domani». Ma il giorno successivo non risponde più. Il letto viene trovato intatto: gli investigatori ipotizzano che abbia trascorso la notte a scrivere. All’alba le telecamere lo riprendono mentre esce con la pistola, spara verso il terreno e rientra. Poco dopo, secondo la ricostruzione, si toglie la vita. Verso le 7 la moglie prova ripetutamente a chiamarlo e, non ricevendo risposta, avverte il custode. Soccu raggiunge la dépendance, guarda attraverso una finestra e vede De Gennaro riverso su una poltrona, con l’arma a terra.

Adesso sulla morte dell’ex capo della Polizia lavorano due procure. Quella di Grosseto ha aperto un’indagine per verificare l’ipotesi di istigazione al suicidio, mentre la Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha avviato un fascicolo senza indagati per raccogliere eventuali elementi utili alle inchieste ancora aperte sulle stragi di mafia. Al momento, secondo quanto riferito da Repubblica, non sarebbero emersi elementi che facciano ipotizzare una dinamica diversa dal suicidio. Restano comunque da completare gli accertamenti sui filmati, sui bossoli e sui documenti. È prevista anche una perizia calligrafica sulle lettere, mentre l’autopsia non è stata ancora eseguita.

Le ultime immagini conosciute di De Gennaro prima di quel venerdì risalgono al 16 novembre, quando era stato ripreso in un ristorante vicino alla proprietà. «Era tranquillo, scherzava, abbiamo parlato del più e del meno», racconta il titolare. Due giorni dopo, però, il suo atteggiamento sarebbe apparso diverso: «Era provato». Ora gli investigatori cercano di ricostruire ogni passaggio di quelle giornate, mentre resta aperta la questione più delicata: che cosa ha scritto davvero De Gennaro nelle lettere destinate al procuratore e a chi avrebbe voluto pubblicarle? Perché quelle pagine, ancora riservate, potrebbero contenere la sua ultima ricostruzione dei fatti e delle accuse che aveva sempre respinto. E il riferimento a ciò che «nemmeno la mafia» era riuscita a ottenere lascia intuire quanto fossero duri i giudizi affidati a quelle righe. Senza però autorizzare, almeno per ora, conclusioni sulle responsabilità della sua morte.

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