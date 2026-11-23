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Gianni De Gennaro entra in Polizia nel 1973, commissario ad Alessandria. Nel 1975 è a Roma, dirigente della Narcotici nella Squadra mobile di Fernando Masone: è il primo passo di una carriera che seguirà le orme del suo capo. Nel 1981 eredita da Masone la Criminalpol del Lazio. Nel 1984 guida il Nucleo centrale anticrimine, va in Brasile a prendere Tommaso Buscetta e lo consegna a Giovanni Falcone, cui resterà accanto per undici anni.

Poi la DIA, il vertice della Polizia con Amato (al posto di Masone, ancora una volta), il DIS con Berlusconi e Gianni Letta, la delega ai servizi con Monti, la presidenza di Finmeccanica con Letta, Renzi e Gentiloni, la Popolare di Bari con Conte. Nel 2023 Webuild lo mette alla presidenza di Eurolink, il consorzio privato ma a partecipazione pubblica che deve costruire il Ponte sullo Stretto. Destra, sinistra, tecnici, privati. Tutti lo volevano. Genova, luglio 2001. Alla Diaz va in scena una pagina non esattamente memorabile per il corpo della Polizia di Stato. Il capo della Polizia resta al suo posto altri sei anni.

Nel 2010 la Corte d’appello lo condanna per istigazione alla falsa testimonianza del questore Colucci: Gianni Di Gennaro dirige il DIS e offre le dimissioni, il Consiglio dei ministri (governo Berlusconi) le respinge. Sei mesi dopo arriva la promozione: Mario Monti lo nomina sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi.

Colucci, intanto, condannato in due gradi, si salverà con la prescrizione. Che cosa rende un uomo intoccabile? La risposta comoda è la competenza, ed è vera in parte. Nel 2006 l’FBI gli conferisce la Medal of Meritorious Achievement. Trent’anni di rapporti con le agenzie straniere spiegano la carriera: dei tre funzionari del Nucleo anticrimine del 1984, De Gennaro, Manganelli e Pansa, tutti e tre diventeranno capi della Polizia.

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Non spiegano l’imperturbabilità. Un dirigente autorevole sopravvive a un governo ostile; De Gennaro non ne ha mai incontrato uno, tetragono a ogni cambio di maggioranza. Chi ha attraversato la stagione delle stragi e poi guidato l’intelligence diventa una presenza che a chiunque conviene tenere dentro.

Ritengo che l’intoccabilità sia fatta soprattutto di questo: un equilibrio delicato in cui nessuno ha interesse a scoprire le carte per primo. A novembre la Procura di Caltanissetta lo indaga per depistaggio sulla strage di via D’Amelio e ne chiede l’arresto. Secondo l’accusa, intercettato dal Ros, diceva: «Io ormai ho distrutto tutto». La gip respinge: «non ci sono gravi indizi». Il 21 novembre De Gennaro si toglie la vita nella sua casa in Maremma. Il Riesame era fissato per il 1° dicembre. Le risposte che servivano a quell’udienza se ne sono andate insieme a lui.

Giulio Galetti, 23 novembre 2026

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