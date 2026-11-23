00:00:03 Il suicidio di De Gennaro: analisi del tragico gesto dell’ex capo della Polizia, DIS e DIA, con le lettere lasciate e le indagini in corso a Firenze.
00:01:31 La pianificazione meticolosa del suicidio di De Gennaro: il colpo di prova in giardino e le tre lettere destinate al custode, al procuratore De Luca e alla pubblicazione.
00:02:53 Minzolini rivela la Trimurti: Violante, Caselli e De Gennaro gestivano le informazioni sulle indagini mafiose e le vicende giudiziarie degli anni ’90.
00:04:55 L’omicidio di Paolo Borsellino: il depistaggio investigativo che portò alla condanna di persone innocenti per la strage di via D’Amelio nel 1992.
00:06:22 Il ruolo di La Barbera nell’indagine su Borsellino: il poliziotto che catturò Brusca e la gestione controversa delle prove sulla strage mafiosa.
00:07:37 Il fallimento del COP31: la conferenza sul clima naufraga per il mancato accordo sull’abbandono dei combustibili fossili, con l’opposizione europea.
00:08:36 Beppe Grillo torna in politica: la minaccia a Giuseppe Conte per il simbolo del Movimento 5 Stelle e le possibili alleanze con Di Battista.
00:10:04 La patrimoniale smontata: l’analisi dell’Istituto Bruno Leoni sugli effetti distorsivi della tassa patrimoniale sul risparmio italiano.
00:11:13 Libertà di parola all’università di Torino: le connivenze con i movimenti di occupazione e la censura contro i professori dissidenti.
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Vignetta del 21/11/2026