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Un colpo di pistola esploso in giardino per verificare che l’arma funzionasse. Poi le lettere, i documenti giudiziari e infine la morte. Sono i nuovi dettagli che emergono dalla villa in Maremma dove Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, si è tolto la vita. E soprattutto sono gli oggetti ritrovati dagli investigatori a raccontare qualcosa delle sue ultime ore. Non soltanto i messaggi destinati ai familiari, ma anche due buste che potrebbero assumere un peso particolare nell’inchiesta sul presunto depistaggio della strage di via D’Amelio. Una è indirizzata direttamente al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. Sull’altra compare una scritta che lascia aperti molti interrogativi: «A chi vorrà pubblicarla». Che cosa contengono? Per il momento lo sanno soltanto i magistrati.

Partiamo dagli spari. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera e da Repubblica, durante il sopralluogo nella proprietà di Fonteblanda, nel Grossetano, gli investigatori hanno trovato un bossolo all’esterno della dépendance. L’ipotesi è che De Gennaro abbia esploso un colpo di prova con la sua pistola semiautomatica Ruger prima di utilizzarla per togliersi la vita. Il corpo è stato rinvenuto dal custode Giuseppe Soccu, seduto su una poltrona, con l’arma poco distante. Nella proprietà sono state trovate anche altre armi, regolarmente detenute. Gli accertamenti dovranno ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, ma i primi elementi fanno pensare a un gesto preparato e non improvviso.

E poi ci sono le lettere. Vicino al corpo sono stati rinvenuti alcuni fogli manoscritti con indicazioni rivolte ai familiari e al custode. Ma gli investigatori hanno sequestrato anche due buste contenenti altri scritti, apparentemente destinati a interlocutori molto diversi. La prima porta il nome di De Luca, il magistrato alla guida della Procura che aveva chiesto una misura cautelare nei confronti dell’ex capo della Polizia, poi negata dalla gip. La seconda sembra invece pensata per una possibile diffusione pubblica. È il dettaglio che più incuriosisce: De Gennaro voleva lasciare una versione dei fatti destinata a essere conosciuta anche fuori dalle aule giudiziarie? È una possibilità, non ancora una certezza. Il contenuto delle buste non è stato reso pubblico e non si può stabilire se contengano una difesa dalle accuse, considerazioni personali o altro.

Per comprendere il contesto bisogna tornare a venerdì 20 novembre. In mattinata De Gennaro aveva incontrato il suo difensore Franco Coppi e discusso con l’altro legale, Francesco Bertorotta, della strategia da seguire nell’inchiesta di Caltanissetta. Il primo dicembre era prevista un’udienza davanti al Tribunale del Riesame. Nel pomeriggio l’ex capo della Polizia era partito da Roma portando con sé due borsoni pieni di carte processuali. Alla moglie Carla aveva spiegato: «Vado in campagna per leggere i documenti in tranquillità». Arrivato nella tenuta, aveva congedato la scorta ed era rimasto solo. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe trascorso parte delle ore successive a scrivere. L’ultima telefonata conosciuta è quella con la moglie: «Torno domani, ora è tardi». Poi, probabilmente nelle ore precedenti l’alba di sabato, la tragedia.

Il ritrovamento delle buste assume un significato particolare anche per un’altra ragione. Il 12 novembre i carabinieri avevano perquisito l’abitazione romana e l’ufficio di De Gennaro; il giorno successivo erano intervenuti anche nella proprietà toscana. Secondo il Corriere, le due lettere non erano state trovate durante quella precedente perquisizione. Da qui l’ipotesi che siano state scritte proprio nelle ultime ore, quando l’ex capo della Polizia stava esaminando gli atti dell’indagine. Un’inchiesta nella quale era accusato di depistaggio in relazione alle indagini sulla strage di via D’Amelio, accuse che respingeva. «Sto tranquillo, c’ho la coscienza a posto», aveva detto in una conversazione intercettata con un collaboratore. E al suo avvocato aveva chiesto di difenderlo soltanto se fosse stato convinto della sua innocenza.

Adesso tutto il materiale è nelle mani degli investigatori. La Procura di Grosseto, con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, sta svolgendo gli accertamenti sulla morte, procedendo per istigazione al suicidio. Saranno analizzati i telefoni, le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e le impronte rinvenute nella villa. È prevista anche una verifica calligrafica sugli scritti, mentre l’autopsia dovrà contribuire a chiarire la dinamica e l’orario del decesso. Gli investigatori, secondo le ricostruzioni pubblicate, non avrebbero dubbi sul suicidio, ma intendono escludere eventuali interferenze esterne. Resta soprattutto il mistero di quelle due buste. Una per il procuratore che lo accusava, l’altra per chi avesse voluto renderla pubblica. Le ultime parole scritte da De Gennaro potrebbero aiutare a comprendere che cosa volesse dire prima di morire. Ma per sapere che cosa contengono bisognerà attendere.

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