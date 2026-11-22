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La prima volta che fu fatto un processo per la strage di Via D’Amelio del luglio 1992, dove morirono Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta, furono condannate in via definitiva all’ergastolo 7 persone come esecutori materiali. Questa condanna si reggeva quasi interamente sulle dichiarazioni di un pentito: Vincenzo Scarantino. Nel corso degli anni successivi, grazie alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza (un mafioso di alto rango pentitosi in carcere, che confessò di aver partecipato all’attentato), si scoprì che Scarantino era in realtà un falso pentito, che aveva raccontato una incredibile serie di bugie.

La versione di Spatuzza ricevette le dovute conferme giudiziarie, i sette ergastoli furono annullati e gli individui coinvolti furono scarcerati. Fu fatto un nuovo processo, che condannò nuove persone. I processi hanno anche accertato che quello del falso pentito Scarantino fu un depistaggio pilotato da investigatori. “Il più grande depistaggio della storia della Repubblica”, fu addirittura scritto in una sentenza. E le sentenze hanno anche accertato in via definitiva chi ebbe un ruolo centrale nel depistaggio: Arnaldo La Barbera, capo della Squadra Mobile di Palermo, morto però qualche anno prima.

Le cose che sappiamo finiscono qui. Ora iniziano quelle che non sappiamo. Non sappiamo perché La Barbera sentì la necessità di inventarsi un falso pentito (e costringerlo a confessare ciò che non aveva fatto). Può essere stato per fini malvagi, o per evitare guai peggiori. Perché nel mondo reale, non sempre la scelta è tra perseguire il bene o il male: spesso è tra due mali, tra i quali occorre scegliere il minore. Non sappiamo dove fini l’agenda rossa di Borsellino, nella quale il magistrato aveva appuntato ciò che stava scoprendo in merito all’omicidio del suo amico e collega Giovanni Falcone, avvenuto meno di due mesi prima.

Non sappiamo cosa volle dire Matteo Messina Denaro nell’ultimo interrogatorio prima di morire, nel luglio 2023, quando disse ai magistrati “vi siete fermati a La Barbera, perché è morto. Ma non siete mai andati oltre”. E ovviamente non sappiamo, vista la fonte di queste dichiarazioni, se si trattasse di una provocazione, di una menzogna, di una delegittimazione dello Stato. O forse di altro. Non sappiamo se la tesi della Procura di Caltanissetta (che voleva accertare eventuali rapporti tra De Gennaro e La Barbera in merito al depistaggio) sarà mai accertata in sede di giudizio definitivo. Agli occhi nostri – comuni mortali che non hanno accesso a informazioni riservate – la carriera di Gianni De Gennaro è semplicemente quella di uno specchiato servitore dello Stato, e tale rimarrà fino a che qualcuno non provi diversamente. “Questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano”, dice De Gennaro nei giorni scorsi – parlando dei magistrati – in una conversazione intercettazione.

Quelle rare volte in cui la politica si occupa di queste cose, lo fa sempre nella modalità in cui si trova, da qualche tempo a questa parte, maggiormente a suo agio: quella delle curve ultra.

Ma la vera questione rimane sempre sullo sfondo. La storia d’Italia, come l’ha definita De Gennaro prima di togliersi tragicamente la vita. Questa Repubblica nasce nel momento peggiore (un paese sconfitto dalla guerra, che si trova al centro dell’equilibrio strategico della Guerra Fredda), e nel modo peggiore (riconoscendo – a partire dallo sbarco alleato in Sicilia – che in una parte d’Italia vi era un potere alternativo a quello dello Stato, con cui fare i conti in modo non necessariamente conflittuale).

Se il combinato disposto di questi due fattori abbia creato o meno una “cabina di regia” sopraelevata rispetto alle istituzioni democratiche – che credendo di difenderle da minacce esterne le ha invece danneggiate – non fa parte semplicemente delle cose che non sappiamo. Ma di quelle che non sapremo mai.

Luigi Marattin, 22 novembre 2026

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