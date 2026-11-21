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Stamattina Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, della Dia e del Dis, è stato ritrovato senza vita nella sua casa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto. Su di lui pesava un’inchiesta per depistaggio. Il 1° dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto decidere sull’appello della procura di Caltanissetta contro il rifiuto degli arresti domiciliari. Il Corriere della Sera, che ha dato per primo la notizia, scrive che era sconvolto da quell’inchiesta. Da quando gli avevano perquisito casa aveva interrotto i contatti con tutti. Nessuno può sapere perché si sia ucciso, e non conviene fingere il contrario. Questo pezzo spiega solo da dove nasce l’inchiesta, che cosa gli contestavano e che cosa un giudice aveva già risposto.

2. Chi era

Nato a Reggio Calabria nel 1948, in Polizia dal 1973. Negli anni di Falcone fu uno dei suoi collaboratori più stretti. Poi guida la Dia (Direzione investigativa antimafia), struttura fortemente voluta proprio da Falcone. Tecnicamente nominato dal ministro democristiano Mancino. Il 1° settembre 1994 viene nominato vice capo della Polizia. Siamo sotto il primo governo Berlusconi, come scrive la procura di Caltanissetta. De Gennaro, sentito dai pm, dice che fu una promozione per allontanarlo dalla Dia, voluta direttamente dal ministro leghista Roberto Maroni. Questa è la sua versione, e i pm la ritengono falsa. A maggio del 2000 il consiglio dei ministri, presieduto da Giuliano Amato (centro sinistra) lo nomina capo della polizia. Dove resterà per sette anni. Poi Amato nel governo Prodi II lo prende con sè come capo di gabinetto del ministro dell’Interno. Nel giugno 2008, grazie al governo Berlusconi e grazie ai buoni rapporti con Gianni Letta, diventa direttore dei servizi (Dis), e poi con il governo Monti entra a Palazzo Chigi come sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega ai servizi. Infine si becca la nomina a presidente di Finmeccanica-Leonardo, e oggi di Eurolink, il consorzio del ponte sullo Stretto. Lo chiamavano “lo Squalo”. Unico “sbirro” non americano ad avere ottenuto la Medal of Meritorious Achievement dal Fbi.

Per il G8 di Genova De Gennaro, allora capo della Polizia, fu imputato con l’ex capo della Digos Spartaco Mortola per istigazione alla falsa testimonianza dell’ex questore di Genova Francesco Colucci sull’irruzione alla scuola Diaz. Secondo l’accusa, nel 2007 avrebbe spinto Colucci a “aggiustare il tiro” sulla presenza in loco del suo portavoce Sgalla; nelle intercettazioni la voce di De Gennaro non compare mai e a riferire le sue parole è sempre Colucci. Assolto in primo grado, condannato in appello, assolto in Cassazione: l’appello gli aveva dato un anno e quattro mesi, mentre il 22 novembre 2011 la Cassazione lo assolse “perché i fatti non sussistono”. Quella vicenda non c’entra con via D’Amelio, ma ritorna nei pezzi di oggi come precedente sul quale l’accusa e la difesa leggono in modo opposto il suo comportamento.

3. Il 1992 e il depistaggio

Il 19 luglio 1992 Cosa nostra uccide il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti di scorta in via D’Amelio, a Palermo. Dalla sua borsa sparisce l’agenda rossa, dove annotava il suo lavoro. Le prime indagini vengono affidate a un gruppo di poliziotti guidato da Arnaldo La Barbera. Costruiscono la verità attorno a un falso pentito (…)

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