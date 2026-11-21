Zuppa di Porro del 21nov 26

00:00:00 Il suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della polizia e dei servizi segreti, con le indagini su depistaggio per la strage di Borsellino e il suo ruolo nella vicenda del pentito del 1994.

00:02:11 La carriera di De Gennaro: dai processi per i fatti della Diaz di Genova alla guida della DIA e dei servizi segreti a Palazzo Chigi, definito l’uomo più potente degli ultimi 30 anni.

00:04:49 I precedenti casi di poliziotti indagati in Sicilia: Contrada e Mori, con le loro battaglie legali contro accuse di collusione con la mafia.

00:05:48 La trasformazione delle vittime della mafia: dalle bombe degli anni ’90 alle persone che la combatterono e forse vi rimasero incastrate.

00:06:24 Le altre notizie internazionali: i missili sulla Polonia e le parole di pace dopo il vertice di Shenzhen, con i dubbi sull’origine russa.

00:06:53 Le piazze italiane dopo lo sciopero: le diverse letture tra Corriere e Repubblica, con Schlein, Fratoianni e Bonelli, e le critiche di Cerasa su Landini.

00:08:03 L’analisi dello sciopero nei dati della pubblica amministrazione e le contestazioni in piazza con le immagini bruciate di Meloni, Crosetto e Landini.

00:08:44 La situazione politica: l’irritazione di Meloni per il casino sui libri, i parlamentari che lasciano Forza Italia e i contatti tra Marina Berlusconi, Stefania Craxi e Matteo Renzi.

00:10:05 Il libro di Silvia Salis e il confronto con Massimo D’Alema, l’incontro Brexit tra il premier inglese e Ursula von der Leyen, e il crollo del Nasdaq con Antropic.

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