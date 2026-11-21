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La morte di Gianni De Gennaro scuote i vertici dello Stato e provoca un terremoto politico. La premier Giorgia Meloni si dice «profondamente scioccata dalla tragica scomparsa» dell’ex capo della Polizia ed esprime «cordoglio e vicinanza al fratello, Comandante Generale della Guardia di Finanza, e a tutti i familiari». Ma a far discutere sono soprattutto le parole di Salvatore Borsellino, fratello del magistrato assassinato in via D’Amelio, che punta il dito direttamente contro gli inquirenti: «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio». Un’accusa pesantissima, che Borsellino accompagna con una ricostruzione altrettanto dura: «Si tratta di un’inchiesta che non era di competenza di questa procura ma, semmai, della procura di Palermo». Secondo il fratello del giudice, l’indagine sarebbe stata avviata «per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell’agenda rossa», spostando così «l’attenzione sulla Polizia». Accuse che restano ovviamente valutazioni personali di Borsellino, non responsabilità giudizialmente accertate.

Il caso diventa immediatamente anche una questione di giustizia e processi mediatici. Il vicepremier Matteo Salvini parla di un «leale servitore dello Stato» finito vittima di un «massacro mediatico-giudiziario». Sulla stessa linea Antonio Tajani, che ricorda come «in un paese libero democratico e civile i processi si fanno nelle aule dei tribunali e non fuori da queste». Il ministro degli Esteri rivela di aver telefonato al fratello dell’ex capo della Polizia e denuncia il rischio di condanne pronunciate prima ancora di un processo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa richiama invece il principio della presunzione d’innocenza: «Dovremmo ricordarci sempre che si è innocenti fino alla condanna definitiva». Anche il viceministro Edmondo Cirielli, personalmente legato a De Gennaro, invita a riflettere sul «sistema […] di mettere alla gogna le persone» e sul rapporto tra magistratura e informazione.

Ancora più duro l’avvocato Luigi Li Gotti, già difensore del pentito Totuccio Contorno: «Lo hanno massacrato, è stato massacrato e non ha retto». Il penalista ricorda De Gennaro come «un super poliziotto» impegnato nella lotta alle mafie e attacca: «Voglio vedere che dirà il procuratore di Caltanissetta, De Luca, che per De Gennaro ha chiesto l’arresto». Parole che si intrecciano con quelle di Pier Ferdinando Casini: «Gli uomini delle istituzioni dovrebbero riflettere sul fatto che oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi». Diversa la preoccupazione espressa da Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo: «Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità».

Il cordoglio attraversa gli schieramenti. Matteo Renzi parla di una «scomparsa tragica» e descrive De Gennaro come il volto capace di incarnare il «Deep state». Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi se ne va «un grande funzionario dello Stato», mentre Mara Carfagna ricorda di non aver «mai avuto dubbi sulla sua integrità». Giorgio Mulè denuncia il «macigno insostenibile di un sospetto» che avrebbe schiacciato l’ex capo della Polizia. Anna Maria Bernini esprime «sconcerto e profonda commozione», Maurizio Lupi chiede un equilibrio tra indagini e dignità della persona e Lucia Ronzulli invoca lo stop ai «processi sommari sui giornali». Infine Ettore Rosato, che aveva lavorato a lungo con De Gennaro, lo saluta come «un leale servitore delle istituzioni». Un coro di reazioni nel quale il dolore si accompagna a una domanda destinata a pesare sul dibattito pubblico: dove finisce il diritto di indagare e dove comincia la gogna?

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