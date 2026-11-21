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«Un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito». È durissima la reazione di Carlo Calenda alla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato senza vita nella sua casa di campagna in Toscana. Aveva 78 anni e si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola, a pochi giorni dalla notizia dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta che lo vedeva indagato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di via D’Amelio. La notizia ha provocato immediate reazioni nel mondo politico e istituzionale. Il leader di Azione non usa mezzi termini: «Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace». Parole che vanno oltre il semplice cordoglio e chiamano direttamente in causa il rapporto tra De Gennaro e gli apparati dello Stato ai quali aveva dedicato gran parte della propria carriera.

Di tono diverso, ma altrettanto partecipe, il messaggio di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza della Repubblica. «Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato», ha dichiarato, ricordando di aver collaborato con De Gennaro per molti anni e di averne ammirato «le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere». Mantovano ha quindi espresso vicinanza ai familiari e a quanti avevano lavorato al fianco dell’ex capo della Polizia nel corso dei decenni. Un ricordo personale e istituzionale, senza riferimenti diretti alle responsabilità dell’inchiesta giudiziaria.

Ma le reazioni sono molteplici. Matteo Salvini denuncia un «massacro mediatico-giudiziario», mentre Antonio Tajani ricorda che «i processi si fanno nelle aule dei tribunali». Per Matteo Renzi è una «scomparsa tragica» di un uomo che incarnava il «Deep state». Mara Carfagna si dice «sconvolta» e ricorda la sua «integrità». Matteo Piantedosi piange «un grande funzionario dello Stato», mentre Giorgio Mulè parla di un uomo «schiacciato […] dal macigno insostenibile di un sospetto». Ettore Rosato lo ricorda come «un leale servitore delle istituzioni». Durissimo Pier Ferdinando Casini: «Oggi gli unici a brindare saranno i mafiosi». Di segno diverso le parole di Manfredi Borsellino, figlio del magistrato assassinato in via D’Amelio: «Potrebbe essersene andato un altro pezzo di verità».

Sullo sfondo resta infatti il procedimento aperto dalla Procura di Caltanissetta. De Gennaro era accusato di aver fatto pressioni sul collaboratore di giustizia Salvatore Contorno affinché non rendesse dichiarazioni ai magistrati e di aver occultato o distrutto documentazione ritenuta rilevante dagli inquirenti. I pubblici ministeri avevano chiesto gli arresti domiciliari, ma il gip aveva respinto la richiesta, non ravvisando il collegamento ipotizzato dalla Procura tra le presunte condotte di depistaggio e le indagini sulla strage. Il primo dicembre era prevista un’udienza davanti al Tribunale del Riesame. Accuse ancora da accertare, dunque, e nessuna condanna.

21 novembre 2026

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