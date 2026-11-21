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Era accusato di aver ostacolato le indagini sulla strage di via D’Amelio, prima facendo pressioni su un collaboratore di giustizia affinché non parlasse con i magistrati, poi occultando e distruggendo documenti potenzialmente rilevanti. Sono queste le contestazioni che avevano travolto Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore dei servizi segreti, trovato morto questa mattina nella sua casa di campagna a Montiano, in Toscana. Aveva 78 anni e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola. Una morte che arriva appena cinque giorni dopo la notizia dell’indagine a suo carico, coordinata dalla Procura di Caltanissetta.

Ma di cosa era accusato esattamente? I magistrati contestavano a De Gennaro due forme di depistaggio: dichiarativo e materiale. La prima riguardava Salvatore Contorno, storico collaboratore di giustizia, che l’ex capo della Polizia, insieme ai suoi collaboratori Francesco Pacetto e Massimo Carnicelli, avrebbe indotto a non rendere dichiarazioni alla Procura. E Contorno, effettivamente, si era rifiutato di parlare. La seconda contestazione era ancora più delicata: secondo gli inquirenti, De Gennaro, Carnicelli e Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis, avrebbero nascosto documentazione cartacea e informatica dopo alcune perquisizioni effettuate nel settembre 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, l’ex dirigente della Squadra mobile di Palermo considerato il principale artefice del depistaggio sulle indagini relative all’omicidio di Paolo Borsellino.

Non solo. La Procura sosteneva che parte di quei documenti fosse stata successivamente distrutta. Nelle intercettazioni riportate dalla stampa compariva una frase attribuita a De Gennaro: «Io ormai ho distrutto tutto». Gli investigatori avevano inoltre ricostruito alcuni spostamenti di supporti informatici, compresi hard disk affidati a persone vicine all’ex capo della Polizia. Sullo sfondo restavano due questioni: la gestione del pentito Contorno, arrestato nel 1989 quando De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, e i misteri ancora irrisolti sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

La situazione giudiziaria era tutt’altro che marginale, anche se l’inchiesta aveva basi non solidissime. La Procura guidata da Salvatore De Luca aveva chiesto per De Gennaro gli arresti domiciliari, ma il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta. I pubblici ministeri avevano quindi presentato appello al Tribunale del Riesame, con udienza fissata per il prossimo primo dicembre. De Gennaro era dunque indagato, non condannato, e le accuse non erano state accertate da una sentenza. Anzi: secondo il giudice non vi erano neppure indizi solidi per sostenere l’accusa. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, l’ex capo della Polizia sarebbe stato profondamente scosso dall’inchiesta.

21 novembre 2026

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