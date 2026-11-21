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La morte di Gianni De Gennaro, prefetto, superpoliziotto nella guerra alla mafia, sconvolge l’Italia. Sconvolge la politica. Sconvolge la giustizia, che ora dovrà fare i conti con quella inchiesta di Caltanissetta che avrebbe colpito a tal punto l’ex capo della polizia da indurlo a spararsi nella sua casa in Toscana. Il 1° dicembre era attesa l’udienza al Tribunale del Riesame a cui aveva fatto ricorso la procura contro la decisione del Gip di non disporre gli arresti domiciliari per De Gennaro. “L’ho sentito l’ultima volta l’altro ieri, per definire la memoria che avremmo dovuto depositare in vista dell’udienza”, dice oggi a Repubblica il suo avvocato Francesco Bertorotta. “Era sconvolto, l’ho sentito affranto”.

De Gennaro aveva affrontato molte vicissitudini nel lungo percorso professionale. Un rappresentante del “deep state”, dice oggi Renzi. Un “servitore dello Stato”, afferma Calenda con tanti altri. L’unica cosa certa, ad oggi, è che il Gip aveva respinto le accuse presentate dalla procura ritenendo che non vi fossero tali indizi nell’inchiesta sul presunto depistaggio tali da giustificare le manette. “Era sconvolto – spiega l’avvocato – L’ho sentito affranto, per il doversi difendere da accuse che riteneva ingiuste e infamanti”. Da cosa era preoccupato? “Era amareggiato perché quelle accuse ingiuste avevano coinvolto pure i suoi collaboratori. Da almeno tre anni era inseguito da storie insussistenti. E anche la gip di Caltanissetta aveva detto che si trattava di accuse insussistenti – aggiunge il legale – Cosa c’entrano i fatti del 1989 con le storie del 1992? Ora ho bisogno anche io di riflettere, è come se ci fosse caduta una grossa pietra in testa”.

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