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De Gennaro si è suicidato, sconvolto dall’inchiesta su di lui e – aggiungono i politici da destra a sinistra – dal massacro mediatico. Il commento è unanime. Hanno tutti seguito la linea data dal Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini, la prima a diffondere la notizia questa mattina, così: «Gianni De Gennaro è morto suicida. Sconvolto dall’inchiesta di Caltanissetta, l’ex capo della Polizia si è sparato nella sua casa di campagna». Il caso è chiuso, anzi non c’è caso. Mai vista una certezza così rapida e assoluta.

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Non sarebbe stato prudente aspettare i risultati dell’indagine dei carabinieri che ne hanno trovato il corpo e della Procura di Grosseto? Certamente quella del suicidio appare l’ipotesi più probabile, ma perché trasformarla in una tesi? De Gennaro ha attraversato dal vertice del potere ogni genere di vicenda professionale, giudiziaria, politica, mettendo spesso a rischio la vita e qualche volta la propria immagine. Descriverlo suicida perché sconvolto da una nuova indagine a suo carico è elusivo. Parlare di inchiesta infamante è voler affermare una verità di Stato. Quanto al massacro mediatico, è un di più senza grandi riscontri, stavolta.

Marco Taradash, 22 novembre 2026

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