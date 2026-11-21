Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Lo Stato è sempre sporco; lo è per definizione. Così adesso c’è chi può dire: De Gennaro essendo lo sporco dello Stato sporco, se n’è andato portandosi nella bara le immondizie dello Stato. Altri ribattono: no, essendo lui pulito non ha retto a uno Stato che, lurido com’è, voleva travolgerlo con le sue nequizie. Lo sbirro squalo mangiato da uno Stato che è uno squalo più grosso. E non se ne esce perché tutto ha del fantastico, del vaneggiante ma insieme, volendo, con non poche forzature, del possibile e perfino del logico. Alienato ma logico.

De Gennaro uomo di Berlusconi che manda le veline a Repubblica per rovinare Berlusconi nella campagna elettorale del ‘94, poi ne viene comprato però continua a tenerlo per le palle. De Gennaro capo degli sbirri macellatori, torturatore di Genova per conto del governo: ma in questo Paese dove la cultura del rispetto per le divise non va oltre la retorica, quando c’è, si è visto che a mollarla al suo destino la polizia la si finisce per dare in pasto agli stessi che a Genova volevano sterminarla e 25 anni dopo continuano, cercano di dargli fuoco, li verniciano.

Non c’è mai un limite in Italia, da nessuna parte. Quelli che già si fregano le mani, perché il suo suicidio è un bomba addosso al governo, quegli altri che si disperano, macché, un favore al governo, e in entrambi i casi non si capisce come, perché, ma i deliri dietrologici sono più forti, il desiderio di dirla grossa pur di dirla, di non tacere, è più impellente. E ovviamente la divisione tra chi incolpa la Meloni, per non dire Berlusconi direttamente dall’altro mondo, e chi l’America, Trump, il Mossad, “perché Di Gennaro sapeva troppe cose”.

Come se un capo degli sbirri e degli spioni potesse essere altro da un contenitore di compromessi e segreti inconfessabili, particolarmente in una provincia dell’impero che ha sempre sconcertato il mondo. Ma l’Italia è anomala, psicotica anche per questo: che da una parte il suo realismo cinico e profondamente immorale più che amorale, fa passare proprio tutto nella religione del fatto compiuto o dovuto, nella realpolitik che nasconde sempre alibi meschini sempre e all’occorrenza destabilizzanti, devianti; dall’altra parte si pretende, si millanta una fame di verità e di giustizia che a sua volta finisce inesorabilmente per sfociare in altri obiettivi, anche quelli inconfessabili, così che il sospetto regna perenne e si riaprono indagini su faccende di trenta, quaranta anni fa.

Per finire dove? Tutti i grandi servitori dello Stato sporco si sporcano e, in Italia, tutti passano metà della vita a cercar di ripulirlo, con metodi necessariamente sporchi, e l’altra metà a cercare di ripulire se stessi, di difendersi dai liquami che gli arrivano dopo i servizi resi e i Servizi presi.

Perché anche nei Servizi ci sono, figurarsi, rese dei conti, conti che si saldano a distanza di una vita, e finiscono con un colpo di pistola alla propria tempia nel silenzio di un casolare di campagna. Così si vede che anche il poliziotto cattivo, squalo, carogna, ha un cuore o almeno una psiche che non regge, che anche lui è umano. No, ma cosa dici, era talmente carogna, talmente insensibile che ha preferito farsi fuori per proteggere lo Stato sporco, sapendo che sarebbe sgorgato fuori chi sa cosa.

Già, chissà cosa. Nessuno lo sa e nessuno lo saprà davvero, ma cosa si pretendeva: il capo dei segreti e dei poliziotti come uno che va a sculettare al gaypride con le unghie pitturate di verde? De Gennaro, questo forse si può dire, non intendeva proprio fare la fine di Mori e soprattutto di Contrada, farsi uccidere lentamente dalle accuse, le insinuazioni, “l’aria che cammina” come dicono nella Sicilia mafiosa, ammalarsi, corrodersi per la frustrazione e la disperazione e ha preferito farla finita in un solo momento. Insomma, che volete da noi servi più o meno sporchi, più o meno puliti di uno Stato sporco? La capacità di navigare nel gran mare di merda portando a casa qualche risultato o la purezza degli inetti che osservano scrupolosamente tutte le regole anche le più assurde, dettate da chissà quale nuvola woke, e non concludono niente e tutto resta sordido come prima?

E anche da questo non si esce, perché come la metti la metti è un gioco a sconfitta sicura, perché ammettere che la lotta al crimine si fa anche con metodi criminali non si può nell’Italia bigotta e cinica, retorica e spietata. De Gennaro uomo di Berlusconi che ricattava Berlusconi e depistava su via D’Amelio: detta così è facile e sa di fumetto, ma anche un personaggio apertamente di sinistra e antiberlusconiano come l’ex giudice Caselli si è speso in favore di De Gennaro, forse presagendo la tragedia, da uomo di lunga e dolorosa esperienza, e in ogni caso dica qualsiasi anima bella come sia possibile spifferare tutto, senza mai orientare o dirottare alcunché in un’isola, in un inferno italiano che si nutre di ombre, di sospetti, di grovigli e ne fa perfino materia di romanzo, se ne compiace raccontandola.

Il famoso e forse troppo fortunato aforisma del siciliano Sciascia per cui “la mafia si è concessa il lusso di una commissione antimafia”, è puro qualunquismo avvolto nella raffinata confezione dell’intelligenza siciliana, ma vagli a dare torto quando dall’antimafia transitano anime belle, coscienze intemerate destinate alla galera per connessioni mafiose. Quando Giorgio Bocca scende nell’isola a cercar notizie per le sue inchieste, Sciascia gli fa a mezza voce dei nomi, dietro le lenti scure e il caffè iperconcentrato siciliano, e Bocca ci va e scopre che sono tutti mafiosi e Sciascia li conosce bene, forse ne è pure amico. Un aforisma che ti avviluppa come le sabbie mobili.

Leggi anche:

E in questa situazione immutabile, si pretendeva da De Gennaro la trasparenza dei coglioni? Dev’esserci arrivato anche lui alla stessa conclusione quando ha impugnato la rivoltella da sbirro che chiudeva, deo gratias, tutte le questioni, tutte le chiacchiere passate, attuali, e in arrivo, a valanga. Ma non le chiude, anzi da qui si ripartirà per ulteriori accanimenti, sterili fin che si vuole, ma che per un po’ riempiranno i palinsesti dando respiro a Garlasco.

Tanto in Sicilia sanno tutto, basta chiedere a loro. Sono una specie a sè stante i siciliani, sono certissimi di essere più intelligenti di tutti, anche se si complicano la vita a livelli invivibili, e quindi adesso tutti i mafiologhi, siano giornalisti, politici, giudici, avventori di bar mafiosi, hanno la loro spiegazione, più furba di quella degli altri, sul caso traumatico di Di Gennaro. Perché questa non è una serie di Netflix, è la realtà che ogni tanto si ricorda di farsi viva e non fa sconti all’ipocrisia nazionale. Ho passato non so quanti convegni con storici e giornalisti mafiologhi e perfino giudici antimafia siciliani, e ogni volta ne uscivo sconcertato constatando che tutti, di quei grandi criminali mafiosi, parlavano con un rispetto, con una stima che rasentavano la reverenza e perfino l’affetto.

E lì si capiva chiaramente la malizia narcisistica di quelli che tratteggiavano un malavitoso come un genio del crimine per far risaltare loro stessi, geni del bene che gli avevano messo il sale sulla coda, ma, oltre quella, un sentimento di fondamentale comprensione, perfino di intimità psicologica, se non morale, che agghiacciava. Come a dire: ma che volete saperne voi che non siete cresciuti in Sicilia e non sapete come tutto sia pirandelliano e stregonesco, non sapete che noi siamo una razza speciale con la nostra intelligenza sopraffina, il nostro retaggio greco e arabo, la nostra sensibilità sanguinaria al di là del bene e del male.

La vita e soprattutto la morte del supersbirro De Gennaro, “italian police officer”, sono veramente pazzesche, ma vanno inserite nel contesto di un Paese dove la mafia prima che una organizzazione criminale è una mentalità, una cultura e starne fuori, salvarsi non è difficile, è impossibile.

Max Del Papa, 21 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).