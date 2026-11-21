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Nemmeno 24 ore dopo il ritrovamento del corpo di Gianni De Gennaro, tra il cordoglio della politica e dei colleghi, si sprecano le teorie del complotto. Sicuri si sia suicidato? E se ci fosse dell’altro duetto?

Forse anche per spegnere la sete di notizie e frenare qualche ipotesi azzardata, la questura di Grosseto (competente per il luogo del ritrovamento) ha redatto e diffuso la seguente nota: “Questa mattina Gianni De Gennaro è stato rinvenuto esanime del custode in una depandance della sua abitazione nelle campagne fra i comuni di Magliano e Fonteblanda in provincia di Grosseto. Per ricostruire la dinamica è stato fatto intervenire sul posto il personale dei Carabinieri Ris di Roma e della Scientifica. Da una preliminare ricostruzione sembrerebbe che De Gennaro mentre si trovava solo in casa si sia attinto con colpo alla testa usando una sua arma regolarmente detenuta. L’attività di polizia giudiziaria tesa a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sta procedendo in stretto coordinamento con la Procura Distrettuale di Firenze. Il sopralluogo ha permesso di rinvenire manoscritti di saluto ai familiari e altra documentazione in corso di repertamento. Le indagini sono coordinate dal Procuratore Distrettuale Rosa Volpe e il Procuratore di Grosseto Maria Navarro”.

Intanto la procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. I suoi avvocati avevano parlato con lui solo ieri sera e lo avevano trovato affranto.

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