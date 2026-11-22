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Con Gianni De Gennaro si allunga la lista delle morti eccellenti che hanno segnato le pagine più oscure della cronaca giudiziaria italiana. Sindona, Calvi, Moroni, Cagliari, Gardini. Dopo quel colpo di pistola, non sapremo mai quale sarebbe stato il verdetto su De Gennaro, “cittadino al di sopra di ogni sospetto”, per dirla alla maniera di Elio Petri, finito sotto inchiesta per depistaggio. Colpevole o ennesimo bersaglio del «metodo Genchi»? Gioacchino Genchi, il vicequestore con l’ossessione dei tabulati, lo tirava in ballo da anni e parlava di una fantomatica «Loggia Contorno». Per De Gennaro era arrivata anche l’onta di una richiesta di arresti domiciliari poi respinta dal GIP.

L’inchiesta del procuratore Salvatore De Luca potrebbe però avere un merito involontario, quello di aprire almeno una breccia nel muro che circonda il sistema dei collaboratori di giustizia. Un sistema che, nell’arco di oltre quarant’anni, uomini come lo stesso De Gennaro, detto «lo Squalo», Luciano Violante e Gian Carlo Caselli hanno contribuito a costruire e a governare. Una macchina nata per far parlare i criminali, che ha prodotto risultati straordinari nella lotta alla mafia, al terrorismo e alla camorra, ma che col tempo ha anche dato a un pentito il potere di decidere, con un nome a verbale, del destino di un innocente.

Dietro le confessioni dei pentiti esiste un Deep State che nei convegni sull’antimafia compare poco. È fatto di società di copertura, fondi riservati, affitti, cooperative, consulenze. La relativa gestione, fino ai primi anni Novanta, fu affidata a Gus e Gattel, due società di copertura del Sisde. Attraverso la Gattel passavano le spese per trasferimenti, alloggi protetti e sostegni familiari dei collaboratori. Tra il 1987 e il 1991 il Sisde ebbe a disposizione oltre 328 miliardi di lire in fondi riservati, come si legge in un resoconto parlamentare del 1993. Di certo, tutte le carte che ne documentavano l’uso venivano distrutte ogni tre mesi.

Si è sussurrato per anni di uffici svuotati e documenti sottratti o distrutti proprio quando i controlli contabili cominciavano a toccare le società di copertura. L’intenzione originaria era ben diversa. Carlo Alberto Dalla Chiesa e, con lui, ufficiali come Giovanni Marrocco avevano capito, combattendo le Brigate Rosse, quanto potesse valere una crepa aperta dall’interno. Patrizio Peci conosceva compagni, covi, abitudini. Nel 1984 Tommaso Buscetta spiegò a Giovanni Falcone come ragionava la mafia. Il giudice siciliano ascoltava, verificava, cercava riscontri. Una dichiarazione apriva una pista, non chiudeva un processo. La legge 82 del 1991 diede poi una cornice alla protezione. Una casa, una nuova identità, la sicurezza dei familiari. Cominciava così un altro mestiere, quello di amministrare la vita di chi aveva parlato.

Buscetta, Contorno, Marino Mannoia, Mutolo. Ciascuno portava una parte di verità e aveva i suoi motivi per tacere sul resto. Vendette, lutti, conti ancora aperti. Chi li interrogava doveva distinguere la conoscenza dei fatti dall’interesse. Ma chi ne garantiva la sicurezza ne conosceva anche le fragilità. Alcune ricostruzioni raccolte descrivono incontri in ambienti appartati e uffici sotterranei, in gergo «sommergibili», dove le versioni sarebbero state confrontate e magari orientate prima di essere messe a verbale. Così al processo arrivava la risposta, ma non necessariamente la storia di chi aveva preparato la domanda. I miglioramenti normativi non sono mancati. L’articolo 192 del codice di procedura penale richiede riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La legge 45 del 2001 impone di riferire entro 180 giorni i fatti rilevanti per la collaborazione. Regole nate dagli errori. Resta da capire quanto funzionino sul terreno dove il controllo è più difficile, quello della spesa.

Attorno alla protezione dei pentiti, infatti, è cresciuta un’economia. Al Viminale ora siede un galantuomo come Matteo Piantedosi. La Commissione centrale decide le speciali misure di protezione e il Servizio centrale le attua. Come in passato, servono case, trasporti, assistenza, nuovi documenti d’identità. Alcune fonti stimano tremila euro al mese per collaboratore, oltre alle altre prestazioni. Alla fine del 2022 le persone sotto protezione erano 4.437. Due anni dopo erano 3.090, di cui 707 collaboratori. Il capitolo più consistente è forse quello degli immobili in affitto dove nascondere i pentiti e le loro famiglie. Si parla di società e cooperative che procurerebbero alloggi con contratti riservati, intestazioni di copertura e rimborsi a piè di lista. Per ragioni di sicurezza l’anonimato dev’essere assoluto. Si parla però anche di immobili riconducibili a uomini degli apparati, di società che finirebbero per affittare a sé stesse appartamenti, di doppi rimborsi. Ci sarebbero appartamenti vuoti da anni per i quali si continua a pagare il canone, anche in contanti, per l’evenienza di un pentito in arrivo.

In un audit interno del 2018 il filo del denaro arriverebbe a 37 milioni di euro di uscite senza giustificativi per alloggi, viaggi, telefoni, consulenze. Fra gli interlocutori ricorrenti di quella stagione c’è Luigi Li Gotti, difensore di più collaboratori di giustizia contemporaneamente, alcuni di assoluto primo piano, poi divenuto sottosegretario alla Giustizia nel governo Prodi e senatore con l’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Nulla di irregolare, ma negli ambienti si favoleggiava di parcelle degne della migliore tradizione BigLaw americana. Con Tangentopoli, in un quadro giuridico del tutto diverso, il meccanismo della confessione conquistò le segreterie dei partiti e i palinsesti televisivi. Celebre la frase attribuita al pm Piercamillo Davigo, oggi caduto in disgrazia. «Non esistono innocenti, esistono solo colpevoli non ancora scoperti».

Poi la pagina nera, ancora mai narrata nel dettaglio, di Pianosa. Dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio vi furono trasferiti boss mafiosi in regime di 41-bis. Il carcere duro è uno strumento legittimo di contrasto alla mafia, ma la durezza della sezione «Agrippa», l’isolamento prolungato e le pressioni esercitate per ottenere confessioni impongono una domanda. Quando un detenuto parla, riferisce ciò che sa o ciò che ritiene necessario per uscire da una condizione di cattività divenuta insostenibile? Troppe le confessioni a rate, proibite ad esempio nel sistema Usa.

Il disastro del «falso pentito» Vincenzo Scarantino dimostra quanto possano contare i riscontri mancati. Le sue accuse sulla strage di via D’Amelio, nella quale morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, contribuirono a condannare innocenti. Le successive dichiarazioni di Gaspare Spatuzza aiutarono poi a smontare quel depistaggio. A ciascuno il proprio pezzo di racconto. Agli innocenti, intanto, l’intera condanna. Il caso Tortora, del 1983, evidentemente non aveva ancora fatto scuola. Calogero Mannino, altra vittima illustre del metodo indiziario siciliano basato su teoremi accusatori privi di prove documentali, commentava con amara lucidità la nuova inchiesta su De Gennaro. A suo giudizio, l’antimafia di scuola caselliana continuerebbe a indagare, con lo stesso metodo, sulle stragi di oltre trent’anni fa per giustificare la propria esistenza.

Giulio Andreotti, per undici anni e mezzo sotto accusa, aveva sempre difeso il pentitismo e alzava sempre gli occhi quando gli chiedevano di de Gennaro e l’FBI nella gestione di Buscetta. Ma quando chiese quali riscontri e quante spese ci fossero per certe assurdità raccontate dai pentiti, il comunista Oliviero Diliberto fu l’unico, fra tutti i ministri della Giustizia e dell’Interno, a dargli ascolto. Ma cosa succede quando lo Stato ha finito di ascoltare un pentito? Lo racconta Vincenzo Gennaro, ex esponente di Cosa nostra. Dopo nove anni nel programma di protezione, Gennaro riceve quella che in gergo si chiama «capitalizzazione», una sorta di buonuscita per ricominciare una vita da libero cittadino. Subito dopo, dal Fisco gli arriva una cartella esattoriale da 54mila euro. Il Viminale lo accompagna all’uscita, il Fisco lo aspetta sul pianerottolo. “Lo Squalo”, Luciano Violante e Gian Carlo Caselli furono, in ruoli diversi, protagonisti della stagione dei pentiti. Ora tocca agli ultimi due raccontarla fino in fondo. Anche per difendere l’onore del sodale di tante battaglie.

Luigi Bisignani per Il Tempo 22 novembre 2026

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