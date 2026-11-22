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“Devo leggermi le carte in tranquillità, posso farlo soltanto in campagna”. Erano circa le due del pomeriggio di venerdì quando Gianni De Gennaro ha detto alla moglie Carla che sarebbe partito per Fonteblanda, in provincia di Grosseto. La mattina l’aveva trascorsa a Roma nello studio del suo avvocato Franco Coppi per discutere dell’udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta. La sera, ormai al casale, l’ex capo della Polizia ha richiamato la moglie: “Ormai è tardi, preferisco tornare domani”. È l’ultima telefonata tra i due di cui dà conto il Corriere nella ricostruzione delle ore che hanno preceduto il ritrovamento del corpo, sabato mattina.

Nello studio di Coppi, il legale che lo aveva già assistito nei processi affrontati durante la sua carriera, De Gennaro aveva ritrovato anche l’altro difensore Francesco Bertorotta, collegato da Palermo. L’appuntamento da preparare era quello del primo dicembre. Per quella data era stata fissata l’udienza sull’appello della Procura di Caltanissetta contro la decisione del gip di respingere la richiesta di arresti domiciliari per l’ex capo della Polizia, indagato per depistaggio nell’ambito degli accertamenti sulle stragi del 1992. A Coppi De Gennaro aveva chiesto di assisterlo “solo se convinto della mia innocenza”. Al termine del colloquio di venerdì, i difensori avevano deciso di chiedere un rinvio dell’udienza.

Al casale di Fonteblanda De Gennaro è arrivato intorno alle 17.30, accompagnato dall’autista e dall’agente incaricato della sua tutela: “Rimango qui da solo, voi tornate a Roma. Vi chiamo io quando decido di rientrare”. I due si sono offerti di aspettarlo. “No, andate”, ha risposto. Con sé aveva due borsoni pieni di carte processuali. Dopo averli scaricati è tornato sui suoi passi, convinto di aver lasciato il cellulare in macchina. Il telefono lo aveva già con sé. Ha chiuso il cancello e i due sono ripartiti per Roma. Entrambi lo hanno descritto come tranquillo al momento del saluto.

La moglie ha cominciato a cercarlo intorno alle otto di sabato mattina. È passata circa un’ora, poi ha chiamato Andrea, fratello di Gianni e comandante della Guardia di Finanza: “Gianni non risponde, bisogna andare a vedere”. A raggiungere la proprietà è stato il custode Giuseppe Soccu, che ha trovato De Gennaro nella dependance: “Non sono entrato, ho solo visto il corpo da fuori e ho chiamato i carabinieri”. Sul posto sono intervenuti i militari e la polizia Scientifica. Accanto al corpo dell’ex capo della Polizia, morto suicida, è stato trovato un manoscritto indirizzato ai familiari. Durante il sopralluogo sono state rinvenute anche due buste contenenti altre lettere, subito sequestrate.

A Caltanissetta la notizia è arrivata intorno alle 11. Repubblica racconta che al quarto piano del palazzo di giustizia erano al lavoro alcuni sostituti della Direzione distrettuale antimafia. “Nessuno poteva immaginare un epilogo del genere”, sono le parole di un cancelliere raccolte dal quotidiano. Un avvocato ha ricordato la decisione del giudice sulla misura cautelare: “Il gip aveva dato pure ragione al dottore De Gennaro rigettando la richiesta di arresto”. Dalla Procura non è arrivato alcun commento ufficiale. Cinque giorni prima era stato lo stesso procuratore Salvatore De Luca a dare conto del rigetto dei domiciliari e, insieme, della decisione dell’ufficio di presentare appello.

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Proprio in vista dell’udienza del primo dicembre, scrive Repubblica, i magistrati del pool che indaga sulle stragi stavano esaminando i file e i messaggi estratti dai computer e dagli smartphone sequestrati. Il 12 novembre erano state perquisite l’abitazione di De Gennaro e la sede del suo ufficio al Centro studi americano. Il giorno successivo, con l’avvio delle operazioni di estrazione dei dati, all’ex capo della Polizia era stato notificato l’avviso di garanzia per depistaggio. Al vaglio degli inquirenti anche i dispositivi degli altri quattro indagati. Tre sono collaboratori di De Gennaro. Si tratta di Donatella Peruzzi, funzionaria in servizio al Dis, Francesco Pacetto, ispettore di polizia in pensione, e Massimo Carnicelli, sottufficiale della Guardia di Finanza addetto alla sua scorta. Il quarto è il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Per Peruzzi, precisa il quotidiano, i pm avevano chiesto la custodia in carcere.

Tra le persone raggiunte dalle perquisizioni c’era anche Giulio, uno dei figli dell’ex capo della Polizia. Secondo il Corriere, dalle intercettazioni emergerebbe che il padre gli avrebbe affidato un hard disk con documenti ritenuti “di interesse” dagli inquirenti. Il fratello Andrea ha raccontato quanto Gianni fosse provato “per aver coinvolto così tante persone in una storia infamante“. Negli ultimi giorni lo preoccupava in particolare la possibilità che il Riesame disponesse l’arresto dei suoi collaboratori.

Poco prima di mezzogiorno, a Fonteblanda, è arrivato il capo della Polizia Vittorio Pisani, amico di lunga data di De Gennaro. È rimasto sul piazzale, vicino alla famiglia. Intorno alle 13 al casale c’erano la moglie Carla, i figli Francesco e Giulio, i fratelli Andrea e Mario e gli amici più stretti. Sulla morte si è mossa inizialmente la Procura di Grosseto. L’ipotesi di reato è quella di istigazione al suicidio e a coordinare gli accertamenti sarà la procuratrice di Firenze Rosa Volpe. L’autopsia dovrà stabilire l’ora della morte. Restano da esaminare le lettere sequestrate nella dependance e gli atti che venerdì pomeriggio De Gennaro aveva portato da Roma nei due borsoni.

Massimo Balsamo, 22 novembre 2026

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