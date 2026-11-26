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«È una questione che ha scioccato tutti e anche me». Giorgia Meloni interviene sul caso Gianni De Gennaro e sulle parole affidate dall’ex capo della Polizia al suo testamento morale, pubblicato oggi in esclusiva dal Corriere della Sera. A margine del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente del Consiglio ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del prefetto: «Le sue parole ci colpiscono molto ma penso che la cosa più seria che possiamo fare in questo momento è aiutare le procure che stanno lavorando perché si possa fare chiarezza».

La premier invita a non trasformare la vicenda giudiziaria in uno scontro tra fazioni: «Non credo che il gioco delle tifoserie in questa fase sia quello che aiuta di più a dipanare una nebbia che va dipanata in tutta la vicenda che ruota attorno alla questione della strage di via D’Amelio». E aggiunge: «Per me è fondamentale che si arrivi alla verità non solo per Paolo Borsellino, per l’Italia nel suo complesso, per l’uomo che Gianni De Gennaro era, per il servitore dell’istituzione che Gianni De Gennaro era». Alle esequie di lunedì parteciperà il sottosegretario Alfredo Mantovano in rappresentanza di Palazzo Chigi, mentre Meloni non ha ancora sciolto la riserva sulla propria presenza.

La premier è tornata poi sullo scontro con la magistratura relativo agli arretrati degli stipendi, che possono arrivare fino a 100mila euro a testa. Meloni ha ribadito di non voler firmare il decreto necessario allo stanziamento delle risorse: «Non intendo cambiare la mia posizione perché non saprei come giustificarlo nei confronti degli italiani con tutti i problemi che noi abbiamo in questo momento».

Quanto ai rapporti con l’Associazione nazionale magistrati e alla mancata partecipazione al congresso dell’Anm, il presidente del Consiglio ha spiegato: «Mi avevano invitato per avere un confronto e ho ricevuto di risposta un attacco. Ora vede è un po’ difficile confrontarsi quando qualsiasi cosa si dica su cui non sia d’accordo diventa un attacco». Meloni non avrebbe rinunciato a sollevare la questione degli arretrati neppure davanti alla platea delle toghe: «Non essendo io un ipocrita se fossi andata al Congresso avrei segnalato questa materia e quindi sarebbe diventato un attacco e io non voglio creare questa polemica».

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