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Non c’è soltanto il testamento morale di otto pagine in cui rivendica la propria fedeltà allo Stato, chiama a testimoniare quattro ex presidenti del Consiglio e respinge le accuse di aver inseguito il potere. Tra gli scritti lasciati da Gianni De Gennaro prima di togliersi la vita ce n’è uno indirizzato direttamente a Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex capo della Polizia nell’ambito dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. A rivelarne il contenuto sono Lirio Abbate e Lodovica Bulian in esclusiva su il Giornale. De Gennaro si sentiva «ingiustamente perseguitato» e al magistrato ha rivolto queste parole: «Se hai una coscienza mi avrai sulla coscienza».

Già ieri il Corriere della Sera aveva attribuito alla missiva indirizzata a De Luca un’altra frase durissima: «Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». Il prefetto contestava le accuse che gli erano state mosse proprio in relazione a quella stagione della lotta a Cosa nostra alla quale aveva dedicato una parte fondamentale della sua carriera. La richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura nissena era stata respinta dalla gip Giulia Zappalà, contro la cui decisione i pubblici ministeri avevano presentato appello.

C’è poi la questione dell’hard disk, il dispositivo informatico che i carabinieri del Ros avevano cercato senza successo durante le perquisizioni. De Gennaro lo ha lasciato a disposizione degli investigatori. Secondo il Giornale, il messaggio che accompagna la consegna contiene anche una rivendicazione: «Non ho nulla da nascondere». Una spiegazione più articolata si trova nel testamento morale pubblicato oggi dal Corriere della Sera: «Qui c’è l’oggetto dei desideri, l’hard disk che tutti cercano. Non contiene misteri, né segreti, contiene solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze. Esaminatelo con cura, ma con animo sereno, scevro da inutili dietrologie». E ancora, sul motivo della mancata consegna: «Ho solo cercato di evitare che fosse acquisito da chi non ritenevo in grado di valutarne il contenuto».

L’ex capo della Polizia sostiene di aver conservato quella documentazione per poter ricostruire, qualora fosse stato necessario, le vicende professionali di cui era stato protagonista. Un archivio personale, insomma, e non un deposito di segreti da utilizzare per esercitare pressioni su qualcuno. Aveva inizialmente accumulato decine di faldoni, poi digitalizzato il materiale con l’aiuto della segretaria e infine trasferito i documenti su un nuovo supporto informatico: «L’ho versato in un apparecchio di nuova generazione, ed ho chiesto l’aiuto di mio figlio perché da solo non sarei riuscito a farlo. Tutto qui. Nessun mistero».

Spetterà adesso agli investigatori accertare che cosa contenga effettivamente quell’archivio. Quanto alle accuse rivolte al procuratore, gli scritti testimoniano la versione di De Gennaro e la sua percezione della vicenda giudiziaria, ma non accertano responsabilità nella sua morte. Resta la richiesta affidata dall’ex prefetto alle ultime righe del suo testamento morale: «Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità».

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