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«Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare». Adesso sappiamo a chi era rivolta quella frase. Gianni De Gennaro, prima di togliersi la vita nella sua tenuta in Toscana, ha affidato a una lettera un durissimo atto d’accusa nei confronti di Salvatore De Luca, il procuratore di Caltanissetta che aveva chiesto il suo arresto nell’ambito dell’inchiesta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio. A rivelarlo è Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. L’ex capo della Polizia respinge fino all’ultimo le contestazioni dei magistrati siciliani: «Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni».

Non ci sarebbero segreti inconfessabili né clamorose rivelazioni sulle stragi nelle quattro lettere esaminate ieri dagli investigatori. Piuttosto, come raccontano Giuliano Foschini e Luca Serranò su Repubblica, una rivendicazione di oltre cinquant’anni trascorsi al servizio delle istituzioni. «State colpendo un uomo dello Stato che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni», avrebbe scritto De Gennaro. E ancora: «Io sono sempre stato dalla parte della giustizia». L’accusa rivolta ai magistrati di Caltanissetta è quella di voler «riscrivere la storia senza conoscerla». Quattro lettere manoscritte, ciascuna di due o tre facciate: una per i familiari, una per il custode della tenuta, una per De Luca e un’altra destinata alla pubblicazione. Secondo i primi accertamenti, almeno quella indirizzata alla famiglia potrebbe risalire al 17 novembre, diversi giorni prima della morte.

C’è poi la questione dell’hard disk. Gli investigatori lo avevano cercato senza successo durante le perquisizioni del 12 e 13 novembre. De Gennaro lo ha lasciato nella villa di Fonteblanda, accompagnandolo con un messaggio indirizzato proprio al procuratore. «Non contiene nulla di importante, ma non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo», è il virgolettato riportato dal Corriere. Leggermente diversa la versione riferita da Repubblica: «Non ve l’ho dato perché non avreste capito niente. Comunque, eccolo qui». Il supporto informatico sarà analizzato dai carabinieri del Ros insieme al materiale sequestrato ai collaboratori dell’ex capo della Polizia. Tra le chiavette Usb rinvenute nella disponibilità di Donatella Peruzzi, alcune riportano le indicazioni «stragi» e «Contorno». Gli investigatori dovranno anche verificare l’eventuale cancellazione di file.

Nel frattempo gli avvocati Franco Coppi e Francesco Bertorotta intendono chiedere il dissequestro delle lettere per consentire alla famiglia di leggerle. Prosegue anche la battaglia giudiziaria in difesa di Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi, i due storici collaboratori di De Gennaro coinvolti nell’inchiesta nissena. L’udienza al Riesame è fissata per il primo dicembre, ma i legali ne hanno chiesto il rinvio. Contestare le accuse nei loro confronti significa, per la difesa, contestare anche quelle mosse all’ex capo della Polizia, per il quale la gip Giulia Zappalà aveva già respinto la richiesta di arresto avanzata dalla Procura.

Venerdì sarà effettuata l’autopsia, mentre lunedì alle 12 si terranno i funerali nella basilica di Santa Maria degli Angeli, a Roma. Non saranno funerali di Stato. Resta invece da capire quando sarà possibile leggere integralmente le lettere. De Gennaro ne aveva destinata una espressamente a chi avesse voluto pubblicarla. Una volontà inequivocabile. Le anticipazioni dei quotidiani restituiscono per ora soltanto alcuni passaggi di quella che è stata la sua ultima difesa. «Ho sempre agito nella legalità», ha scritto. Una rivendicazione che non costituisce una prova giudiziaria, così come le accuse dei magistrati non costituiscono una condanna.

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