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Questa storia mi fa venire l’orticaria. Il M5S ha un problema, e si chiama Scarpinato. Il PD ne ha uno peggiore, perché lo difende a scatola chiusa in nome del campo largo in divenire. Ricapitolo. Il 3 ottobre il gip di Caltanissetta Santi Bologna archivia il filone mafia-appalti sulle stragi del ’92. Contro ignoti. 644 pagine. E lì dentro, nero su bianco: «attività depistante posta in essere dal senatore Scarpinato nei confronti di Natoli».

Piano, però. Scarpinato non è mai stato indagato: quella del gip è una valutazione in un decreto di archiviazione. Lui risponde: «Tutto falso, sono il depistato». Da quel giorno, a sinistra, c’è un nuovo avversario a Caltanissetta: il procuratore Salvatore De Luca.

DIFENDERE IL SENATORE, DIMENTICARE LA STORIA

È normale che un commissario dell’Antimafia senta un testimone, Natoli, prima della sua audizione? E come gestì la procura di Palermo, nel 1992, il dossier del ROS di Mori e De Donno? Walter Verini, capogruppo dem in Antimafia, ha una risposta buona per tutte e due: si vuole riscrivere la storia… Comoda assai e prona alla linea del giorno.

LA CONCAUSA CHE NESSUNO NEGA

De Luca chiama la gestione del dossier sotto Pietro Giammanco “una delle concause” delle stragi. Verini, su Repubblica del 22 novembre: mafia-appalti fu “una delle cause della strage di via D’Amelio, ma non la sola”. Rileggetele. Quasi la stessa frase. Si litiga a muso duro su un punto condiviso. Albagia allo stato puro.

IL GIP LETTO A METÀ

Per Verini la solidità delle accuse è stata “smontata dalla Cassazione da un lato e dal Gip dall’altro”. Peccato che, nella lettura del Giornale di Sicilia, lo stesso decreto tenga mafia-appalti come pista giusta, solo senza prove. Un’archiviazione chiude un procedimento. Non ha mai asseverato che una ricostruzione fosse un simulacro. E vale all’incontrario, lo dico per onestà: la concausa non prova le responsabilità che la procura ipotizza.

DE GENNARO, E LA DESTRA CAMBIA SPARTITO

Il 21 novembre muore Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, indagato dalla procura nissena per depistaggio su via D’Amelio. Il gip aveva negato i domiciliari, il Riesame era fissato al 1° dicembre. Ed ecco Matteo Salvini: De Gennaro “vittima di un massacro mediatico-giudiziario”. Per due anni la maggioranza, FdI in testa, ha coccolato le tesi di Caltanissetta in Antimafia: Mori audito più volte, De Luca quattro volte in dieci mesi. Ora la Lega cambia spartito, forse perché finché la procura colpiva Scarpinato erano applausi. Quando ha toccato un ex capo della Polizia, il garantismo è tornato in auge anche in Via Bellerio.

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MORI E DE DONNO, ASSOLTI

Qui sta il nodo che nessuno vuole guardare. Mori e De Donno, gli autori del dossier “Mafia e Appalti”, hanno passato vent’anni da imputati. Trattativa Stato-mafia: condannati in primo grado a 12 e 8 anni, assolti in Cassazione il 27 aprile 2023 “per non aver commesso il fatto”. Mezzojuso e Provenzano: Mori e Obinu assolti in tre gradi, definitivo nel 2017. In appello l’accusa la sosteneva il procuratore generale Roberto Scarpinato, che chiedeva 4 anni e mezzo per Mori. Una stagione giudiziaria ha scelto un altro teorema: trattativa, pista nera, sistemi criminali. Quel teorema è crollato in aula, sentenza dopo sentenza. E mafia-appalti, intanto, restava in soffitta. La definisco, a titolo personale, una verità funzionale: comoda per chi la raccontava, sterile per chi cercava i colpevoli.

CHI VUOLE TACITARE DE LUCA

Nessuno lo dirà mai ad alta voce. Si fa con le etichette, che costano meno delle carte. Già ad aprile Scarpinato accusava De Luca di trasformare l’Antimafia in un luogo di «processi paralleli». Il Pd, tetragono, ripete il ritornello sulla storia riscritta. Tergiversare sul merito, menare sul metodo: tecnica vetusta, e si paga con la credibilità. Se mafia-appalti fu una concausa delle stragi, e su questo il Pd concorda con De Luca, perché le anomalie nella gestione di quel dossier non meritano un esame rigoroso, chiunque ne esca ammaccato? Ma gridare alla storia riscritta è facile… Rispondere e risponderne, meno.

Giulio Galetti, 24 novembre 2026

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