Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

Il legislatore scrive una legge, le parti sociali firmano un accordo per applicarla e i giudici si riservano comunque l’ultima parola. Sul salario giusto succede esattamente questo. Il Tribunale di Roma (sentenza n. 8699 del 10 settembre 2026) e il Tribunale di Bari (sentenza n. 3273 del 16 settembre) hanno stabilito che il contratto collettivo indicato dal Dl 62/2026 non chiude la partita. Il lavoratore può comunque chiedere al giudice una paga più alta, anche quando l’azienda applica alla lettera il contratto che la legge stessa ha scelto come metro.

Una legge che diceva le cose chiaramente

Il decreto non lasciava molto spazio all’interpretazione. La contrattazione collettiva, si legge nel testo, «costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto». La norma indica anche quale contratto conta. È il contratto leader, firmato dalle sigle comparativamente più rappresentative e legato al settore, alla dimensione e alla natura giuridica dell’impresa. Come base di confronto prende il trattamento economico complessivo, che comprende tutte le voci riconosciute alla generalità dei dipendenti. Per chi fa impresa era finalmente una regola chiara: scegli il contratto giusto, paga tutto il dovuto e sei in regola. Pochi giorni fa sindacati e imprese hanno firmato l’accordo quadro che serve proprio a individuare quel contratto settore per settore.

Per i giudici il contratto è solo «un primo parametro»

I due tribunali la pensano diversamente. Per i giudici di Roma la norma regge solo se letta «in ottica costituzionalmente orientata». Il contratto leader diventa allora soltanto «un primo parametro», che il giudice può disattendere «in conformità alla Costituzione». I giudici romani aggiungono una distinzione. Il decreto, quando rinvia ai contratti, garantirebbe solo la proporzionalità della paga e non la sua sufficienza, e su quest’ultima la valutazione resterebbe interamente al magistrato. Il Tribunale di Bari arriva allo stesso punto per un’altra strada. Se il giudice non potesse più controllare la paga, la legge rischierebbe l’incostituzionalità, e quindi «la salvezza del sindacato giudiziale è l’unico rimedio per assicurare la tenuta costituzionale delle disposizioni in esame». Il tribunale non porta la questione davanti alla Consulta. Sceglie da sé la lettura che gli sembra compatibile con la Costituzione, e in pratica corregge la legge.

Il precedente delle cooperative non regge il paragone

Entrambe le sentenze si appoggiano alle decisioni della Cassazione del 2023 sul lavoro nelle cooperative. In quei casi la Suprema Corte aveva ammesso che il giudice potesse superare la paga contrattuale anche se una legge indicava il contratto da seguire. Il paragone però zoppica. Le norme sulle cooperative del 2001 e del 2007 si limitavano a fissare un livello minimo di trattamento. Il Dl 62/2026 richiama espressamente l’articolo 36 e individua nella contrattazione lo strumento per definire il salario giusto. Detta poi regole dettagliate per scegliere il contratto di riferimento. Letta per quello che dice, la legge ha già indicato il parametro, senza spazio per valutazioni ulteriori.

Chi paga il conto dell’incertezza

L’effetto concreto ricade sulle imprese. Un’azienda che applica il Ccnl leader è al riparo dalle contestazioni sulla scelta del contratto, ma non da quelle sull’importo. Se un giudice ritiene lo stipendio sproporzionato o insufficiente, può condannarla a versare le differenze retributive maturate negli anni. E per decidere può usare parametri esterni al contratto, come la soglia di povertà dell’Istat o i contratti di settori affini. Così la stessa paga, applicata nello stesso modo in due aziende dello stesso settore, può essere giudicata in modo opposto da due tribunali. È il soggettivismo giudiziale che la legge voleva eliminare. A rimetterci è la certezza del diritto, cioè la possibilità di programmare costi e assunzioni sapendo quali regole valgono.

Il giudice come autorità salariale

Se questo orientamento si consolidasse, il magistrato diventerebbe un’autorità salariale di ultima istanza. Potrebbe correggere le paghe decise dai sindacati più rappresentativi e indicate dalla legge come misura del salario giusto. Ne uscirebbero ridimensionati il Parlamento, che ha scritto la norma, e la contrattazione collettiva, che la norma aveva messo al centro proprio per evitare valutazioni caso per caso. È la vecchia tentazione di una parte della magistratura: sostituirsi a chi ha la legittimazione per decidere, in questo caso il legislatore e le parti sociali. Per ora si tratta di due sentenze di primo grado. Sarà la Cassazione a stabilire quanto spazio lasci davvero la nuova legge al giudice. Fino ad allora, chi paga gli stipendi dovrà mettere in conto anche questo rischio.

Enrico Foscarini, 17 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).