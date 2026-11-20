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Un presunto stupro di gruppo sul set di un film, una scena che non sarebbe stata prevista dalla sceneggiatura, immagini cancellate e contratti per 45mila euro. Sono gli ingredienti della nuova bufera giudiziaria che travolge Gérard Depardieu e, questa volta, coinvolge anche lo scrittore Michel Houellebecq, autore del celebre romanzo Sottomissione. La giustizia francese ha aperto un’inchiesta dopo la denuncia di un’attrice che sostiene di aver subito violenze sessuali durante le riprese di Thalasso, film del 2019 diretto da Guillaume Nicloux. A rivelare il caso è stato Mediapart, mentre fonti vicine all’indagine hanno confermato l’apertura del procedimento all’agenzia France Presse.

La vicenda risale all’11 dicembre 2018, in un centro di talassoterapia a Cabourg, in Normandia. La donna, all’epoca 32enne, era stata ingaggiata per interpretare una ragazza dell’Europa orientale. Secondo la denuncia, avrebbe dovuto ballare a seno nudo davanti ai protagonisti, ma durante le riprese la situazione sarebbe degenerata. L’attrice sostiene di aver subito atti sessuali non consensuali, mai previsti dal copione. Depardieu è accusato di stupro e aggressioni sessuali di gruppo, mentre Houellebecq viene chiamato in causa per aggressione sessuale e complicità nello stupro. Anche il regista Nicloux è coinvolto nella denuncia: avrebbe filmato la scena senza intervenire. Il cineasta sostiene di non aver riscontrato alcuna costrizione durante le riprese, pur ammettendo di essersi successivamente scusato con la donna.

Ma c’è un altro particolare. Secondo la ricostruzione pubblicata da Mediapart e ripresa dalla stampa francese, dopo l’episodio la produzione avrebbe fatto cancellare le immagini contestate, su richiesta dell’attrice. Alla donna sarebbero stati inoltre proposti nuovi incarichi professionali attraverso tre contratti per complessivi 45mila euro lordi. Lei sostiene di aver vissuto per anni con il peso di quanto accaduto, temendo anche che quelle immagini potessero essere diffuse. Soltanto nel maggio 2025 ha deciso di presentare denuncia, dando origine all’inchiesta affidata alla polizia giudiziaria parigina. Al momento delle notizie pubblicate, nessuno dei tre uomini risultava formalmente incriminato nell’ambito di questo procedimento. Le accuse restano dunque da accertare e vale per tutti la presunzione di innocenza.

Per Depardieu, 77 anni, si tratta dell’ennesimo fronte giudiziario. L’attore ha recentemente rinunciato all’appello contro la condanna a 18 mesi di carcere con la sospensione condizionale per aggressioni sessuali ai danni di due donne sul set di Les Volets verts, rendendo definitiva quella sentenza. Il prossimo 26 novembre, inoltre, la Corte d’appello di Parigi dovrà pronunciarsi sul suo eventuale rinvio a giudizio per un’altra vicenda, quella relativa alle accuse di stupro avanzate dall’attrice Charlotte Arnould. Depardieu ha sempre respinto queste ultime contestazioni.

E poi c’è Houellebecq. Lo scrittore francese era già finito recentemente al centro di un’altra vicenda giudiziaria, relativa ad alcune sue dichiarazioni sull’islam, come raccontato anche in un precedente articolo. Ora, però, la questione è completamente diversa: non si discute di opinioni, provocazioni letterarie o libertà di espressione, ma di accuse gravissime riguardanti presunte violenze sessuali. Saranno i magistrati francesi a stabilire se quanto denunciato dall’attrice trovi riscontro nelle prove. Perché una denuncia non è una condanna. Nemmeno quando sul banco degli accusati, almeno mediaticamente, siedono due dei personaggi più celebri e controversi della cultura francese.

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