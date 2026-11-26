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Non un bonus da spendere al supermercato, né un assegno da incassare. Ma due azioni di una delle società tecnologiche più importanti al mondo. Elon Musk ha annunciato che intende regalare a ogni bambino americano due titoli di SpaceX: uno arriverà direttamente dall’azienda, l’altro dal patrimonio personale dell’imprenditore. Il valore complessivo dell’operazione? Quasi 18 miliardi di dollari.

L’annuncio è arrivato alla vigilia del Giorno del Ringraziamento. In una nota ufficiale, SpaceX ha confermato l’intenzione di destinare un’azione ordinaria di classe A di nuova emissione a ogni Trump Account attualmente attivo. Musk si è impegnato a donare personalmente altrettante azioni. La prima tranche dovrebbe arrivare a dicembre, mentre per la seconda bisognerà attendere giugno 2027, quando scadranno le restrizioni alla cessione dei titoli detenuti dall’imprenditore. Considerando che mercoledì le azioni di SpaceX hanno chiuso a 127,44 dollari, parliamo di un regalo da circa 255 dollari a bambino.

Ma cosa sono i Trump Account? Si tratta di conti di investimento fiscalmente agevolati destinati ai minorenni americani. Per i bambini nati tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2028 è previsto anche un contributo iniziale di mille dollari da parte del Tesoro statunitense. Le famiglie possono alimentare il capitale nel corso degli anni, sfruttando i potenziali rendimenti dei mercati finanziari. Secondo la Casa Bianca, a ottobre erano già stati aperti quasi 70 milioni di conti. Spetta però ai genitori attivarli.

Certo, Musk non è necessariamente mosso dal solo spirito filantropico. L’operazione rappresenta anche un gigantesco investimento di immagine per SpaceX, destinato a creare un esercito di potenziali piccoli azionisti. E il valore delle azioni, come sempre in Borsa, può salire o scendere. Però è interessante la filosofia che sta dietro all’iniziativa: anziché limitarsi a distribuire denaro da consumare, si punta a costruire un patrimonio nel tempo, facendo partecipare le nuove generazioni alla crescita delle imprese. Una forma di capitalismo popolare che meriterebbe qualche riflessione anche dalle nostre parti.

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