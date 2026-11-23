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Undici giorni dopo le dimissioni che avevano sconvolto Nvidia, Jensen Huang torna alla guida del colosso dei semiconduttori. Il consiglio di amministrazione ha votato all’unanimità la sua reintegrazione con effetto immediato come presidente, amministratore delegato e membro del board.

Una decisione clamorosa, soprattutto perché appena pochi giorni fa lo stesso consiglio aveva escluso pubblicamente l’ipotesi di un ritorno. Stavolta, però, il board spiega di essere arrivato alla conclusione dopo una serie di colloqui con Huang, valutandone positivamente «la franchezza e la capacità di guidare Nvidia». A pesare è stato anche il confronto con il governo americano: la società ha fatto sapere di aver ricevuto «input da alti livelli del governo degli Stati Uniti» e, sulla base di tali indicazioni, di essere «fiduciosa che il reintegro del signor Huang non comporti alcun rischio per la sicurezza nazionale».

Il ritorno non chiude però il capitolo più controverso. Nvidia ha infatti confermato che l’indagine interna sul possibile coinvolgimento di Huang in un’operazione di intelligence straniera continuerà fino alla conclusione. La società ha inoltre creato un comitato indipendente dedicato alla sicurezza nazionale e ai controlli sulle esportazioni e ha annunciato la ricerca di un nuovo chief compliance officer.

Trump: «Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen»

A sostenere il ritorno di Huang è stato in prima persona Donald Trump, che nelle ultime settimane aveva già fatto capire di non essere contrario alla possibilità di rivedere il fondatore al vertice di Nvidia. Dopo la decisione del board, il presidente americano ha definito la scelta «giusta e corretta».

«Il Paese ha bisogno della leadership di Jensen in Nvidia per garantire il successo e la prosperità non solo dell’azienda, ma anche dell’economia americana», ha scritto Trump su Truth. E ha aggiunto: «Personalmente, ho avuto modo di conoscere Jensen, ed è un grande patriota e un tesoro nazionale».

Il presidente ha però accompagnato l’endorsement con un richiamo alla prudenza. Nvidia, secondo Trump, dovrebbe «proseguire la sua approfondita indagine interna sulla conformità dell’azienda ai controlli sulle esportazioni statunitensi», così da garantire «che stia adempiendo ai suoi obblighi legali e al suo dovere patriottico di proteggere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti».

Il sostegno presidenziale non è quindi soltanto un riconoscimento personale a Huang. La vicenda si colloca al centro della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina, nella quale Nvidia è diventata uno degli asset industriali più importanti dell’economia americana.

Musk: «L’errore è stato corretto»

A spingere per il ritorno di Huang c’era anche Elon Musk. Il patron di Tesla aveva aderito alla mobilitazione pubblica per convincere il board di Nvidia a rivedere la propria posizione, in una campagna che aveva raccolto anche un numero molto elevato di firme e il sostegno di dipendenti e investitori.

Dopo l’annuncio del board, Musk ha commentato con due messaggi particolarmente netti: «È fatta». Poco dopo ha aggiunto: «L’errore è stato corretto».

È un segnale significativo del peso che Huang continua ad avere nella Silicon Valley. La sua vicenda personale aveva fatto precipitare Nvidia in una crisi reputazionale e di governance, ma la reazione del mondo tecnologico ha mostrato quanto il fondatore sia considerato centrale per la strategia dell’azienda e, più in generale, per la corsa americana all’intelligenza artificiale.

La Borsa vota per Huang

La prima risposta dei mercati è stata ancora più eloquente. Il titolo Nvidia è arrivato a guadagnare circa il 30% negli scambi pre-market, recuperando in poche ore gran parte del terreno perso durante la crisi. Reuters ha rilevato un rialzo di circa il 33% dopo l’annuncio.

Il movimento non ha riguardato soltanto Nvidia. La notizia ha contribuito a trasformare una seduta che si annunciava positiva in un vero e proprio rimbalzo di Wall Street. Dopo una settimana molto pesante per i titoli legati all’intelligenza artificiale, il Dow Jones, lo S&P 500 e soprattutto il Nasdaq hanno accelerato nettamente al rialzo. Reuters indicava, nelle prime fasi della seduta, guadagni rispettivamente nell’ordine del 2%, del 4% e del 6%.

Il messaggio degli investitori appare abbastanza chiaro: per il mercato, la continuità manageriale di Nvidia vale più del terremoto reputazionale che aveva accompagnato le dimissioni di Huang. La sua uscita aveva alimentato interrogativi sulla capacità della società di mantenere la leadership nella corsa all’AI; il suo ritorno, al contrario, viene letto come un ripristino della continuità strategica.

Il fondatore resta il volto dell’AI americana

Huang non è semplicemente un amministratore delegato. È il cofondatore che ha trasformato Nvidia da produttore di processori grafici in uno dei principali protagonisti della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. La società fornisce infatti i chip che alimentano una parte rilevante dell’infrastruttura utilizzata per addestrare e far funzionare i modelli di AI.

È anche per questo che la sua permanenza al vertice assume una dimensione che va oltre le vicende societarie. La stessa Nvidia lo ha definito una figura destinata a guidare l’azienda «all’inizio di una nuova rivoluzione industriale». Nel comunicato con cui ha annunciato il ritorno, Huang ha risposto: «Assumo questa responsabilità con la massima umiltà e un rinnovato impegno». Ha quindi ringraziato il board, il management, gli azionisti, i partner e soprattutto la propria famiglia, concludendo: «Non vedo l’ora di tornare al lavoro».

Il nodo cinese non è ancora risolto

Ed è proprio qui che si apre la parte più delicata della storia. Le nuove informazioni sull’affaire con Alice Huang, la donna al centro dello scandalo, hanno rafforzato i dubbi sul possibile intreccio tra interessi commerciali, intelligence cinese e accesso ai chip avanzati di Nvidia.

Secondo quanto riportato dal New York Times sulla base di persone a conoscenza dei rapporti dell’intelligence americana, Alice Huang sarebbe rimasta in contatto per oltre un anno con un funzionario del Ministero della Sicurezza di Stato cinese, dal 2025 fino all’autunno del 2026. Il periodo avrebbe coinciso almeno in parte con la relazione con Jensen Huang. Le autorità americane avrebbero inoltre raccolto informazioni secondo cui Kang Wei, socio d’affari di Alice Huang spesso presentato come suo marito, avrebbe lavorato con la stessa struttura dell’intelligence cinese.

Alice Huang era stata ai vertici di Megaspeed International, società con sede a Singapore e importante cliente di Nvidia, sulla quale le autorità americane indagano dal 2024 per sospetti legati al trasferimento in Cina di chip avanzati. Il punto, dunque, non è più soltanto la relazione privata con Huang, ma il possibile intreccio tra una relazione personale, una rete commerciale e la partita geopolitica sull’accesso cinese alla tecnologia americana.

Ma è importante distinguere le accuse dalle conclusioni investigative. Gli Stati Uniti non hanno finora stabilito pubblicamente che Alice Huang abbia effettivamente svolto attività di spionaggio per Pechino. Il direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton ha ribadito che l’indagine riguarda sia la donna sia la sua società e che deve ancora arrivare a una conclusione.

Nvidia prova a separare il caso Huang dalla sicurezza nazionale

Il ritorno di Jensen Huang rappresenta quindi una scommessa precisa: Nvidia ritiene che il valore del suo fondatore e la continuità della leadership siano compatibili con il completamento delle verifiche sulla sicurezza nazionale.

Il board ha scelto di non attendere la conclusione delle indagini, ma contemporaneamente ha rafforzato gli strumenti di controllo interno. Una soluzione che prova a tenere insieme due esigenze apparentemente contrapposte: salvaguardare la governance della società e non compromettere il ruolo di Nvidia nella strategia tecnologica americana.

La Borsa, almeno per ora, ha già espresso il proprio giudizio. Il balzo del titolo e il rimbalzo dei listini suggeriscono che gli investitori considerino il ritorno di Huang una buona notizia per Nvidia e per l’intero ecosistema dell’AI americana. Il problema, per il fondatore, è che la partita più difficile non è più quella con il consiglio di amministrazione. È quella con le autorità americane chiamate a stabilire dove finisca una vicenda privata e dove cominci una possibile questione di sicurezza nazionale.

Enrico Foscarini, 23 npvembre 2026

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