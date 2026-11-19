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Non è soltanto una quotazione in Borsa. È un vero e proprio test sul futuro dell’intelligenza artificiale. Anthropic debutta oggi al Nasdaq con il simbolo ANT e si prepara a mettere a segno una delle più clamorose Ipo della storia dei mercati americani.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 83 dollari per azione, sopra la forchetta iniziale di 70-78 dollari. Le azioni offerte sono 980 milioni e consentono ad Anthropic di raccogliere circa 81,3 miliardi di dollari, cifra che rende l’operazione la più grande Ipo mai realizzata, superando anche il precedente record di SpaceX.

E il mercato, almeno nelle prime indicazioni, ha risposto con entusiasmo. Secondo le indicazioni disponibili prima dell’avvio delle contrattazioni, il titolo era atteso intorno a 110,5 dollari, circa il 33% sopra il prezzo di Ipo. A quel livello la capitalizzazione arriverebbe vicino ai 2.000 miliardi di dollari.

Una scommessa da 1.500 miliardi di dollari

La valutazione implicita al prezzo di Ipo è già impressionante: circa 1.500 miliardi di dollari. Eppure la domanda degli investitori è stata sufficiente a spingere Anthropic oltre le aspettative iniziali, con l’azienda che ha aumentato sia il prezzo sia la dimensione dell’offerta.

Il punto è che il mercato non sta comprando soltanto il chatbot Claude. Sta comprando la possibilità che Anthropic diventi uno dei grandi protagonisti della nuova economia dell’AI, trasformando i modelli generativi in infrastruttura essenziale per imprese, professionisti e consumatori.

Il debutto arriva inoltre in un momento particolarmente delicato. Dopo mesi di entusiasmo, il mercato ha iniziato a interrogarsi sulla sostenibilità economica della corsa all’intelligenza artificiale, sui costi dei data center e sulla capacità delle società del settore di trasformare gli enormi investimenti in profitti. Proprio per questo, l’Ipo di Anthropic è destinata a essere osservata come un termometro dell’intero comparto AI.

Il capitale privato finanzia la nuova frontiera tecnologica

La dimensione dell’operazione racconta anche un’altra storia: quella della capacità dei mercati dei capitali di concentrare risorse enormi su una tecnologia considerata strategica per la crescita futura.

Oltre agli 81,3 miliardi raccolti attraverso l’Ipo, Anthropic sta infatti completando una private placement da circa 26 miliardi di dollari. Il valore complessivo delle operazioni supera così i 107 miliardi di dollari. Nel collocamento privato figurano tra gli investitori anche alcuni dei nomi più importanti della tecnologia mondiale, da Alphabet a Microsoft, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron e TSMC.

È un meccanismo tipico del capitalismo tecnologico americano: grandi quantità di capitale vengono mobilitate per finanziare imprese che ancora devono completare la trasformazione della crescita in redditività, ma che possono avere un impatto enorme sull’economia.

Amazon e Google: investitori, clienti e concorrenti

La vicenda di Anthropic mostra però anche quanto sia complesso l’ecosistema dell’intelligenza artificiale. Amazon e Google sono contemporaneamente investitori, fornitori di capacità di calcolo, canali distributivi e concorrenti.

Dopo l’Ipo, i due colossi tecnologici deterranno insieme quasi il 30% di Anthropic. Amazon e Google sono inoltre fondamentali per la distribuzione di Claude attraverso i rispettivi servizi cloud. Nel prospetto della società, Anthropic descrive questa relazione riconoscendo che Amazon, Google e Microsoft «simultaneamente servono come nostri investitori, clienti, partner di distribuzione e concorrenti».

È una fotografia particolarmente significativa della nuova economia digitale: le grandi piattaforme finanziano gli sviluppatori di AI, forniscono loro la capacità di calcolo necessaria, distribuiscono i loro prodotti e allo stesso tempo competono sullo stesso mercato.

Il conto della corsa all’AI

La vera domanda, adesso, riguarda però la sostenibilità economica di questa corsa. Anthropic ha davanti a sé impegni di calcolo per quasi 900 miliardi di dollari, legati soprattutto alla necessità di assicurarsi chip, data center e capacità cloud per sostenere l’espansione di Claude.

È qui che si concentra il principale rischio per gli investitori. Una valutazione da 1.500 miliardi, che può avvicinarsi ai 2.000 miliardi già nelle prime ore di contrattazione, presuppone una crescita straordinaria anche negli anni futuri. Il mercato, in sostanza, sta anticipando una parte consistente dei profitti che Anthropic potrebbe realizzare domani.

Ma è proprio questa la caratteristica delle grandi innovazioni tecnologiche: il capitale arriva prima dei profitti, perché finanzia la costruzione delle infrastrutture e dei prodotti che possono generare quei profitti in futuro.

Il verdetto passa ora dalla Borsa

Per Anthropic comincia quindi una fase completamente nuova. Da oggi non sarà più soltanto una delle società private più osservate della Silicon Valley, ma una società quotata sottoposta quotidianamente al giudizio del mercato.

Il primo responso, almeno nelle indicazioni iniziali, è nettamente positivo. «Anthropic’s IPO is pivotal for the AI investment cycle», ha osservato Gil Luria, responsabile della ricerca tecnologica di D.A. Davidson, secondo cui un debutto positivo potrebbe «estendere il ciclo» degli investimenti nell’intelligenza artificiale per anni.

È una scommessa enorme, ma anche una dimostrazione della funzione più importante del mercato: trasformare le aspettative sul futuro in capitale disponibile nel presente. Se Claude e l’AI generativa riusciranno a trasformare questa montagna di investimenti in produttività, ricavi e profitti, l’Ipo di Anthropic sarà ricordata come l’inizio di una nuova fase del capitalismo tecnologico americano. Se invece la crescita non dovesse mantenere le promesse, sarà uno dei casi più spettacolari in cui Wall Street ha pagato in anticipo il futuro.

Enrico Foscarini, 19 novembre 2026

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