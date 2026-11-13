Fuori Jensen Huang, quale impatto sulla corsa Usa-Cina all’IA?

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Si è dimesso – anzi sostanzialmente è stato fatto fuori – Jensen Huang, il ceo di Nvidia, noto colosso americano dei chip, da giorni nell’occhio del ciclone per una relazione extraconiugale con una donna cinese di nome Alice Huang, manager di Megaspeed sospettata di essere un asset dell’Intelligence di Pechino.

Al suo posto come ceo ad interim, la vicepresidente esecutiva Colette Kress, mentre il board è alla ricerca di un successore definitivo. Donald Trump ha già indicato il suo preferito: l’ex Apple Tim Cook, “da leggenda a leggenda”.

Non ci addentreremo nella love o spy-story, nelle tresche, vere o presunte. Né intendiamo sostenere che le accuse siano fabbricate. Lo “scandalo” può essere reale ma al tempo stesso innescato e cavalcato per motivi politici e interessi economici. Cercheremo di capire chi lo sta usando e per cosa.

La campagna per l’estromissione di Huang da Nvidia è apparsa fin dall’inizio ben orchestrata, quindi al netto di suoi errori o leggerezze, la domanda da porsi è: cui prodest? Quale impatto avrà la sua uscita sulla corsa tra Stati Uniti e Cina all’Intelligenza Artificiale?

Il tempismo

Avvertivamo qualche giorno fa di considerare il tempismo. La sua compromissione con una agente cinese, ancora tutta da dimostrare, e gli affari di Nvidia con Megaspeed sono da almeno un anno sotto la lente del governo Usa, che probabilmente aveva già la situazione sotto controllo, ma solo ora sono emersi pubblicamente, dopo la schiacciante vittoria dei Democratici alle midterm.

Il primo colpo di cannone lo ha sparato il New York Times, ma in poco tempo le sue due inchieste si sono trasformate in una operazione di killeraggio mediatico-politico. Altri media liberal si sono associati. Ieri The Economist chiedeva esplicitamente le dimissioni, così come alcuni membri del Congresso.

Huang e le vendite alla Cina

Le implicazioni per la sicurezza nazionale Usa sono evidenti: è nota l’opposizione di Huang ai divieti di vendita di chip alla Cina, così come la sua vicinanza alla Casa Bianca. Quindi, in teoria, la sua uscita dovrebbe aprire ad una stretta ai danni di Pechino – sostenuta dai falchi anti-Cina all’interno dell’amministrazione.

In teoria, perché 1) c’è chi sostiene che non impedire del tutto le esportazioni di chip alla Cina possa ritardarne uno sviluppo autonomo e 2) sembra che Pechino non abbia più così bisogno dei chip H200 di Nvidia, tanto che da inizio 2026 ne ha quasi bloccato l’ingresso, nonostante Washington ne avesse appena concessa la vendita.

Lo scontro sull’IA

Soprattutto, Jensen Huang è una figura essenziale per la corsa all’IA degli Usa stessi. La sua uscita rischia di rivelarsi un favore alla Cina molto più di qualsiasi chip.

Nell’acceso scontro in atto sulle politiche dell’IA è tra gli “acceleratori”, al fianco di Elon Musk sul fronte opposto rispetto a chi vorrebbe una maggiore regolamentazione e una messa in pausa dello sviluppo dell’IA, come il ceo di Anthropic Dario Amodei. Non è un caso quindi che coloro che hanno spinto per le sue dimissioni siano gli stessi che premono per una pausa e per il controllo statale dell’IA.

Da gennaio i Democratici assumeranno il controllo del Congresso e l’IA è già nel loro mirino con un diluvio di progetti di legge che introducono divieti e restrizioni, persino una nuova agenzia federale ad hoc. Un rallentamento rischia di regalare alla Cina un vantaggio decisivo, ben più rilevante della vendita di chip di cui forse non ha più bisogno.

Huang non era solo colui che si opponeva, nell’interesse della sua azienda, ai limiti alle esportazioni di chip alla Cina, ma anche colui che, in qualità di ceo del colosso tecnologico Usa più importante, e il più ascoltato alla Casa Bianca, sosteneva pubblicamente i modelli “open source” di IA e combatteva contro restrizioni e “pause” a Washington.

Un enorme ostacolo è stato rimosso sulla strada che vogliono intraprendere i Dem verso una IA di “Stato”, o pesantemente regolamentata, nelle mani di pochi monopolisti “favoriti” dalla politica.

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