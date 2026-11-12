Psicosi per i fascisti del Misoginistan? Stasera Red Pill episodio 104

Questa sera puntata numero 104 di Red Pill, il programma serale di Atlantico Quotidiano. Ogni giovedì, alle ore 23, con i nostri autori e numerosi ospiti approfondiremo i temi caldi della settimana con l’approccio critico e fuori dal coro che ci contraddistingue. Ospiti Stefano Magni e Filippo Arosio.

Dai sabotaggi dei supermercati agli allarmi-bomba (prima gli aerei, ora le scuole), è psicosi. Episodi di guerra ibrida, guerra psicologica e cognitiva. Ma chi c’è dietro? Come difendersi? C’è da preoccuparsi, o l’allarmismo?

Il caso Jensen Huang si ingrossa e cresce la spinta per una sua estromissione da Nvidia. Quali sono gli interessi in gioco e quali gli effetti di una sua uscita sulla corsa Usa-Cina all’Intelligenza Artificiale.

La crisi polacca: l’aggressione del premier Donald Tusk prima alla Corte costituzionale, poi alla Banca centrale.

Usa-Iran, tre scenari: guerra aperta, prosecuzione dello strangolamento economico, accordo.

Questi i temi che tratteremo nella puntata di questa sera. Se non vi accontentate della “pillola blu”, le solite narrazioni dei media mainstream, cosa state aspettando? Provate Red Pill. Tutti i giovedì alle 23 su NicolaPorro.it, Atlanticoquotidiano.it e i rispettivi canali YouTube: @NicolaPorroZuppa e @atlanticoquotidiano.

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