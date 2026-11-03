È morto il calciatore Jesús de Miguel: si era scontrato in campo col portiere

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Una partita di calcio trasformata in tragedia. Jesús de Miguel Alameda, attaccante del Tenerife di appena 30 anni, è morto questa mattina dopo il terribile scontro di gioco avvenuto lunedì 2 novembre durante la sfida contro l’Andorra, valida per la seconda divisione spagnola. Il calciatore era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Nuestra Señora de Candelaria, dove i medici avevano tentato di salvarlo.

Tutto è successo allo stadio Heliodoro Rodríguez López di Santa Cruz de Tenerife. La partita era sul risultato di 2-2 quando il portiere dell’Andorra, Jesús Owono, è uscito per intercettare un pallone lungo. Nell’intervento ha colpito violentemente De Miguel con il ginocchio. L’attaccante è crollato sul terreno di gioco, perdendo conoscenza.

La gravità della situazione è apparsa immediatamente evidente. I sanitari sono entrati in campo per soccorrere il giocatore, che aveva subito un arresto cardiorespiratorio. Sono iniziate le manovre di rianimazione, mentre compagni e avversari assistevano alla scena. Dopo aver recuperato il polso, De Miguel è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

L’arbitro ha espulso Owono per gioco gravemente falloso e la partita è stata sospesa. Secondo quanto riportato nella ricostruzione dell’episodio, il direttore di gara ha contestato al portiere un intervento con la gamba alta e un uso eccessivo della forza.

In un primo momento, il recupero del battito cardiaco aveva lasciato aperta una speranza. Ma durante la notte le condizioni dell’attaccante sono precipitate. Il Tenerife aveva comunicato un peggioramento del quadro neurologico. Poi, questa mattina, la notizia più drammatica: Jesús de Miguel è deceduto intorno alle 8.

Nato a Madrid il 21 settembre 1996, De Miguel era un centravanti mancino di circa un metro e novanta. Nel corso della carriera aveva indossato le maglie di Fuenlabrada, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca e Castellón, prima di approdare al Tenerife nel luglio 2025, con un contratto fino al 2028. Nella stagione precedente aveva contribuito alla promozione della squadra con 11 reti.

Resta da chiarire se l’incidente avrà anche conseguenze sul piano giudiziario. L’espulsione del portiere rappresenta una decisione disciplinare sportiva, ma non equivale all’accertamento di una responsabilità penale. Al momento non risultano conclusioni investigative definitive in questo senso.

Una tragedia che ha sconvolto il calcio spagnolo. De Miguel aveva trent’anni e una carriera ancora davanti. È entrato in campo per giocare una partita. Non ne è più uscito vivo.

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