Ecco il video dell’ex Br che scappa dalla finestra: ora una taglia sulla sua testa

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A 74 anni, con tre ictus alle spalle secondo il suo avvocato e una salute talmente malandata da rendere rischiosa l’estradizione in Italia, Leonardo Bertulazzi è riuscito in un’impresa piuttosto singolare: calarsi dal quinto piano di un palazzo di Buenos Aires, precipitare a terra, rialzarsi e scappare. Altro che pensione tranquilla. L’ex terrorista delle Brigate Rosse, condannato in Italia a 27 anni di carcere, è di nuovo latitante. E adesso il governo argentino ha messo sulla sua testa una taglia da 20 milioni di pesos, circa 11mila euro.

La fuga sembra uscita da un film. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Bertulazzi mentre scende dal balcone con una corda e un’imbracatura, finisce rovinosamente sul marciapiede, fatica a rimettersi in piedi e infine si allontana. Il filmato, pubblicato dal quotidiano argentino Infobae, documenta gli ultimi istanti dell’evasione. Ma il particolare più interessante è un altro.

Il braccialetto elettronico non avrebbe fatto scattare l’allarme. Secondo la ricostruzione di Repubblica, l’ex brigatista sarebbe riuscito a rimuoverlo e a collegarlo a un dispositivo capace di simulare la temperatura corporea. Quotidiano Nazionale riferisce inoltre che gli investigatori lo avrebbero ritrovato nell’appartamento, avvolto nella carne e collegato a un misuratore di pressione. Dettagli tecnici ancora da chiarire, certo. Ma una domanda resta: come ha fatto un uomo sorvegliato dalla polizia federale argentina a organizzare una fuga del genere?

E soprattutto: chi è Leonardo Bertulazzi? Non un semplice ricercato. Negli anni Settanta faceva parte della colonna genovese delle Brigate Rosse e partecipò al sequestro dell’imprenditore Pietro Costa, nel 1977. Il denaro del riscatto contribuì a finanziare l’organizzazione terroristica e l’acquisto dell’appartamento romano di via Montalcini, dove nel 1978 sarebbe stato tenuto prigioniero Aldo Moro. La sua vicenda giudiziaria attraversa oltre quarant’anni. Rifugiatosi in Argentina, fu arrestato nel 2002 e successivamente liberato. Ottenne lo status di rifugiato politico, revocato nel 2024 durante il governo di Javier Milei. Un nuovo arresto, poi i domiciliari e una lunga battaglia legale contro l’estradizione. L’ultimo ricorso fondato sulle condizioni di salute era stato respinto. L’Interpol, secondo il suo difensore, era pronta a riportarlo in Italia.

L’avvocato Rodolfo Yanzon sostiene che il suo assistito abbia subito tre ictus e necessiti di cure mediche. Una circostanza da prendere sul serio, naturalmente. Ma il contrasto tra le condizioni descritte dalla difesa e le immagini della fuga è difficile da ignorare. Adesso la polizia argentina lo cerca in tutto il Paese. E mentre si prova a ricostruire come sia riuscito a eludere i controlli, resta un dato: un uomo condannato per terrorismo, dopo decenni trascorsi lontano dalle carceri italiane, è riuscito nuovamente a sottrarsi alla giustizia. Il quinto piano non lo ha fermato. Vedremo se ci riuscirà una taglia da 11mila euro.

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