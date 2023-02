Pensioni: in Francia è guerra tra generazioni

Dimensioni testo Piccolo

E’ una guerra tra generazioni, è una lotta tra classi sociali. E’ una battaglia continua tra politici incolpetneti e cittadini inconsapevoli. E’ così che nascono le proteste per le pensioni in Francia, è così che nasceranno un pò dappertutto. Le proteste, che andavano avanti da quattro giorni, sono culminate l’11 febbraio a Parigi nella manifestazione alla quale hanno partecipato mezzo milione di persone.

La recente proposta, che ha suscitato le ire dei manifestanti, riguarda il piano del presidente Emmanuel Macron di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. È una risposta alla terribile situazione del sistema pensionistico francese.

In Francia, i pensionati potrebbero ricevere il 50% del loro reddito, con un massimo di 41.136 euro all’anno. Il regime statale è finanziato dai “contributi previdenziali”, un’imposta sui salari che grava sulle imprese francesi.

Si potrebbe sostenere che la proposta del presidente francese costituisca un tentativo giustificato di contenere il crescente costo del sistema pensionistico, che altrimenti diventerebbe insostenibile.

Che il regime pensionistico sia economicamente insostenibile è una conseguenza inevitabile dei cambiamenti demografici francesi.

Nel 1910, quando entrò in vigore la prima legge sulle pensioni, l’aspettativa di vita era di 51,3 anni, mentre oggi è di 82,4 anni. Inoltre, la popolazione è aumentata in modo esponenziale dal 1910 e ora si attesta intorno ai 65 milioni, rispetto ai circa 39 milioni del 1910.

La situazione attuale si traduce nel fatto che le giovani generazioni, che costituiscono una percentuale molto più piccola della popolazione, dovranno sostenere un numero sempre crescente di anziani. Dal punto di vista economico, l’attuale età pensionabile è insostenibile.

Le persone si aggrappano ai loro privilegi, privilegi che ormai sono insostenibili.

Le proteste francesi rivelano che una volta che un privilegio è stato esteso alle persone, è estremamente difficile rimuoverlo e diventa quasi impossibile tentare una riforma. Nelle democrazie occidentali, sembra che le persone abbiano perso la capacità di distinguere tra un “privilegio” e un “diritto”.

Un “diritto” esiste indipendentemente da qualsiasi considerazione sociale a meno che non sia in conflitto con il diritto degli altri, ma un “privilegio” è semplicemente un beneficio temporaneo esteso alle persone e il legislatore potrebbe abrogarlo.

Un esempio dell’incapacità delle persone di distinguere tra i due può essere visto nel blocco delle autostrade francesi nel 2015. Gli agricoltori francesi erano abituati al “privilegio” di ricevere prezzi elevati per i loro prodotti agricoli, strade bloccate dalla Germania e dalla Spagna per fermare l’importazione di carne, verdure e latticini stranieri per protestare contro il calo dei prezzi dei propri prodotti a causa delle importazioni a basso costo.

I salariati francesi oggi sono così fortemente attaccati al loro sistema pensionistico che reagiscono visceralmente ogni volta che viene messo in discussione. Molti commentatori li accusano di essere incapaci di riformare, disposti a tutto pur di conservare i loro privilegi pensionistici. “Perché dovrei lavorare oltre i 62 anni?”

Molti giovani si sono uniti alle proteste in nome della “solidarietà”, anche se portano in modo sproporzionato l’onere del finanziamento del regime pensionistico francese.

Ma le proteste rivelano anche un altro e in definitiva più pericoloso sviluppo della società. L’aspettativa che le persone possano beneficiare della generosità del governo ha facilitato un clima di dipendenza e diminuito la volontà delle persone di contribuire al benessere economico della nazione.

A parte il fatto che un lavoro significativo dà alle persone un senso di scopo e soddisfa l’aspirazione a realizzare il proprio potenziale, potrebbe anche prolungare l’aspettativa di vita e una vita sana.

In effetti, la noia e la solitudine sono spesso conseguenze indesiderate del pensionamento che possono portare a morte prematura e povertà.

Poiché le persone vogliono ancora raggiungere gli obiettivi della loro vita, la dipendenza dal benessere del governo potrebbe creare un esercito di pensionati scontenti che dipendono dalle sovvenzioni del governo.

Quindi, se queste elucubrazioni sullo stato sociale hanno una qualche validità, l’allungamento dell’età pensionabile a 64 anni (o oltre) sembra essere l’unico modo per ridurre l’incidenza della dipendenza dallo Stato e per risanare il sistema pensionistico che altrimenti diventerebbe insostenibile.

Certo, il problema delle pensioni francesi non è unico in Europa. Ad esempio, il vicino Belgio ha cercato di riformare il proprio sistema pensionistico negli ultimi 30 anni.

Ogni governo entrante si impegna a riformare il sistema pensionistico, ma abbandonano queste nobili proposte quando scoprono la complessità del sistema e le sgradevoli conseguenze elettorali di qualsiasi riforma.

Tuttavia, attualmente, l’età pensionabile in Belgio è di 65 anni, aumentando gradualmente fino a 67 anni per coloro che vanno in pensione a partire dal 1° febbraio 2030.

In Australia si discute anche, soprattutto al momento della consegna del Budget, sulla sostenibilità del proprio schema pensionistico. Ma il problema non è così forte come in Europa.

Forse è giunto il momento che la Francia prenda in considerazione l’idea di sostenere i suoi lavoratori che vogliono aumentare i loro risparmi per la pensione lavorando più a lungo?

Vedremo. Nessuno aveva previsto quello che sta avvenendo, ma nessuno se ne sta prendendo carico davvero.

!5 febbraio 2023 LEOPOLDO GASBARRO