Con i cari o senza i cari… Natale più caro!!!

Mancano 10 giorni a Natale, incredibile! E ogni anno è la stessa storia.

Nelle occasioni “standard” come questa diventiamo un po’ tutti “popolari”, e tendiamo a usare espressioni trite e ritrite, tipo: “Ma come passa velocemente il tempo!”.

Ebbene, sì. Soprattutto se facciamo riferimento a quelli che in qualche modo consideriamo i due momenti spartiacque dell’anno: l’estate, e appunto, il Natale.

Sono i due periodi nei quali in qualche modo ci sentiamo di chiudere il cerchio: prima di partire per le vacanze estive ci lasciamo alle spalle i doveri e i pensieri, e ci carichiamo di buoni propositi in vista della nuova stagione con inizio a settembre; a dicembre, invece, pensiamo che le cose possano cambiare concretamente, perché ci sarà davvero un anno nuovo che arriva. Bisogna dire che entrambi i momenti sono caratterizzati da una buona dose psicologica, ma questo fa tanto, soprattutto quando stiamo per lasciarci alle spalle dodici mesi che non sono stati proprio… brillanti!

Se ci mettiamo, inoltre, che parlando di nuovo anno, in economia e finanza, ci riferiamo davvero a previsioni nuove di zecca, beh, possiamo dire che oggi ci troviamo di fronte a un bel bivio. Quali sono le direzioni, chiedete voi? Facile: ottimismo o pessimismo.

Dovrebbe sempre vincere il realismo, a dirla tutta, ma in questo caso abbiamo ancora la possibilità di guardare al 2023 con un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno in mano, a noi la scelta… e qui rimaniamo in tema, visto che si avvicinano gli innumerevoli brindisi festaioli. Che ci costeranno parecchio, ahinoi. In termini pratici, si intende.

Le principali Associazioni di consumatori hanno avvisato: sarà un Natale più costoso per chiunque. Gli aumenti riguardano tutti i prodotti legati alle festività, con i prezzi di oggi messi a confronto con quelli di un anno fa. Solo per il cibo (“solo” si fa per dire, visto che le tavole imbandite sono un must per Natale) spenderemo 340 milioni di euro in più, e per questo, tre famiglie su dieci sono pronte a tagliare i costi legati proprio alle Feste (Fonte: Assoutenti). E non è tutto: prezzi al rialzo per i regali in generale (perciò spenderemo meno), e pure per addobbi e decorazioni.

Sigh.

Quindi sotto l’albero, tra pacchi e pacchettini, troveremo anche la nostra-ormai-partner “inflazione”. Secondo le stime Ocse abbiamo raggiunto un +11,8% in Italia, con un’impennata dei beni energetici, che si traduce in una stangata pari a 3625 euro in più a famiglia. E qui potremo aprire anche una parentesi sui rincari per le illuminazioni, ma non lo faremo, perché Natale è sempre Natale, e per quanto ridimensionato, non ce lo faremo certo portare via!

Io sicuramente non lo permetterò… e dunque eccomi qui, a trascinarvi con me IN GIRO tra luci e lucine, mentre addobbo casa mia e mentre, preparando il mio personale albero di Natale, racconto ciò che dobbiamo aspettarci.

Dai dai, abbiamo 3 minuti e 53 secondi per fare tutto! Christmas in coming!

Manuela Donghi, 22 dicembre 2022