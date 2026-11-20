C’è un filo che unisce la nuova inchiesta del Financial Times su Deutsche Bank Italia e una delle vicende più controverse del rapporto tra la banca tedesca e l’Italia: il problema della gestione del rischio. Da una parte ci sono i mutui e il cosiddetto «tesoretto» scoperto dall’indagine interna Project Aetos; dall’altra la gigantesca vendita di Btp italiani nel 2011, alla vigilia della crisi dello spread.

Sono storie diverse e non è corretto sostenere che Deutsche Bank abbia provocato la crisi italiana del debito. Ma entrambe mostrano quanto possa diventare delicato il rapporto tra informazioni, controlli e rischio quando a muoversi è una banca di dimensioni sistemiche.

Secondo la ricostruzione del Financial Times, nella controllata italiana il problema sui mutui sarebbe durato per più di un decennio. Dopo la modifica della legge italiana nel 2007, che consentiva ai clienti di rimborsare anticipatamente i mutui a tasso fisso senza penalità, Deutsche Bank non avrebbe adeguato tempestivamente i propri modelli di pricing e di gestione del rischio. Con la successiva discesa dei tassi, molti clienti rifinanziarono i vecchi mutui e la banca si ritrovò con coperture finanziarie non più necessarie.

Il conto del Project Aetos

La vicenda esplose internamente nel 2018, dopo le segnalazioni di un membro del supervisory board della controllata. L’indagine fu denominata Project Aetos e arrivò a individuare circa 900 milioni di euro di posizioni in derivati prive di una giustificazione economica.

Il problema non sarebbe stato soltanto finanziario. Secondo il rapporto interno, la filiale di Milano avrebbe smesso per anni di trasmettere alla sede centrale parte dei dati sui finanziamenti immobiliari. In questo modo, nei sistemi centrali sarebbero rimasti fuori 2,8 miliardi di euro di prestiti e 1,4 miliardi di rimborsi anticipati.

A ciò si sarebbe aggiunto il «tesoretto», una riserva locale alimentata attraverso aggiustamenti delle rettifiche sui crediti e utilizzata per sostenere i risultati della controllata. Secondo il Financial Times, il meccanismo sarebbe stato utilizzato per centrare gli obiettivi di redditività nel 2011, 2014 e 2016.

Il rapporto Aetos avrebbe quantificato in 522 milioni di euro l’impatto finanziario già realizzato e in 779 milioni le perdite potenziali considerate all’epoca. Deutsche Bank comunicò gli esiti alla Bce nel 2020, ma non rese pubblica la vicenda.

La replica della banca: i bilanci non vanno riscritti

Deutsche Bank, però, contesta che la vicenda abbia avuto conseguenze tali da richiedere una correzione dei conti del gruppo. «Per quanto riguarda la controllata italiana, gli esiti sono stati esaminati con il revisore esterno della Banca», spiega l’istituto, sottolineando che il revisore ha concluso che non fosse necessario rideterminare i bilanci precedenti.

Non solo. «A livello di gruppo, non si è resa necessaria alcuna ulteriore disclosure», sostiene Deutsche Bank, perché la questione «non ha avuto un impatto significativo sull’andamento del gruppo o dei singoli segmenti». La banca aggiunge che «tutte le operazioni rilevanti relative agli esercizi precedenti erano state correttamente riflesse nei bilanci».

È una replica importante, da non confondere con le accuse più pesanti che possono essere ricavate dalla vicenda. Non c’è, sulla base di questi elementi, una ragione per affermare che Deutsche Bank abbia falsificato i bilanci o che abbia commesso una frode. Anche il Financial Times riferisce che Kpmg, revisore della controllata italiana nel periodo interessato, concluse che non fosse necessario rideterminare i conti.

Va quindi tenuta distinta la ricostruzione giornalistica dalla rappresentazione contabile della vicenda. Gli 800 milioni di euro citati dal Financial Times non equivalgono a una rettifica dei bilanci o a una perdita di pari importo riconosciuta da Deutsche Bank: si tratta della stima delle perdite legate alla vicenda ricostruita nell’indagine. La banca, al contrario, sostiene che le operazioni rilevanti fossero correttamente riflesse nei bilanci e che non vi fosse un impatto significativo sul gruppo o sui singoli segmenti.

Ma la questione sollevata da Aetos è un’altra: perché per così tanto tempo i sistemi di controllo non hanno intercettato il problema?

Il problema non è solo contabile

È qui che la vicenda diventa particolarmente interessante. La materialità contabile di una perdita e la qualità della governance bancaria non sono la stessa cosa. Se una banca può avere per anni una parte dei dati sui mutui che non arriva alla sede centrale, accumulare posizioni in derivati che secondo un’indagine interna non hanno una giustificazione economica e creare una riserva locale per sostenere gli obiettivi di redditività, la domanda non è soltanto se il bilancio consolidato debba essere riscritto.

La domanda è quanto abbiano funzionato i controlli. Lo stesso rapporto Aetos, secondo il Financial Times, attribuì i problemi a carenze di competenze, infrastrutture informatiche e gestione del rischio, oltre che a un eccessivo ricorso a interventi manuali. Deutsche Bank sostiene invece di avere affrontato le criticità storiche e di avere rafforzato radicalmente i propri sistemi di controllo.

È una distinzione fondamentale anche per evitare una lettura semplicistica. Il punto non è demonizzare le banche o la finanza privata. Il capitalismo funziona proprio perché il rischio viene assunto, valutato e pagato da chi lo prende. Quando però le informazioni sul rischio non circolano correttamente all’interno di una grande organizzazione, il meccanismo si inceppa.

E poi ci sono i Btp del 2011

Il precedente italiano rende la storia ancora più interessante. Nel primo semestre del 2011, Deutsche Bank vendette circa 7 miliardi di euro di titoli di Stato italiani, riducendo drasticamente la propria esposizione al debito italiano proprio mentre la crisi iniziava ad aggravarsi.

La vendita attirò l’attenzione della magistratura di Trani, che contestò a cinque ex top manager della banca e allo stesso istituto una presunta manipolazione del mercato. L’accusa riguardava, tra l’altro, il contrasto tra le rassicurazioni contenute in una ricerca sulla sostenibilità del debito italiano e la successiva riduzione dell’esposizione della banca.

Nel settembre 2017 la Procura di Trani chiuse l’indagine, notificando l’avviso di conclusione delle indagini per il periodo gennaio-luglio 2011. Deutsche Bank aveva sempre respinto le accuse, definendo l’indagine priva di fondamento.

Quello che non si può fare è trasformare quell’ipotesi investigativa in una verità giudiziaria: non ci fu una condanna a stabilire che Deutsche Bank avesse manipolato il mercato italiano.

Una vendita che diventò un segnale per il mercato

Resta però il dato finanziario. Deutsche Bank aveva all’inizio del 2011 circa 8 miliardi di euro di Btp e ne vendette circa 7 in pochi mesi. La banca sostenne che l’operazione serviva a riequilibrare l’esposizione italiana dopo l’acquisizione di Postbank.

Il problema è che, sui mercati, una vendita di quelle dimensioni non è mai soltanto una questione interna. Quando una grande banca internazionale riduce in modo così drastico la propria esposizione al debito di un Paese, il mercato legge anche un’informazione: qualcuno che dispone di enormi strutture di analisi e gestione del rischio sta rivedendo le proprie valutazioni.

Nel frattempo lo spread Btp-Bund continuò ad allargarsi, fino ad arrivare nei mesi successivi ai livelli che avrebbero trasformato la crisi del debito italiano in una crisi politica e finanziaria. Dire che Deutsche Bank abbia «fatto» la crisi italiana sarebbe però una forzatura. Dire che la sua operazione fu irrilevante per il mercato sarebbe altrettanto difficile da sostenere.

Quindici anni dopo, la domanda è ancora il rischio

È questo il vero punto di contatto tra il caso Btp e Project Aetos. Non una presunta trama unica e nemmeno la dimostrazione che Deutsche Bank abbia deliberatamente «truccato i conti» in Italia. Il punto è più semplice e, proprio per questo, più serio: chi controlla chi quando il rischio diventa troppo complesso per essere visto dall’esterno e, qualche volta, anche dall’interno?

Nel caso Aetos, Deutsche Bank sostiene oggi che non vi fosse la necessità di rettificare i bilanci e che l’impatto sul gruppo non fosse significativo. È una posizione che riguarda la rappresentazione contabile e la materialità finanziaria. Ma il Financial Times ha documentato una vicenda nella quale gli stessi controlli interni della banca hanno successivamente rilevato carenze di gestione del rischio, informazioni non trasmesse alla sede centrale e interventi contabili utilizzati per sostenere la redditività della controllata.

Sono due piani diversi. E proprio per questo non vanno confusi. Per una banca sistemica, infatti, non basta che il bilancio alla fine sia considerato corretto. Serve anche sapere se l’organizzazione è stata capace di vedere per tempo i rischi che quel bilancio avrebbe dovuto rappresentare.

Il caso Aetos, con il suo «tesoretto», e il caso Btp del 2011 appartengono a epoche e circostanze differenti. Ma entrambi riportano alla stessa parola: governance. E per una banca che opera su scala globale, la governance non è un dettaglio amministrativo. È il primo argine contro il rischio.

Enrico Foscarini, 20 novembre 2026

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