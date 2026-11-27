Ascolta l'articolo 0:00 / --:--

La riforma della disciplina del condominio approda al Senato con un interrogativo di fondo: serve davvero una revisione organica delle regole esistenti oppure il rischio è quello di aggiungere nuovi obblighi, costi e vincoli a un sistema che, dopo anni di applicazione e di elaborazione giurisprudenziale, ha ormai raggiunto un suo equilibrio? È la domanda sollevata da Confedilizia nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Giustizia, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge sulla materia.

Confedilizia: «Non serve una rivoluzione»

A illustrare le perplessità dell’organizzazione dei proprietari è stata l’avvocato Daniela Barigazzi, responsabile del Coordinamento condominiale di Confedilizia. Il punto di partenza è la necessità di valutare con prudenza una riforma complessiva della normativa. Secondo Confedilizia, infatti, la disciplina attuale è stata ormai ampiamente consolidata «grazie alla giurisprudenza e all’esperienza applicativa» e non è detto che una riscrittura organica rappresenti necessariamente un miglioramento.

Il problema, quindi, non è l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente la gestione dei condomini, che resta condivisibile, ma gli strumenti utilizzati per raggiungerlo. Il timore è che alcune delle nuove disposizioni finiscano per alterare l’equilibrio tra amministratore e proprietari.

Il rischio di un amministratore troppo forte

Una delle principali criticità individuate da Confedilizia riguarda proprio il progressivo rafforzamento dei poteri dell’amministratore. Una maggiore professionalizzazione della figura può essere utile, ma non dovrebbe tradursi in una riduzione dell’autonomia decisionale dell’assemblea e dei singoli proprietari.

Il condominio, infatti, resta una forma di gestione collettiva della proprietà privata e l’amministratore deve essere considerato innanzitutto come un soggetto incaricato di attuare le decisioni dei condomini. Da qui la preoccupazione per quelle norme che potrebbero spostare progressivamente il baricentro della gestione dall’assemblea all’amministratore.

Una questione particolarmente delicata è quella del rinnovo dell’incarico. Secondo Confedilizia, alcune delle soluzioni prospettate rischiano di indebolire la natura fiduciaria del rapporto tra proprietari e amministratore, che dovrebbe invece rimanere centrale.

Certificazioni e nuovi costi: la proprietà rischia di pagare

Altro capitolo controverso è quello delle certificazioni UNI. La previsione di requisiti e certificazioni rilasciati da organismi privati viene guardata con particolare cautela da Confedilizia. Il rischio, osserva l’organizzazione, è che un sistema nato per aumentare la qualità professionale finisca per introdurre ulteriori barriere e costi senza produrre necessariamente un beneficio proporzionato per i condomini.

Il tema non è soltanto teorico. Ogni nuovo adempimento imposto all’amministratore, ogni certificazione e ogni obbligo assicurativo hanno inevitabilmente una ricaduta economica sul bilancio condominiale. Per i proprietari, dunque, la domanda è semplice: quanto costerà la riforma?

Confedilizia mette in guardia proprio dal rischio di un aumento generalizzato dei costi di gestione. «Migliorare la qualità e la trasparenza dell’amministrazione condominiale è un obiettivo condivisibile», è in sostanza la posizione dell’organizzazione, ma questo non deve tradursi «in maggiori costi, minori diritti e ridotta autonomia dei proprietari».

Il nodo dei quorum per i lavori sulla sicurezza

Ancora più delicato è il capitolo relativo ai quorum deliberativi. I disegni di legge intervengono sulle maggioranze necessarie per approvare determinati lavori urgenti, compresi quelli legati alla sicurezza dell’edificio.

L’obiettivo dichiarato è comprensibile: evitare che interventi necessari rimangano bloccati perché l’assemblea non riesce a raggiungere le maggioranze previste. Ma, secondo Confedilizia, la formulazione troppo ampia della norma potrebbe produrre l’effetto opposto sul piano della tutela della proprietà.

Il timore è che con maggioranze ridotte possano essere approvati interventi molto onerosi, trasferendo sulle minoranze dei proprietari decisioni economiche rilevanti. La sicurezza degli edifici è naturalmente una priorità, ma per Confedilizia questo non può diventare un motivo per comprimere senza adeguate garanzie il diritto dei proprietari di decidere come e quanto spendere per il proprio immobile.

La riforma non diventi una nuova tassa sulla casa

È questo, in definitiva, il filo conduttore delle osservazioni di Confedilizia: più efficienza sì, ma senza trasformare il condominio in una struttura sempre più burocratica e costosa.

La partita che si apre in Commissione Giustizia riguarda quindi anche un principio più generale di tutela della proprietà privata. Rendere più trasparenti i conti, qualificare maggiormente gli amministratori e facilitare gli interventi realmente necessari sono obiettivi difficilmente contestabili. Ma ogni nuova regola dovrebbe essere valutata anche per i suoi effetti concreti sui proprietari.

La riforma, insomma, dovrà trovare un equilibrio tra professionalizzazione dell’amministrazione e autonomia dei condomini. Per Confedilizia è proprio questo il punto da non perdere di vista: la ricerca di maggiore efficienza non può diventare il pretesto per sottrarre ai proprietari il controllo sulle loro decisioni e, soprattutto, per scaricare su di loro una nuova serie di costi obbligatori.

Enrico Foscarini, 27 novembre 2026

Nicolaporro.it è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).